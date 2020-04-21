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Пока все дома

Пока все дома
фотоОльга Котилевская

Самые интересные карантинные развлечения в социальных сетях

Новость о том, что впереди много недель дома, испугала многих. Но мы даже не догадывались, сколько новых и интересных идей нам подарит карантин. Ремонт квартиры, перестановка мебели, уборка в саду, просмотр нового сериала – лишь несколько банальных примеров того, чем люди решили заняться в это принудительно свободное время. Но идеи постепенно заканчиваются, и жители разных стран объединяются в поиске новых развлечений.

Проект «Изоляция»

Трудно сказать, кто именно, где и когда дал начало этому захватывающему проекту, когда люди создают собственные варианты известных картин. Многие фотографируют не только себя, но и своих родственников, а также используют различные подручные средства. Главное, чтобы фотография максимально отражала известное произведение и была сделана дома с помощью бытовых предметов.

Одними из первых призыв создавать пародийные фото услышали в Нидерландах. Под хештегом #tussenkunstenquarantaine в «Инстаграме» можно найти 32 тыс. фотографий. Также появились и другие хештеги: #betweenartandquarantine, #gettymuseumchallenge и #museumathome. Музей «Эрмитаж» не остался в стороне и тоже запустил аналогичный флешмоб с хештегом #эрмитаждома, но все же самой популярной стала группа «ИзоИзоляция» в «Фейсбуке», где ежедневно появляются все новые и новые работы русскоговорящих энтузиастов со всего мира. На группу подписано более полумиллиона пользователей. В «Инстаграме» лучшие работы также можно посмотреть под хештегами #изоляция и #изоизоляция. 

 

Until Tomorrow

Идея этого захватившего «Инстаграм» тренда соответствует названию. Люди выставляют свои самые неудачные и смешные фото в сеть на 24 часа и приглашают других сделать то же самое. Условия участия банально просты. Представьте, что один из ваших друзей опубликовал свое неудачное фото с коротким описанием Until Tomorrow, вы поставили лайк на это фото, а в ответ получили следующее: «Тебе понравился мой пост, поэтому теперь ты тоже должен опубликовать свою неудачную фотографию с подписью «До завтра». Осталось только найти то самое ужасное фото, выставить его на 24 часа и написать аналогичное сообщение всем тем, кто поставит лайк. Считается, что такие игры привлекают юное поколение Z, но, судя по фотографиям под хештегом #untiltomorrow,  этому тренду поддались люди всех возрастов. 

 

Дальгона-кофе

123rf.com

Все чаще в соцсетях появляются фотографии пышного дальгона-кофе, который назвали в честь южнокорейских конфет-ирисок. Кто первым продемонстрировал этот рецепт приготовления кофе онлайн, точно не известно, но, по некоторым данным, популярность напитка начала разрастаться после его появления в корейском ТВ-шоу. Перед инстаграмным видом этого кофе устояли немногие:  рецепт разлетелся по миру, и сегодня дальгона-кофе пьют во многих домах.

Чтобы его приготовить, нужно смешать растворимый кофе, сахар и горячую воду в пропорциях 1:1:1, затем взбить смесь миксером или венчиком до появления густой пены. Полученную пену нужно вылить в прохладное молоко. Кофе готов! 

Банановый хлеб

wallpaperflare.com

Некогда пестрившие ресторанными деликатесами ленты в социальных сетях теперь пестрят фотографиями бананового хлеба (или кекса). Он всегда был популярен, но сейчас стал чуть ли не олицетворением карантина во многих странах. Секрет в простоте приготовления и большом количестве перезрелых бананов. К тому же, к процессу можно подключить детей. 

Итак:

285 г муки

1 ч.л. соды

½ ч.л. соли

110 г сливочного масла, плюс дополнительное для смазки

225 г сахарной пудры 

2 яйца 

4 спелых банана, сделать из них пюре

85 мл кислого молока или кефира (можно взять обычное молоко, смешанное с 1,5 ч.л. лимонного сока или уксуса)

1 ч.л. ванильного экстракта

Разогреть духовку до 180 градусов. Просеять муку, бикарбонат соды и соль в большую миску. В отдельной миске взбить сливочное масло и сахар. Добавить яйца, пюре из бананов, кефир и ванильный экстракт в масляную массу и хорошо перемешать. Добавить муку. Смазать форму для выпечки (размер 20 см x 12,5 см) и вылить туда смесь. Отправить в духовку и выпекать около часа. Когда кекс хорошо поднялся и стал золотисто-коричневым, его можно вынимать. 

 

TikTok

Социальная видеоплатформа, которая уже была очень популярна среди подростков, сегодня все чаще используется и взрослыми, которые ищут способы скоротать время во время локдауна. Пользователи этого приложения публикуют короткие видео, чтобы, например, продемонстрировать свои танцевальные навыки или комедийное мастерство. В марте приложение скачали 65 млн раз по всему миру.

TikTok в свою очередь также присоединился к движению #stayhome и предложил свой хештег #happyathome, набравший миллионы просмотров. Среди популярных «вызовов» в TikTok сейчас Savage Challenge, в котором используется композиция Savage Megan Thee Stallion из ее последнего альбома Suga, а также Song the Bag и Tear It Up YouTube-дуэта Ceraadi. 

 

Instagram Story Challenge

Пары пользователей «Инстаграма» по очереди дают друг другу разные задания. Если вначале люди рисовали животных и фрукты, то сейчас тип заданий зависит от интересов и фантазии двоих. Это может быть что-то творческое и глубокое или, наоборот, какая-то безобидная глупая шутка.  Затем можно устроить опрос среди подписчиков и узнать, кто, по их мнению, победил в поединке.

Также пользователи участвуют в конкурсах с одинаковым для всех заданием. Например, нужно умудриться отжаться, опираясь руками и ногами на банки газировки, и отметить друзей, которым передаете эстафету. Среди фитнес-заданий популярны хештеги #See10Do10, #100SkippingChallenge и #PlankChallenge. Чем бы душа ни тешилась, пока все еще дома.

Подготовила Вероника Гориа-Саво

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