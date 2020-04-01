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Новые антикризисные меры для поддержки бизнеса и населения

Новые антикризисные меры для поддержки бизнеса и населения
Фото:123rf.com

За последние две недели правительство огласило ряд мер для поддержки бизнеса и финансовой помощи населению в условиях кризиса, вызванного пандемией Covid-19. На что же можно рассчитывать?

Наемные служащие

Если фирма, где вы работали, приостановила свою деятельность и не смогла перевести вас на работу из дома, в течение трех месяцев вы сможете получать 80% своей зарплаты по программе Coronavirus Job Retention Scheme. Право воспользоваться этой программой остается за работодателем. Вы, как работник, не можете лично требовать эти выплаты. Работодатель должен принять решение и сообщить вам о нем в письменном виде. Сумма выплат не может превышать £2 500 в месяц.

Эта программа распространяется и на работников, трудоустроенных через агентства, и на тех, кто был на контрактах zero hours или временном контракте. Главное, чтобы вы числились в штате компании на 28 февраля 2020 года. Программа должна заработать в середине апреля. Если работника уволили после 28 февраля 2020 года, но до анонсирования этой программы, то работодатель имеет право опять зачислить его в штат компании (on Furlough) и компенсировать 80% от зарплаты. 

Если у вас несколько работодателей, то вы можете претендовать на сохранение рабочего места и выплаты в обоих местах. Так же работник может уйти в отпуск (on Furlough) по одному месту работы, но продолжать работать по другому. Сумма выплаты 80% от заработной платы сохраняется для каждого места работы. Претендовать на выплаты можно начиная с 1 марта если вы уже остались без работы на эту дату. Минимальный срок выплат три недели, максимальный – три месяца (возможно, будет продлен).

Если вы работали больше года, в расчет берут либо сумму, заработанную в том же месяце в прошлом году, либо среднемесячную зарплату за прошлый год.

Если вы не работали полный год, то в расчет возьмут те месяцы, которые вы отработали (то же правило – и для контрактов zero hours).

Statutory Sick Pay

Если вы или тот, кто проживает с вами, заболели Covid-19, необходимо самоизолироваться. В этом случае вы можете рассчитывать на SSP (Statutory Sick Pay) с первого дня отсутствия на работе. Сумма выплат составит £94,25 в неделю и будет выплачиваться вашим работодателем. Для этого вы должны получить Isolation note, зарегистрировавшись на сайте NHS 111 online (111.nhs.uk/isolation-note).

В самоизоляции нельзя: 

– покидать жилье ни при каких обстоятельствах, за исключением физических упражнений на свежем воздухе один раз в день, на улице необходимо соблюдать дистанцию два метра;

– выходить в аптеку или магазин – попросите кого-то о помощи;

– контактировать с другими людьми, включая членов семьи.

Период изоляции – семь дней для самого заболевшего при условии исчезновения симптомов болезни, или 14 дней, если заболел кто-то из вашего окружения.

Что получат Self-employed?

Самозанятым выплатят пособие по программе SEISS (Self-employed Income Support Scheme). Выплаты будут производиться при условии, что

– вы подали отчет за 2018-2019 гг. (срок подачи декларации продлили до 23 апреля 2020 года);

– вы работали в 2019-2020 гг.;

– вы планируете работать в 2020-2021 гг.;

– продолжили бы работать, если бы не эпидемия Covid-19;

– ваш годовой доход не превышал £50 тыс. и больше половины вашего общего дохода вы получили от предпринимательской деятельности (Self-employed). Или: если доход в 2018-2019 гг. превышал £50 тыс., но в среднем за 2016-17, 2017-18, 2018-19 гг. составил менее £50 тыс. 

Для тех индивидуальных предпринимателей, у кого нет полных трех лет самозанятости, при расчете пособия будут использованы те годы, о которых была оповещена налоговая служба. То есть претендовать на компенсацию могут только те, кто как минимум сделал отчет за 2018-19 финансовый год.

Сумма выплат составит 80% от среднемесячного дохода. Доход в 2016-17, 2017-18, 2018-19 гг. суммируют, разделят на три и высчитают среднемесячную сумму. Ее выплатят разовым платежом на ваш банковский счет. Выплата будет засчитана как часть вашего дохода в 2020-21-м году.

Выплаты по программе начнутся в июне. Налоговая служба сама свяжется с теми, кто попадает под ее условия, и пришлет письма с расчетами. 

Также налоговая инспекция разработала и другие программы помощи, в том числе предоставление отстрочки для выплаты второго авансового платежа (second payment on account) c 31 июня 2020 года до 31 января 2021 года.

Платежи по НДС (VAT), которые ожидаются 20 марта 2020-го и 30 июня 2020 года, могут быть отсрочены до 31 января 2021 года без начисления пени и штрафов.

Если у вас или вашего бизнеса есть любая задолженность перед HMRC, которую вы не в состоянии погасить, свяжитесь с ними по телефону 0800 015 9559 и попросите об отсрочке.

Для малого и среднего бизнеса также разработан ряд специальных программ. 

Предприятия розничной торговли, гостиничного бизнеса и досуга (рестораны, кафе, спортивные комплексы) освободят от уплаты Business Rate на один год. Также им предоставят возможность получения денежных грантов в размере от £15 тыс. до £25 тыс.  

Малый бизнес, который уже освобожден от уплаты Business Rate или платит по пониженной ставке Small business rate relief, может попросить грант до £10 тыс. на антикризисную поддержку бизнеса. Помощь поступит от местных органов самоуправления (Local authority).

Еще один вид помощи – Coronavirus Business Interruption Scheme – это бизнес-кредиты от 40 аккредитированных государством финансовых организаций. Тут государство выступит гарантом 80% суммы займа и внесет сумму процентов по займу за первые 12 месяцев.

Большинство банков предлагает своим клиентам ипотечные и займовые каникулы, отсрочку платежей по кредитным картам, беспроцентный overdraft. 

Если вы потеряли доход, можно подать заявку на Universal Credit. Заявку можно подать на сайте HMRC online (gov.uk/apply-universal-credit).

В заключение хотелось бы напомнить, что это очень сложное время для всех нас. Правительство Великобритании предлагает беспрецедентную программу помощи, но чтобы воплотить ее в жизнь, нужно время. Давайте наберемся терпения. Программы дорабатываются, и информация меняется очень быстро. Следите за новостями, будьте здоровы и берегите себя и окружающих!

Татьяна Пасичник

PK Financial Services 
02082211165,  07789758177, 02085341684
pk-finance.co.uk  

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