Культура на карантине

BFI, «Иконы балета» и Russian Film Week

Как требования социального дистанцирования и самоизоляции сказались на профессиональной деятельности русских лондонцев, которые работают в сфере культуры и искусства?

Суррогат или альтернатива?

Пандемия Covid-19 стала катализатором небольшой цифровой революции. Детей обучать — школа в онлайн-режиме, рабочая планерка — в родных четырех стенах, врач — по FaceTime, обновление гардероба — через Amazon. Про виртуальный секс мы уже слышали; на этом фронте, говорят социологи, без перемен — секс есть, дистанция соблюдается.

И если работать с любимого дивана с перерывами на холодильник многим понравилось, то поглощать (пусть даже любимую) пиццу в однушке и выпивать в Zoom вместо ресторанно-барных выходов быстро набило оскомину. Надеюсь, что многочисленные прямые эфиры с гуру всех мастей коллективный разум постарается отторгнуть в первую очередь.

Искусство — материя более тонкая и, в отличие от прокачивания приводящей мышцы бедра в онлайн, транслируется не без потери качества хотя бы самого опыта общения с прекрасным. Запись спектакля «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли— отличный способ провести вечер, но, устроившись с лаптопом на диване, получить заряд от того, как актер держит зал, невозможно.

Для культурных событий пока не придумали Deliveroo, однако изголодавшиеся по походам в музеи-театры любители искусства во время пандемии получили массу бонусов в виде бесплатных экскурсий по крупным музеям, Q&A с любимыми актерами и режиссерами, прямые трансляции концертов, записанные прямо в квартирах суперзвезд.

Большинству простых смертных доставить домой театральную труппу или оперный коллектив — дело материально неподъемное, а вот зайти на сайт Национального театра или Миланской оперы — дело одного клика. Сейчас в National Theatre можно посмотреть This House — драму о жизни рабочего класса в Лондоне 70-х и полную политических страстей шекспировскую трагедию «Кориолан».

Некоторые онлайн-выступления приобрели интересную ситуационную окраску: например, пасхальный концерт итальянского тенора Андреа Бочелли из пустого Миланского собора стал посланием надежды, любви и исцеления. Вполне возможно, что многие из 40 млн человек, которые посмотрели этот концерт, никогда раньше и не слышали о Бочелли.

Участники онлайн-концерта «Единый мир: дома вместе» были известны более широкому кругу людей. Вечером 18 апреля из своих студий, спален, рабочих кабинетов и двориков вышли в прямой эфир Леди Гага, Билли Айлиш, Пол Маккартни и другие исполнители. Концерт организовали в поддержку благотворительной организации Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения.

Наши люди: искусство 2:0

Анна Дудина — менеджер по программам бизнес-партнерств BFI:

– BFI (British Film Institute) в государственной системе – это non-departmental public body. Мы получаем какое-то финансирование от правительства, но не 100%, а только его меньшую часть. Остальное — частные спонсоры, но при этом правительственные инстанции одобряют каждого члена совета директоров BFI. Мы планируем мероприятия на год и более вперед, и спонсоры заключают с нами договоры на длительное время. Поэтому пандемия не повлияла на фандрайзинг, то есть сбор денег, под текущие проекты. Главные новости BFI— мы расширили доступ к контенту онлайн, стали выдавать «плюшки» спонсорам тоже онлайн, а еще — пандемия может изменить формат Лондонского кинофестиваля в октябре.

Мы давно начали переход в диджитал и оказались готовы к пандемии: это касается работы самих сотрудников и материалов, доступных к просмотру. Во-первых, у BFI есть Youtube-канал, куда добавили программу BFI At Home. Это серия Q&A со значимыми людьми из мира кино. Встречи, семинары, мастер-классы в режиме офлайн — часть обычной работы BFI, которая мигрировала в интернет.

Наша гордость — собственный плеер BFI, где есть платный и бесплатный контент. В преддверии Олимпийских игр в Японии кураторы BFI готовили целый сезон японского кино — сейчас все ленты доступны на плеере. Это культовые работы Акиры Куросавы, Такаши Миике, Ясудзиро Одзу.

Несмотря на то, что фандрайзинг — это бесконечные встречи и личное общение, к работе онлайн я привыкла быстро. Немного играли нервы во время первого разговора с новым потенциальным спонсором. Обычно спонсоров мы поощряем приглашениями на закрытые показы, премьеры, мероприятия со знаменитостями— все это перешло в онлайн. Как и раньше, от компании может прийти ограниченное количество человек, и мы собираемся не в кинозале, а в чат-руме Zoom.

