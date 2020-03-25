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С вами свяжутся: дизайнер Катя Зеленцова и ее русская мода

С вами свяжутся: дизайнер Катя Зеленцова и ее русская мода

Она до сих пор носит красный кардиган, связанный любимой бабушкой, и создает смелые коллекции из вязаных вещей, где лихо миксует забавные стереотипы о «русской моде» с благородством русской шали. 

Катя Зеленцова, выпускница культового Сент-Мартинс (Central Saint Martins), приехала в Лондон из Волгограда и стала одной из немногих россиянок, покоривших тот же fashion-Олимп, что и Стелла Маккартни,  Александр Маккуин и Джон Гальяно. Катя рассказала нам, о том, каково это – оказаться на страницах Vogue и Tatler и где современному дизайнеру черпать вдохновение.

– Когда про тебя пишет Vogue, есть ощущение, что мысли из серии: «Могла ли подумать я, простая девочка из Волгограда…» не могут не посещать? 

– Знаете, у меня с детства были довольно большие планы. Но, разумеется, каждый раз, когда что-то подобное происходит, ты сначала не веришь, а потом ущипнешь себя и думаешь, неужели все так получилось? Первым шагом и поводом для щипания стало поступление в университет. Второй шаг – это работа. Я уже сумела поработать в хороших компаниях, например, в Marc Jacobs в Нью-Йорке и в Bless в Париже. Потом – публикация в Vogue, это действительно очень волнительно. 

– Сент-Мартинс нередко называют «Гарвардом моды». Учиться здесь – это был ваш личный вызов себе?

Мне просто очень хотелось создавать одежду. Правда. Лет в восемь-девять я решила стать дизайнером. Причем сначала интерес вызывал дизайн интерьеров, но скоро я поняла, что платье нарисовать куда легче, чем диван. А лет в 11 я узнала о Сент-Мартинс и решила, что хочу там учиться. Какой-то особой подготовки не было, кроме моральной. У нас, в России, очень хорошая художественная школа, где прекрасно «ставят» руку, по сути, задавая особую манеру рисования, очень экспрессивную. К счастью, нам довольно рано об этом сказали, поэтому я нигде не училась – иначе пришлось бы переучиваться. 

– Почему ваш выбор пал именно на вязаную одежду? Увлечение родом из детства?  

– Вы не поверите, но, поступая в университет, я даже шить толком не умела. А с вязанием получилось так. Первый урок прошел не очень удачно, у меня мало что получилось, поэтому я сказала себе: «Учись вязать, пока не научишься!» И каждый вечер после основных занятий на протяжении двух месяцев я сидела и учила себя вязать – на машинке и вручную, в том числе штудируя ролики в YouTube. Конечно, есть дизайнеры, которые позиционируют себя исключительно как художники, создающие эскизы. Но я, честно, не могу себе представить, как можно не знать, как создается одежда, и рисовать, не представляя, как вещь будет выглядеть в реальности. 

Сегодня, когда работаю над коллекциями, привлекаю помощницу. Ну а когда приезжаю в Волгоград, мы с бабушкой вместе вяжем крючком те вещи, которые предполагают ручную работу. Садимся друг напротив друга на балконе, болтаем и вяжем. Сплошное удовольствие. 

– Выходит, бабушкина школа. Как, кстати, на ваш взгляд, отличается отношение к вязаной одежде в Англии и России? Есть ли здесь знакомый россиянам стереотип «Вяжут только бабушки»?

Я думаю, мы все во многом похожи в своем отношении к вязаным вещам как к наследию бабушкиного сундука, поскольку все были детьми, и нас всех наряжали в страшненькие свитерочки и гольфики. Но при этом, насколько я помню, вязаная одежда – самая продающаяся категория в больших модных домах, помимо обуви и аксессуаров. Ни брюки, ни кофты, ни пальто не могут сравниться по популярности со свитерами и вязаными изделиями. В Англии не так холодно зимой, как в России, но тоже частый дождь и ветерок, поэтому желание одеться во что-нибудь тепленькое вполне естественно. Я периодически вижу людей, вяжущих в метро, поэтому не думаю, что вязание считается каким-то атавизмом. 

