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Наташа Радски: «Не надо кормить публику культурным фастфудом»

Наташа Радски: «Не надо кормить публику культурным фастфудом»

Два года назад актриса и продюсер Наташа Радски открыла некоммерческую организацию Art Planeta, которая занимается продвижением русской культуры в Великобритании.

О том, как устроен британский театральный мир, как строить карьеру и налаживать жизнь в иноязычной среде актеру, мы поговорили с Наташей накануне выхода спектакля «Америка России подарила пароход».

– Наташа, почему вместо того, чтобы  собрать театральную труппу, вы создали некоммерческую организацию – чем такой статус может помочь в развитии ваших проектов?

– Я надеюсь, что Art Planeta станет благотворительной организацией, следуя примеру большинства театральных коллективов Великобритании. Такой статус привлекателен для меценатов по многим причинам: налоговые вычеты, прозрачная структура и аудит. Моя цель не быстрый заработок на антрепризе, а работа с блестящими авторами и актерами, развитие русской культуры в Великобритании. Зрители в Лондоне образованные — не надо кормить публику культурным фастфудом. 

– Современный театр невозможен без меценатов?

– Театр никогда не будет большим бизнесом — это не торговля сырьевыми ресурсами. Даже у гениального Станиславского были меценаты. Я одна могу какое-то время тащить этот проект, но для развития нужны неравнодушные люди. Помощь бывает разная — например, Россотрудничество дает нам репетиционную базу. В Великобритании почти нет репертуарных театров, а поиск и аренда площадки всегда съедают много времени и денег. На гранты от британского правительства мы не рассчитываем — поддержка русской культуры не стоит во главе повестки. А на помощь меценатов-соотечественников как в России, так и  в Великобритании мы по-прежнему надеемся. 

– С какими трудностями приходится сталкиваться актеру в стране, где не говорят на его родном языке?

– Мне вспомнилась строка из песни Высоцкого: «А русские в Париже нужны, как в бане пассатижи». Эту цитату можно применить и к нам, русским актерам в Лондоне. Мы конкурируем и с британскими актерами, и друг с другом. Нужно выучить язык, поработать над акцентом, получить дополнительное британское образование хотя бы на курсах. Ни в коем случае не надо «звездить», особенно в общении с влиятельными людьми из индустрии. Здесь принято вести себя скромно и вежливо, даже если вы уже сделали первые очень успешные шаги. Мне кажется, нужно больше ходить на кастинги и меньше – на вечеринки, особенно если там много пьют и с утра болит голова. Есть единицы, кого заметили и пригласили на роль вот так, спонтанно, но это такая редкость.

– Вам помогло британское образование – вас сразу приняли за свою?

– Я с самого начала сосредоточилась на развитии карьеры именно в Великобритании. Училась я в известной школе Drama School of London – это образчик британского метода сценического мастерства, который отличается от русского или американского. Здесь акцент делают на технику. В пример нам часто ставили Лоуренса Оливье, который якобы сетовал на Дастина Хоффмана: тот два дня сидел в шкафу, входил в роль. Если честно, то Хоффман для меня всегда являлся куда большим авторитетом, чем Оливье.

Личный опыт работы на сцене показал, что мне ближе американский подход, основанный на методе Станиславского. Поэтому я продолжила обучение у потрясающего педагога Джека Уолцера, который был наставником многих лауреатов «Оскара» и «Эмми», в том числе и Хоффмана. Кстати, за время обучения в Англии у меня даже изменились интонации в речи, и пришлось лететь в Санкт-Петербург и пройти курс сценической речи  на русском языке — возвращала русское произношение, сценическую дикцию и интонацию.

– Вы стали продюсером нескольких спектаклей в Greenwich Playhouse, а затем переключились на кино. Это где-то эпизодические роли, как в «Дракуле»  (BBC/Netflix ) и «Чернобыле» (HBO), а где-то – главные гостевые, как в Citizen Khan (BBC). Как получить такие роли русскому актеру? Нужно найти хорошего агента?

– Надо работать по 20 часов в день и молиться, чтобы повезло. Удача улыбнулась мне в 2008 году: режиссер Дэвид Крофт (сериал Dad’s Army) пригласил меня в новый сериал Here Comes the Queen. Мы отсняли пилотный выпуск, но Дэвид скоропостижно скончался, и фильм лег на полку. Несмотря на трагедию, эта роль мне помогла: она вселяла в кастинг-директоров уверенность, что со мной можно иметь дело. Кино — это маленький мир, где часто судят по именам режиссеров, которые готовы с тобой работать.  

