Законодательство ЕС и Закон об убежище после «Брекзита»

31 января 2020 года Великобритания официально вышла из состава Европейского союза. После ее выхода действует временное соглашение на переходный период, который продлится со дня «Брекзита» до 31 декабря 2020 года. В течение этого периода в Великобритании, как обычно, продолжат действовать законы ЕС, такие как, например, в отношении свободного перемещения людей и товаров.



Применимость законодательства ЕС в Великобритании после переходного периода

В соответствии с разделом 2 Закона «О выходе из ЕС» 2018 года все британское законодательство, вытекающее из законодательства ЕС, продолжает действовать. Согласно разделу 4 этого Закона 2018 года, непосредственно вступающие в силу правила ЕС также становятся частью законодательства Великобритании автоматически в конце переходного периода.

Согласно разделу 5 Закона, верховенство законодательства ЕС по-прежнему сохраняется в отношении законов, принятых до конца переходного периода. Эти меры принимаются для того, чтобы установить преемственность в любой сфере законодательства Великобритании, принятом и действующем в ЕС, где парламент его еще не изменил или не отменил.

Законодательство ЕС об убежище после переходного периода

Действующий в Великобритании закон о предоставлении убежища основан на сочетании международного законодательства, законодательства ЕС и внутреннего законодательства. Помимо директив Европейского союза, «Брекзит» не затронет международное право, то есть Конвенцию о беженцах и Европейскую конвенцию о правах человека (ЕКПЧ не является договором ЕС, несмотря на то, что его название содержит слово «европейский»).

Яркий пример законодательства, которое будет отменено после переходного периода, Регуляция «Дублин III». Согласно этому закону ЕС, Великобритании разрешается возвращать лиц, ищущих убежища, в страну ЕС, через которую они проезжали на пути в Великобританию. Этот конкретный закон помечен для немедленной отмены, потому что в отсутствие сотрудничества с другими государствами-членами ЕС это будет бессмысленно.

Прецедентное право ЕС после переходного периода

Прецедентное право относится к решениям судов и трибуналов, которые производят толкование и применение закона на практике. Другими словами, прецедентное право разъясняет значение или юридическое действие закона. До «Брекзита» суды Великобритании использовали решения, вынесенные в Суде ЕС, поскольку он интерпретирует и применяет законодательство ЕС. Это закончится 31 декабря 2020 года, и будущие решения Суда ЕС больше не будут обязательными для судов Великобритании. И, наоборот, суды Великобритании, как правило, не смогут передавать вопросы законодательства ЕС в этот суд.

Технически, британские суды «смогут учитывать» прецедентное право, принятое Судом ЕС после окончания переходного периода, но не обязаны этого делать. Именно британские судьи должны будут решать, будут ли и в какой степени некоторые положения законодательства ЕС применяться в Великобритании после «Брекзита».

Отметим, что важно следить за любыми будущими поправками или отзывами действующих положений, чтобы знать, как обстоят дела с конкретным законом в Великобритании в определенный момент времени.

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