В России, конечно, в национальном сознании вязаные вещи в той или иной степени ассоциируются с советской модой, когда вязали много и зачастую не от хорошей жизни. Но я, например, очень люблю смотреть журналы по вязанию вручную конца 70-х-80-х. У меня есть замечательная книжка узбекского автора с совершенно потрясающими фотографиями и очень креативными даже по нынешним временам идеями. Вообще, думаю, пришло время появиться какому-нибудь экспериментальному дизайнеру вязаной одежды в России.  

– Судя по вашему успеху, он уже появился здесь, в Лондоне. С какими стереотипами в отношении «русской моды» вы сталкиваетесь в Англии? 

Разумеется, прежде всего с тем, что русские женщины одеваются очень откровенно, любят короткие юбки, декольте или кричащие принты. Но я тоже люблю и декольте, и короткие юбки, и кричащие принты, поэтому стараюсь с юмором это преподнести в своей работе. Так что, возможно, даже подтверждаю эти стереотипы. 

Например, вся моя коллекция бакалавриата была построена на соединении английского кардигана с русской шалью. В итоге получилось очень много коротких платьев, топиков с большими диагональными разрезами, шалей с кардиганами. Мне кажется, всем понравилось, ведь всем иногда хочется быть «секси-русской». Даже если ты и не русская. 

 – Сейчас есть модная тенденция – реанимировать народные промыслы. Вы для себя такую миссию не рассматриваете?  

– Сложно называть себя миссионером, если ты еще ничего толком не сделал. Но могу сказать, что благодаря своей новой коллекции я научилась вязать вологодское кружево, ситуация с которым сейчас очень плохая – слишком мало людей хранят традиции и хотят этим заниматься. Это безумно красиво, но отнимает невероятное количество времени. 

 – Ваши главные источники вдохновения? 

– Многое вдохновляет – фильмы, кино, музыка, каждодневная жизнь, какие-то известные персонажи, мама, бабушка, которые восхищают своим чувством стиля и сильными характерами. Некоторые картины я постоянно пересматриваю и стараюсь из каждой брать что-то новое. Причем четких пристрастий нет: меня одинаково восхищают и фильмы Альмодовара, и «Душа» с Софией Ротару или телеспектакль «Двенадцатая ночь» с Анастасией Вертинской. В последнем просто гениальные костюмы созданы из ничего, и это одна из моих любимых визуальных картинок за все время существования кинематографа. 

Моя дипломная коллекция началась с того, что я посмотрела документальный фильм ВВС из цикла «Величайшие путешествия на поезде», где балерина Наталия Макарова, переехавшая в Штаты в 70-е, по сути, заново постигала страну, в которой никогда не жила, из окна поезда, совершая уже в 94-м году путешествие из Санкт-Петербурга в Ташкент. Именно эта идея путешествий на поезде вдохновила меня на мысль, что если долго находиться в одном и том же месте (а героиня все десять дней кружится, вертится, танцует в этой маленькой кабиночке), любые наши наряды превращаются в домашние уютные костюмчики. 

Также я пересмотрела «Солярис» Тарковского, где все женские персонажи носят тяжелые вязаные крючком наряды – пончо, платья. И опять у меня возникла связь: женщина, где бы она ни находилась, всегда ассоциируется у нас с землей, с домом, с родиной, а вязаная одежда еще больше дает ощущение дома. И третье, что меня вдохновило, – советский фарфор 20-х годов, там очень красивая роспись, много цветочных узоров. Из всего этого и родилась моя дипломная коллекция. 

Катя, есть у вас личный Эверест на будущее? 

– Не хочется слишком загадывать на будущее! Сейчас пришлось время выйти из под крыла университета и отправиться в свободное плавание, а по какому течению оно пойдет – посмотрим!

Беседовала Мария Егорова

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