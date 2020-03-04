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Тянем-потянем: первая студия растяжки Goodstretch UK 

Тянем-потянем: первая студия растяжки Goodstretch UK 

Подруги Анастасия Мур и Аида Яхая открыли первую в Лондоне студию растяжки. Как оказалось, занятия по стретчингу, столь популярные в Москве, почти невозможно найти в британской столице.

Русский тренд быстро прижился на британской фитнес-почве — девочки за месяц с небольшим окупили свои вложения и уже не просто выходят в плюс, но и планируют открытие новых точек в Лондоне.

Аида Яхая, москвичка, в прошлом продюсер мероприятий. Фанат стретчинга и соосновательница студии Goodstretch UK.

– Аида, чему учат в студии Goodstretch?

– Мы проводим занятия по растяжке двух видов — для всего тела и с акцентом на его нижнюю часть. Дополнительно мы отрабатываем такие гимнастические элементы, как шпагат и мостик. В итоге улучшаются осанка, гибкость всего тела и, конечно, настроение.

– Скажи честно, за вами стоят какие-то толстосумы или вы все сделали сами?

– Толстосумов нет. Студию мы открыли вскладчину с Анастасией Абакумовой — персональным тренером. Она ведет занятия, а я отвечаю за финансы и маркетинг. Вложения были небольшими, наш бизнес – это lean start-up. Да, можно вбухать миллион в ремонт и рекламу, а потом ждать, когда эти деньги окупятся, но мы подходим к делу прагматично.

– Когда вам удастся вернуть свои вложения, как ты думаешь?

– Goodstretch UK уже на второй месяц вышел в плюс. Сейчас мы стараемся подзаработать, чтобы открыть пару новых точек. В идеале мы хотели бы приобрести собственный зал. 

– Откуда появилась идея открыть Goodstretch UK? Это знакомство с Анастасией так на тебя повлияло?

– Можно сказать, что заставила сама жизнь! В Москве я серьезно подсела на стретчинг. Спортзалы и  йога не мое, а с помощью стретчинга я и фигуру улучшила, и осанку. Пару лет назад я переехала в Лондон к мужу и стала искать студию  для занятий — ничего похожего на московский стретчинг мне найти не удавалось. По счастливой случайности я познакомилась с Анастасией на нетворкинге Юлии Титовой Instaclub – мы разговорились, созвонились и решили занять пустующую на рынке фитнеса нишу. Мы стали разрабатывать идею в конце ноября, а 7 января уже провели первые занятия.

– Твое образование и предыдущая карьера как-то связаны со спортом?

– Нет, я училась в Финансовой академии на факультете экономики, но в итоге стала продюсером в Soroka Productions — помогала организовывать мероприятия, церемонии, премии Fashion People Awards и Brand Awards. В собственном деле мне пригодились организаторские способности и навыки маркетинга. 

– Одно занятие стоит 20 фунтов — это не дорого?

– Для Кенсингтона это нормальная цена. Сначала мы брали по десять фунтов, проверяли, зайдет ли наша идея, потом подняли до двадцати. В этом районе живут состоятельные люди, для которых такая цена приемлема. На это и был наш расчет. 

– Ты считаешь ваш с Анастасией бизнес успешным?

– Цифры говорят сами за себя — мы в плюсе всего за полтора месяца, для пары иммигрантов это совсем неплохо! Но мы не планируем останавливаться на достигнутом и будем усердно идти к нашей мечте – собственному залу. 

Анастасия Абакумова, Екатеринбург. Персональный тренер, в прошлом  офисный работник.

– Твоя карьера в Лондоне начиналась отнюдь не в спортзале — что тебя вынудило уйти из стабильной офисной жизни в спортивный фриланс?

– Я приехала в Лондон семь лет назад и устроилась на самую обычную работу офис-менеджера в архитектурном бюро. Здоровью сидячий образ жизни не способствовал и фигуру не улучшал, но я гуляла во время обеда, занималась в парке — коллеги думали, что я немного сумасшедшая.  Как и многие девушки, я всю жизнь то худела, то поправлялась. Когда мне надоели эти гуляющие килограммы, я лет пять назад на Новый год решила прийти в форму раз и навсегда. Начала читать специальную литературу, смотреть фитнес-видео на Youtube – меня затянуло так, что я решилась сменить профессию.

– Персональный тренер — это тяжелая работа?

– Есть свои трудности, но в какой работе их нет? Больше всего пугала неопределенность — никто в  конце месяца мне больше не выписывал гарантированный чек. К счастью, я начинала карьеру в зале сети Virgin, где нашла первых клиентов и прошла профессиональные курсы повышения квалификации. 

– До участия в проекте Goodstretch UK ты занималась стретчингом или пришлось пройти специальную подготовку?

– Растяжка — это часть подготовки профессионального тренера, но для Goodstretch UK я пошла несколько специальных тренингов и по британской, и по русской методике. На курсах делали акцент на динамической растяжке, которую проводят для разогрева, и на статической — которую хорошо делать после тренировок, подробно разбирали суставную разминку — ее люди в спортзале часто делать забывают.

– Ты ожидала, что вас ждет такой успех — на некоторые занятия сейчас даже стоит очередь!?

– Мы  все для этого сделали — выбрали правильную локацию и сделали бомбовый маркетинг. Это была не реклама и не сарафанное радио, хотя всех своих знакомых мы оповестили. Мы настойчиво писали в «Инстаграм» всем, кого могли найти в этой соцсети в Кенсингтоне. Начали с русских, потому что они – «теплая аудитория», которая уже знает о стретчинге. Перед первым занятием тряслись с Аидой — переживали, что никто не придет.

– Чем полезна растяжка и может ли она быть вредной?

– Растяжка полезна всем, а вредной она может быть, если вы занимаетесь ею на неразогретое тело или сильно форсируете события. Растяжкой можно заниматься мужчинам и женщинам, молодым и пожилым, людям с проблемной спиной, беременным. Если вы много сидите, то у вас абсолютно точно зажаты бедра, есть проблема с осанкой. У людей в офисе часто сокращаются мышцы груди и приводящие мышцы бедра — растяжка помогает вернуть их в естественное состояние.

 Женщинам правильная растяжка, которая вызывает прилив крови, может помочь сгладить признаки целлюлита. Всем, кто ходит в спортзал, нужно  растягиваться, чтобы правильно работали мышцы. Мужчин сложнее убедить растягиваться, а у них так часто забиваются мышцы — особенно если они качаются в зале. В итоге некоторые даже не могут присесть, чтобы ребенка поднять.

– Как растяжка может помочь при болях в спине?

– Спина часто болит, потому что у вас укоротились приводящие мышцы бедра и забиты ягодицы. До 70% болей в спине можно убрать, если растягивать мышцы нижней части тела. 

– Как правильно делать растяжку?

– Сначало надо разогреться, пусть даже небольшой пробежкой, затем сделать суставную разминку: круговые движения плечами, локтями, тазом, махи ногами. Можно сделать небольшую динамическую растяжку, то есть в движении, подготавливая мышцы и связки к статике. Затем я держу каждую позу по 40-60 секунд – зависит от цели. В офисе я советую вставать каждые час или полтора — потянуться, пройтись, выпить воды.

– За сколько месяцев занятий человек может сесть на шпагат?

– Если заниматься два раза в неделю, то минимум за два месяца. Но шпагат — это не цель, а скорее мерило прогресса и мотивация. По шпагату можно судить, как улучшается общая гибкость тела. Но даже если вы уже сидите на шпагате, есть много разных вариаций. Приходите, я вас научу.   

Беседовала Елена Лео

www.goodstretch.uk

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