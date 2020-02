Получение убежища в Великобритании в вопросах и ответах. Часть 1-я

Ка к и м и в нутр е н н и м и за к он о да т е л ь ны м и а к т ами ( зак о н/и н с т рукци я/ п оря д ок) ре г у л ир уе тс я п о рядок по л у ч е ния п о л ити ч еск о г о у б е ж и ща в В е л икобр ит а н ии и / или о т ка з а в п о л у чении у беж и ща?

Помимо регулирования данных вопросов Конвенцией и Дублинским регламентом, внутри Великобритании эти вопросы регулируются следующими внутренними нормативными актами:

– законодательным актом под названием «Закон о гражданстве, иммиграции и убежище от 2002 года» (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002),

– актом под названием «Закон об иммиграции и убежище» от 1999 года (Immigration and Asylum Act 1999),

– актом под названием «Закон об иммиграции, убежище и гражданстве» от 2006 года (Immigration, Asylum and Nationality Act 2006),

– актом под названием «Закон об убежище и иммиграции» от 2004 года (Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004),

– актом под названием «Процедурные правила Трибунала (Трибунал первого уровня) (Палата по вопросам иммиграции и убежища)» от 2014 года (Tribunal Procedure (First-tier Tribunal) (Immigration and Asylum Chamber) Rules 2014),

– документом под названием «Практические рекомендации для Палаты по вопросам иммиграции и убежища» от 18 декабря 2018 года (Practice Directions for the Immigration and Asylum Chamber 18 December 2018),

– Иммиграционные правила Великобритании, часть 11 (Immigration Rules part 11: asylum), посвященная вопросам убежища. Этот документ доступен на английском языке на сайте Gov.uk.

Ка к ой п о рядок п редо с т а в ле ния п о л итич е ск о г о у беж и ща в В е л икобр и т а нии (п о л н ос т ью по э т а п н о вся п р о ц е д ур а: п о д ача зая в л е ния, сро к и п одачи з аяв л е н и я , к у да и г де о б р а щ а т ься, п р оц е ссу ал ьн ы е ос н о в а н ия д л я о т к а за, об ж алов а ние и т .д .) ?

1 -й эт а п . П о д ача з аяв л е ния на у б е ж и ще

Человек может попросить убежище в порту въезда (например, в аэропорту или морском/дорожном порту Великобритании) или после того, как он уже въехал на территорию Великобритании.

Заявление о предоставлении убежища в порту въезда означает информирование сотрудника пограничной службы о намерении обратиться за убежищем. Офицеры пограничной службы обычно носят синюю форму с надписью «Пограничная служба» (Border Force). На практике пограничники, с которыми сталкиваются люди, выполняют паспортный контроль в аэропорту или морском/дорожном порту въезда в страну. Нужно просто сообщить им, что человек боится возвращаться в свою страну и хочет получить убежище в Великобритании.

При подаче заявления о предоставлении убежища в порту въезда лицам обычно сразу задают вопросы по их заявлению об убежище в форме собеседования. Если собеседование не проводится в тот же день, оно обычно проходит в течение пяти дней с даты подачи такого заявления.

Если вы хотите подать заявление о предоставлении убежища после въезда в Великобританию, вы должны сначала позвонить в министерство внутренних дел (Home Office), чтобы записаться на прием в отделе проверки заявлений по убежищу. Обычно вас примут через 5-15 дней после первого телефонного звонка.

2 -й эт а п . Отборочное собеседование

Отборочные собеседования обычно проводятся в здании Home Office Lunar House в городе Кройдоне. Тех, кто просит убежища в Северной Ирландии, пригласят в здание Bryson House в городе Белфасте. В Lunar House практически нет возможностей для уединения: зона ожидания – открытого плана, а комнаты, где проходят собеседования, часто разделены только стеклянным экраном. Иногда можно услышать, что происходит в соседней комнате.

Заявители должны присутствовать на собеседовании с документами, удостоверяющими личность (включая паспорт), и иметь при себе свидетельство их проживания в Великобритании, если таковое есть (например, недавняя выписка из банка или счет за коммунальные услуги, или письмо от арендодателя). Home Office может также попросить заявителей присутствовать на предварительном собеседовании с доказательствами, подтверждающими их основания/причины для подачи заявления на убежище.

На предварительном собеседовании Home Office возьмет у заявителей «биометрическую информацию», то есть снимет их отпечатки пальцев и сделает фотографию. Биометрическая информация используется для проверки личности заявителя, а также для выдачи его ARC (регистрационной карты приложения).

