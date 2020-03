Восемь способов сэкономить на билетах в театр

Хотите почаще ходить в театры в Лондоне и не сидеть при этом на хлебе и воде? Расcказываем, как это сделать. А если вы знаете и о других лайфхаках, делитесь в комментариях!

Лотерея

Порой купить недорогой билет на какую-то кассовую постановку так же сложно, как и выиграть в лотерею! Если это, конечно, не специальная билетная лотерея. Чаще всего эти лотереи проходят на официальных сайтах самих постановок (Matilda, Dear Evan Hansen), порой – в специально созданных для этого приложениях (Hamilton) либо в приложении-билетном агрегаторе TodayTix (Everybody’s Talking About Jamie).

Принцип действия у лотерей один. Утром в день спектакля, за сутки до похода в театр, либо в какой-то из дней предыдущей недели нужно «вступить в лотерею» – для каждого спектакля правила свои, – затем через несколько часов вы узнаете, выиграли вы или нет.

Если выиграли, то сможете купить билет в партер за символическую сумму £10-25. Если не выиграли – вы ничего не платите! И можете продолжать играть до победного конца.

Я лично знаю людей, которые выигрывали билеты на «Гамильтона» за £10, так что чудеса случаются! Как узнать, есть ли лотерея у нужного вам спектакля? Проверить официальный сайт и приложение TodayTix.

Rush

Это почти то же самое, что и лотерея, только принцип действия несколько другой. В основном rush tickets продаются в приложении TodayTix: ровно в десять утра на спектакли (Come From Away, Wicked, Six и другие) поступает ограниченное количество билетов за £20-25. Обычно – на хорошие места, которые просто так стоили бы вам £70. Кто первый нажал кнопку и положил билет в корзину, тот и пойдет вечером в театр. Кто не успел, проведет вечер дома.

На популярные спектакли билеты пытаются купить одновременно несколько сотен, если не тысяч человек, так что, помимо быстроты, это тоже лотерея. На менее распроданные шоу либо на спектакли в будни «раш тикетс» могут добавить в продажу и после десяти утра, если первую порцию разобрали, а у спектакля еще много непроданных мест.

Как узнать, есть ли у нужного вам спектакля rush tickets – проверьте страницу спектакля на TodayTix. А у спектаклей Национального театра rush проводится по пятницам на собственном сайте и на неделю вперед.

Day seats

Вариант для сильных духом. Кассы театров открываются в десять утра, и в это же время некоторые из спектаклей продают ограниченное количество билетов (примерно 10-20 штук) по сниженной цене, примерно £15-30. Места обычно неплохие, чаще всего это первый ряд.

В чем же хитрость? Поскольку желающих много, а недорогих билетов мало, приходить нужно раньше. На какие-то спектакли за час-полтора до открытия касс, на более культовые шоу – часа за два-три в будни и за четыре в пятницу-субботу, а если это последние недели показов спектакля со знаменитостью уровня Камбербэтча, то за билетами могут стоять и с вечера. Чтобы узнать, как обстоят дела с количеством желающих попасть на нужную вам постановку, можно позвонить в кассу театра либо спросить у них накануне. В будни очереди менее многолюдны, чем в субботы и в каникулы.

По правилам, занимать очередь и отходить надолго нельзя – максимум сбегать за кофе до ближайшего кафе. Кстати, хорошим тоном будет предложить соседям прихватить стаканчик и им. Day seats продают обычно по одному или по два билета в руки, и на тех, кто пытается «втащить» в очередь проспавшего товарища, ополчаются всей Британией.

Узнать, есть ли day seats на желанный вам спектакль, можно на сайте шоу либо на сайте theatremonkey.com, где собрана вся актуальная информация по всем постановкам Вест-Энда.

Сайты постановок

Иногда купить дешевый билет на текущий день/вечер можно даже не выходя из дома в очередь. Так, порой нераспроданные дейситы выкладывают на сайт. Либо, увидев в 10 утра, что на спектакль в 14:30 еще много нераспроданных билетов (в будни, в субботу подобное случается реже), менеджер принимает решение снизить цены на нераспроданные вип-места в центре партера.

Например, утром четверга билеты на дневного «Гамильтона», которые обычно стоили £75, отдавали за £37, а 150-фунтовые – за £75. Чаще всего скидки появляются на дневные спектакли в будни, но и вечерние в начале недели могут порадовать хорошими скидками. Как о них узнать? Лучше всего подписаться на интересующую постановку в «Твиттере» или на «Фейсбуке». Ну и, к сожалению, этот вариант работает только с не суперпопулярными шоу.