– Сегодня много говорят об эйджизме: раньше актрисы после сорока становились невидимыми. Они могли играть мать главной героини, но  серьезных ролей было мало. Ситуация меняется?

– В Европе население становится старше. Увеличивается продолжительность жизни, для актрис открывается больше дорог. Появляются новые темы для обсуждения,  индустрия становится более открытой. Я не сталкивалась с проявлениями эйджизма в Великобритании, а вот в России — да, причем уже в возрасте 26 лет!

– Вы заметили, что за последние лет пять в Лондоне и русскоговорящих прибавилось, и жизнь культурная оживилась — каждую неделю идут спектакли, лекции, чтения. Вас не беспокоит, что конкуренция за честно заработанный фунт становится жестче?
– Думаю, что поток иммиграции не будет ослабевать, к сожалению или к счастью. Мероприятий проходит много, а вот их качество не всегда радует. К сожалению, ингода российские театры на гастролях в Лондоне относятся к своей работе небрежно, приезжают с недоработанным материалом, халтурят. Но на качественные постановки и лекции всегда найдется благодарная публика, и каждый может найти в Лондоне свою нишу. 

– Чего ожидать от вашей постановки тем, кто не знаком с  творчеством Николая Коляды?
– Его пьесы — это непредсказуемые повороты сюжета, юмор и эмоциональный накал. Для меня Коляда – это комедийный Достоевский, он словно очищает душу и отпускает ее. «Америка России подарила пароход» – это рассказ о неожиданной любви, иллюзиях и правде жизни.

Эпиграфом  к нему можно было бы взять строчку из Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» Любовь и стихи появляются там, где их совсем не ждешь. Моя героиня Ирина встречает юношу, он – моложе, а она пытается ухватить за хвост уходящую красоту и молодость и в глубине души считает, что счастье и любовь не для нее. 

– Вам близка эта героиня?
– Я одного с ней возраста — нам по 45, а это трудный возраст для красивой женщины, когда молодые подруги-дурнушки пытаются навязать свое возрастное превосходство, уходят поклонники. А ведь ей еще так хочется чувствовать власть своей красоты, но появляются новые морщинки, лишние килограммы. Волей-неволей я начинаю проводить параллели, но во многом персонаж не похож на меня, что и увлекательно — на то я и актриса, чтобы вживаться в чужие характеры! 

– Вы согласны, что по-настоящему профессиональным можно назвать только того актера, который может как выступать на сцене, так и сниматься в кино?
– Желательно уметь и то, и другое. Ута Хаген – лучшая театральная актриса Америки прошлого века – говорила: “I love going to the movies; I love watching good movie actors. They must know something I don’t”. Многие лучшие актеры американской школы никогда не работали в театре, но назвать их «непрофессионалами» у меня бы не повернулся язык. Мнение о том, что работа в кино легче, чем в театре, ошибочно.

– Посоветуйте новичкам, кто еще не приобщился к местной театральной культуре, пару мест, где в Лондоне кипит театральная жизнь.
– Не забудьте прийти на наш спектакль — это совет номер один! Мне нравится театр Soho Theatre, а еще — камерный театр Complicite, который получил в России «Золотую маску». 

– Кто разделит с вами сцену Tabernacle Theatre?
– Эта команда собрана на один проект, и c ними я работаю впервые. Режиссер Константин Каменский — ученик Романа Виктюка, известный в Лондоне постановками «Тюремный психолог», «Собачье сердце», «Одесские рассказы». Артур Устинов играл главную роль в другой постановке Коляды – «Рогатка». Лилия Вард и Костя Рунковский  учат роли как второй состав, и в спектакле в конце февраля у них небольшие роли, но я надеюсь поработать с ними в будущем. Хорошо бы привезти этот спектакль осенью на фестиваль в Екатеринбург и сделать пару показов в США. 

– Если молодые актеры прочитают этот материал и захотят присоединиться к вашей труппе, возможно, для следующей постановки — как вас найти?
– Я буду рада получить резюме от профессиональных актеров и театральных специалистов на адрес artplanetproductions@gmail.com. В процессе разработки — фантастическая антиутопия «Мы» по Замятину, драма «Валентина» по Вампилову и классика – «Чайка» Чехова. На спектакль в Tabernacle мне нужны два волонтера — пишите!

Беседовала Елена Лео

Спектакль «Америка России подарила пароход»

КОГДА: 28 февраля в 19:30 и 29 февраля в 14:00 и в 19:30

ГДЕ: The Tabernacle Theatre, 25 Powis Square (off Portobello Road), Notting Hill, London W11 2AY

БИЛЕТЫ: Early Bird – £25 (балкон)-£30 (партер); angliya.com/tickets

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