Из-за пандемии сорвались фестивали в Венеции, Каннах, Берлине. Лондонский кинофестиваль проходит в октябре, и если нас не захлестнет вторая волна эпидемии, то показы в кинотетатрах и премьеры состоятся.

Придется соблюдать дистанцирование, а значит, упадут продажи билетов. Может быть, мы отдадим их только крупным спонсорам. Непонятно, как организовывать открытие и закрытие, вечеринки – может быть, от таких мероприятий придется отказаться. Сейчас фестивали объединились и запустили онлайн-проект We Are ONE: A global Film Festival, который до 10 июня проходит на YouTube. В его программу внесли лепту кураторы 21-го кинофестиваля.

Ольга Балаклеец — основатель компании Ensemble Production:

— Пандемия сильно помешала нашим планам, ведь основной доход Ensemble Production – организация концертов и больших культурных мероприятий. Сорвались большой культурный проект с Китаем, гастроли Государственного академического театра оперы и балеты им. Абая; под вопросом международный гала-концерт на Кипре в сентябре.

Под угрозой оказался проект Creative Women – международная конференция с лидерами мнений для женщин, которую планировали провести в Мейфэр в отеле Sheraton Grand. Четыре года конференция проходила на Кипре, и этой весной должен был состояться наш лондонский дебют, но коронавирус внес свои коррективы.

Идею переноса на осень тоже пришлось похоронить, так как ни спонсоры, ни участники, ни модераторы не имеют единого мнения о том, как будут развиваться события.

В итоге 5-6 июня конференция Creative Women впервые пройдет в онлайн-формате. Цену на участие мы снизили с £500 до £10, но зато и пропали расходы на аренду в дорогостоящем пятизвездочном отеле. Мы быстро осваиваем цифровые технологии, чтобы правильно записать звук, обеспечить хорошую картинку — теперь успех зависит от качества оборудования, скорости передачи интернета, а не только от уровня спикеров. Протестировать наши умения попробовали на серии семинаров Our New Reality: Present and Future, куда мы пригласили бизнес-экспертов, психологов, бизнес-тренеров, банкиров — женщин, которые будут спикерами и гостями нашего форума в июне.

Чтобы поддержать общение с нашей публикой и Ballet Icons, наш ежегодный концерт в театре Coliseum, мы выпускаем онлайн-фотоальбом балетных танцоров на карантине и организовали серию онлайн-включений со звездами мирового балета — Светланой Захаровой, Марией Александровой, Артемом Овчаренко и т.д. Виртуальные платформы не заменят живого общения. Я опасаюсь, что после карантина психологически многие люди будут не готовы идти на концерт даже с самой распрекрасной программой.

Филип Перкон – основатель кинопанорамы Russian Film Week и кинопремии «Золотой единорог»:

— Чтобы кинофестиваль состоялся, должны быть открыты границы и кинотеатры. Актеры и режиссеры должны иметь возможность свободно приехать и выехать из Лондона. Третья составляющая — спонсоры. Если экономика будет восстанавливаться, то оговоренные ранее средства нам выделят.

Пока что мы все находимся в режиме ожидания, но продолжаем планировать фестиваль и принимать заявки от участников. Отбор и раньше проходил онлайн, так что тут ничего не изменилось. Интересно, как в соответствии с новыми требованиями будут выглядеть премьеры при полупустых залах, ведь рассадку надо будет делать в соответствии с требованиями социального дистанцирования.

Будем думать, как проводить открытие и закрытие, красные дорожки — может, актерам и актрисам придется носить маски и приспускать их для фотографий? С вечеринками еще сложнее: лекции и вебинары в Zoom— ОК, но тусовки онлайн — печальное зрелище. Можно перенести мероприятие на свежий воздух — в ноябре вместо шампанского хорошо пойдет водка, наверное.

Есть и хорошие новости — в начали апреля мы создали свою стриминговую платформу. Раньше до этого не доходили руки, а на карантине я быстро сам запрограммировал первую бета-версию, потом ребята за три-четыре недели сделали из нее нормальный продукт. Сейчас у нас регистрируются пользователи со всего мира, от Саудовской Аравии до Новой Зеландии. Мы провели международную онлайн-конференцию для актеров и агентов Casting Bridge и запускаем серию вебинаров с мировыми киновеличинами. 12 июня пройдет вебинар с Андреем Звягинцевым и кинокритиком Марком Кермоудом.

Я не верю, что пандемия изменит фестивальную жизнь — это не первая эпидемия, которую пережил мир. Мне сложнее было организовать фестиваль во время кризиса после отравления Скрипалей, если честно. Через год мы будем проводить фестивали в прежнем формате.

Подготовила Елена Лео