Театральные будки

Где еще можно поискать билеты со скидкой? В знаменитой будке TKTS на Лестер-сквер. Продажи в ней также стартуют с 10 утра. А узнать, какие спектакли продают в ней билеты со скидкой и насколько эта скидка выгоднее официальной цены театра, можно здесь.

Обратите внимание, данные там публикуются только на пару ближайших дней. И порой спектакль, на который там можно найти скидку в будни, в выходные будет распродан и за полную цену. А еще ряд шоу изначально не делает там никаких скидок, так что билет вы купите дороже, чем в кассе или на сайте постановки, а вовсе не дешевле. Так что имеет смысл обязательно «изучить рынок».

В Лондоне есть и другие более или менее официальные будки с билетами в театр. Но не все из них работают без накруток, некоторые наживаются на туристах, продавая втридорога места за колонной, с которых ничего не видно. Поэтому лучше не рисковать и покупать только в проверенных будках со значком STAR.

Распродажи

Если вы уже установили на телефон приложение TodayTix, о котором мы писали в начале статьи, то не забудьте разрешить присылать вам уведомления. Многие продающиеся через него спектакли регулярно устраивают «аттракцион невиданной щедрости» – распродажи билетов за 15 фунтов.

Идет такая распродажа ровно сутки, места в ней ограничены, так что лучше не терять времени. Места могут быть как на верхних балконах, так и в партере. Зависит это от продаваемости шоу и от того, идет оно уже или еще не открылось. На будущие спектакли распродажи тоже бывают, но в них чаще включают места на балконе. А вот на long-running shows в такой распродаже можно порой поймать неплохие варианты.

На TodayTix свет клином не сошелся. Распродажи и скидки бывают и на многих других сайтах. Правда, советуем перед покупкой сравнивать цену с официальным сайтом спектакля. Потому что даже на «скидочных» сайтах вы легко можете заплатить не только полную цену, но и комиссию! Неплохие распродажи и акции бывают на сайтах Lovetheatre.com, fromtheboxoffice.com, encoretickets.co.uk.

Распродаж бывает много, некоторые самые известные из них проходят в определенные даты каждый год. К примеру, в начале декабря на сайте GILT (Get Into London Theatre) проводят распродажу на спектакли первых шести недель года. Самое неходовое время для театров, ведь после праздников все экономят и активно записываются в спортзалы. Так что театры Вест-Энда проводят совместную акцию и на многие шоу билеты продают за £10, £20, £30 или £40. Варианты мест бывают разными, от первого ряда партера на мюзикл Matilda за £40 (меньше чем в полцены!) до верхних ярусов, которые и в обычные дни не сильно дороже.

На этом же сайте летом проводят акцию Kids Week, по которой взрослый может купить билет в театр для себя и взять с собой ребенка бесплатно. TodayTix проводит массивную акцию в честь Black Friday/Cyber Monday в конце ноября, крупный билетный оператор ATGtickets.com устраивает в декабре Boxing Day Sale… Словом, если заранее планировать походы в театр и бюджеты на них, на распродажах можно найти настоящие жемчужины.

Коллективный поход

Беспроигрышный вариант, работающий для практически любого спектакля, это групповые заказы. Собираете компанию друзей – и получаете мегаскидку! К примеру, Mary Poppins можно посмотреть на £20 дешевле, если вас деcять человек или больше. На Come From Away нужно собрать группу от шести человек, это поможет получить скидку в £25-30.

Информацию о необходимом минимальном количестве человек в группе и размере скидки можно найти на официальных сайтах спектаклей. Билеты, правда, придется заказывать по телефону либо выкупать лично в кассе.

Закрытые клубы

Ну и последний вариант. В интернете существует несколько audience clubs, закрытых клубов для «ситфиллеров» – людей, которые получают приглашения на спектакли по минимальным ценам. К услугам этих сайтов прибегают постановки, с продажами у которых дела обстоят совсем печально. И это стараются не афишировать, поэтому, чтобы не играть на пустые залы, шоу отдают часть билетов на откуп этим сайтам.

Членство там обычно стоит пару десятков фунтов в год, а взамен вы получаете доступ к базе шоу. Порой там попадается то, на что и бесплатно идти не стоит, но бывают и неплохие варианты.

Давать ссылки на эти сайты нельзя («Первое правило бойцовского клуба – никому не рассказывать про бойцовский клуб»). Но можно попробовать поискать их по запросам audience club, central tickets, theatre club, my box office.

Второе правило подобных сайтов: никогда и нигде не упоминать, что вы ходили на спектакль за пятерку. Третье – обязательно приходить и забирать свой билет, чтобы не подвести организаторов. Уведомления от них часто приходят в последний момент, так что этот вариант подойдет для тех, у кого бывают свободные вечера и кто будет рад провести их в театре.

Подготовила Анастасия Глаголева