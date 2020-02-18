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23 февраля и не только

23 февраля и не только
Фото:media.defense.gov

Как в разных странах отмечают день защитников отечества и чествуют любимых мужей и отцов

Во многих семьях иммигрантов из бывшего СССР до сих пор по привычке отмечают 23 февраля – в советском прошлом День Советской армии. И многие мои русскоязычные знакомые почему-то убеждены, что праздник это сугубо локальный и нигде, кроме бывшего Советского Союза, ничего подобного не празднуют. Но на самом деле это не так.

Советский оригинал

Конечно, конкретный российский праздник родился в РСФСР. Произошло это в 1919 году, и учредили его в честь годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии, декрет о создании которой годом раньше — в январе 1918-го – издал Совнарком. На 23 февраля праздник выпал случайно. Его совместили поначалу с «Днем красных подарков», в который жители должны были делать пожертвования-подарки для армии, а затем вместе с ним перенесли с буднего дня – День подарков отмечался 17 февраля – на ближайшее воскресенье, которое выпало на 23 февраля. Позже советские власти подобрали обоснование, объясняющее дату, — дескать, в этот день прошли ожесточенные бои под Нарвой и Псковом, но на самом деле в 1918 году такого накала бои шли каждый день. Тем не менее праздник прижился и мирно существует до сих пор — и как дань уважения армии, и как дополнительная возможность порадовать наших личных защитников.

Армейский календарь

В других странах, где нет всеобщего призыва в армию, День армии и военнослужащих и День мужчины как мужа и родителя все же обычно отмечаются отдельно.  День армии чаще считается чисто профессиональным праздником, стоящим в одном ряду с Днем рыбака или Днем нефтяника. 

Но есть и исключения. Польша и Финляндия, например, связывают чествование своих вооруженных сил с обретением независимости. В Финляндии праздник выпадает на 4 июня — день рождения маршала Карла Маннергейма, одного из основателей финской независимости, а в Польше — на 15 августа, день победы в Битве за Варшаву польских войск над советскими в советско-польской войне в 1920 году. Основная часть праздника тут — большой военный парад.

Британия 27 июня отмечает Armed Forces Day — профессиональный праздник вооруженных сил, искусственно созданный лет десять назад. Праздничные церемонии в этот день проходят во всех воинских частях в стране, и дополнительно — большой праздник с участием королевской семьи в каком-то городе военного значения, чаще портовом.

Вторая «армейская» дата — 11 ноября, Remembrance Day. Исходно он посвящался исключительно погибшим солдатам, но сейчас считается и праздником армии. Установивший Remembrance Day в 1919 году король Георг V выбрал для него день подписания Компьенского перемирия, состоявшегося годом раньше и положившего конец Первой мировой войне. В стране проходят национальная минута молчания и возложение венков на могилы погибших на войне. 

В США существуют отдельно друг от друга целых три «мужских армейских» торжества. Первый называется Veterans Day: 11 ноября поздравляют всех, кто когда-нибудь служил в армии. Второй праздник — Memorial Day — каждый год меняет дату, потому что для него выбрали последний понедельник мая. В этот день в стране вспоминают погибших солдат. И отдельно придумали Armed Forces Day, посвященный тем, кто служит в армии прямо сейчас, — чисто профессиональный праздник в третью субботу мая. Воинские части и семьи военнослужащих отмечают этот день праздничным ужином.

Во Франции цветок этого дня — не мак, как Соединенном Королевстве, а так называемый Bleuet de France — «василек Франции». Это единственный цветок, достаточно живучий для того, чтобы цвести где угодно, в том числе и на полях сражений. Также «васильками» в начале войны звали новобранцев пехотных войск — за голубой цвет униформы. Нынешних армейских служащих поздравляют традиционно в День взятия Бастилии 14 июля, дополняя день огромным военным парадом в Париже. 

media.defense.gov

День отца

А вот подарки собственному папе дарят в другой день — для этого существует Father’s Day. Хотя исторически в Британии Дня отца не существовало — он родился в Штатах и прибыл на остров во время Второй мировой войны вместе с американскими солдатами. В Америке этот праздник тоже создали искусственно — для баланса с уже существовавшим Днем матери.

Выглядит он так же, как английский, с подарками и теплыми словами папе, и тоже проходит в третье воскресенье июня.

Французы тоже американизировались и отмечают День отца в третье воскресенье июня вместе с англоязычным миром. А вот в некоторых частях Бельгии еще сохранился оригинальный праздник отцов, существующий в Европе со времен Средневековья, — Saint Joseph’s Day, который приходится на 19 марта. 

«Отцовским днем» эта дата в церковном календаре считалась издревле. Если кто подзабыл, святой Иосиф Плотник — это законный муж Девы Марии и официальный отец Иисуса Христа, растивший Святое Дитя от рождения до взрослых лет как собственного сына. Традиционно в этот день дети навещали родителей и относили в церковь приношения — цветы, печенье и хлеб. По нынешним временам в Бельгии в этот день отцу дарят подарки и частенько приглашают родителей в ресторан. 

Отмечают День святого Иосифа традиционно в европейских католических странах, и ярче всего он проходит в Италии и в Испании. В частности, в Италии святой Иосиф считается спасителем от голода и покровителем Сицилии. В его честь итальянцы готовят особое блюдо из фасоли и праздничные кексы, ходят в церковь (непременно дети и родители вместе) на посвященную святому Иосифу службу, а заканчивается торжество большим домашним ужином для всей огромной семьи.

В Испании в части страны традиции Дня святого Иосифа похожи на итальянские, а вот вокруг Валенсии проходит интересный большой фестиваль, который называется Фальяс (Falles), или Ночь факелов. Святой Иосиф был плотником, и в его честь в Испании издавна стали сооружать деревянные фигуры и в праздничную ночь их сжигать. До сих пор Валенсию в этот вечер украшают огромные и часто сложные фигуры из дерева или папье-маше, которые в конце праздника сжигают. На вечернюю церемонию местные жители приходят всей семьей, а кое-где родителям дарят в этот день маленькие подарки. 

123rf.com

Самый интересный вариант существует, наверное, в Германии. Тут День отца (Vatertag), или, как его еще называют, День мужчин (Männertag), отмечается как минимум с 18-го столетия. Приходится он на Вознесение, которое Церковь отмечает на сороковой день после Пасхи. В этот день по немецким деревням разъезжают чудные процессии, состоящие из повозок, которые везут молодые ребята. Повозки нагружены вином или пивом, ими часто перегораживают дорогу, прося за проезд у водителей денежку. Отцу в этот день дарят подарки, но не везде, а лишь в некоторых частях Германии — и часто подарки исключительно алкогольные, а по всей стране проходят чисто мужские вечеринки с морем выпивки, куда не приглашаются женщины. Исторические корни традиции — в фермерских шествиях, принятых в старину на Вознесение, которые заканчивались вручением подарка – обычно бочонка пива или большого куска мяса – самом многодетному отцу в поселке.

www.piqsels.com

Подготовила Елена Чернова

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