Собеседование с осторожностью

Если у сотрудника, который проводил отборочное интервью, есть основания полагать, что заявитель незаконно попал в Великобританию, он часто организует второе собеседование, которое будет проводиться “с осторожностью”. Это означает, что сказанное во время собеседования может быть использовано против заявителя далее в суде или при рассмотрении дела по сути.

Заявление о незаконном въезде не оказывает непосредственного влияния на ходатайство о предоставлении убежища. Если заявитель соответствует определению «беженца», ему все равно предоставят этот статус.

Но это может повлиять на их иммиграционный статус в будущем, в том числе заявление на получение британского гражданства. В соответствии с руководством по «требованию о добропорядочности» (good character) при подаче заявления на натурализацию лицом, о котором было объявлено, что оно попало в Великобританию незаконно, его заявка на гражданство не может быть подана на протяжении десяти лет после объявления факта о незаконном въезде в страну.

В конце отборочного собеседования заявителям предоставляется копия записей беседы в письменной форме (но не в случае собеседования с “осторожностью”).

На собеседовании заявителю необходимо будет сдать свой паспорт (если его еще не передали до тех пор в Home Office) и, если он у него есть, биометрический вид на жительство. Вместо этого ему будет выдана карточка регистрации приложения (ARC), которая будет являться их удостоверением личности до тех пор, пока их заявление на убежище будет рассматриваться.

О с н о в н ое и н т ер вь ю

После отборочного собеседования просители убежища или их представители получат письмо с указанием даты, времени и места проведения основного собеседования.

Основное собеседование включает вопросы о том, что происходило с заявителем в прошлом, когда, где, с кем и т. д. Интервьюеры обычно задают вопросы о документах, которые были представлены заранее, чтобы проверить, соответствует ли то, что говорит заявитель, тем документам.

Когда возникает несоответствие, интервьюеры должны предоставить заявителю возможность это объяснить. На практике, когда Home Office более склонен отказать в заявке на убежище, несоответствия все равно будут использоваться в пользу отклонения причин для подачи на убежище, даже если заявитель предоставил объяснение.

Собеседования обычно проводятся лицом к лицу (то есть лично). Типичная комната для собеседования занимает от четырех до пяти квадратных метров. В ней будет прямоугольный стол со стульями по бокам. Интервьюер сидит с одной стороны стола за компьютером, заявитель – напротив него. Если есть переводчики, они обычно сидят рядом с интервьюером. Законные представители будут сидеть рядом с заявителем или позади него.

Некоторых людей приглашают на собеседование с помощью видеоконференции. Это означает, что лицо, ищущее убежища, будет находиться в комнате, где его представитель стоит перед экраном компьютера. Когда нужен переводчик, с ним также свяжутся по видеоканалу.

Собеседование может длиться от одного до шести-семи часов (иногда даже дольше), хотя средняя продолжительность составляет около четырех часов. Интервьюер часто назначает перерывы каждые один-два часа.

Заявитель также может попросить перерыв, если это необходимо. Это стоит сделать, так как процесс собеседования может быть утомительным. Если заявитель устал, растерян или расстроен, ему следует попросить сделать перерыв, чтобы начать заново вместо того, чтобы давать неправильные или неполные ответы.

Законным представителям разрешено присутствовать на собеседовании, но они не могут прерывать беседу, если не имеет место серьезное недопонимание между их клиентом и интервьюером в отношении каких–либо задаваемых вопросов.

Заявитель также имеет право попросить переводчика помочь во время собеседования. Заявитель, которому нужен переводчик, обычно спрашивает об этом, когда впервые запрашивает убежище, либо в порту въезда, либо при звонке в Home Office, чтобы записаться на собеседование. Во время этого звонка Home Office задаст вопрос: нужен ли заявителю переводчик? Если заявитель говорит, что ему нужен переводчик, его бесплатно предоставят как на предварительном, так и на основном собеседовании.

Интервьюер будет переписывать вопросы и ответы, озвученные в ходе собеседования. Это могут быть рукописные заметки, хотя содержание большинства собеседований набирается на компьютере. В конце основного собеседования заявителям предоставляется копия этих письменных документов.

На практике большинство собеседований записывают в аудиоформате даже тогда, когда заявители представлены и на собеседовании у них действительно есть законные представители. Заявитель также получит аудиозапись на USB–накопителе.

Продолжение в одном из следующих номеров

