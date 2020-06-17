Русский след в Лондоне: пять неожиданных фактов

Царь-дебошир

Не все знают, что на Глейшер-стрит в Дептфорде можно увидеть двухметровую скульптуру Петра I и его придворного карлика работы Михаила Шемякина. Ее еще называют “самой странной скульптурой Лондона”. Если отставить в сторону эстетические споры, скульптура тут на своем месте: ведь неподалеку жил инкогнито и учился корабельному делу сам Петр Великий. Было это аж в 1698 году. Впрочем, учеба занимала русского царя не больше, чем регулярные пьяные дебоши, которые заканчивались порчей ковров, поломкой стульев, метанием дротиков в картины и разрушительной поездкой в тележке по саду, где до визита Петра рос знаменитый на весь Лондон куст остролиста, отмеченный даже в хрониках историка Пипса. Джон Эвелин, который сдал царю свой особняк Sayes Court, наверно, сильно пожалел об этой идее и выставил ему счет на £350.

Фото: Geograph

Пеликаны парка Сент-Джеймс

Пеликаны облюбовали берега озера в парке Сент-Джеймс еще в XVII веке. Тогда их привез в Лондон из Астрахани как подарок королю Карлу II русский посол. Диковинные птицы мгновенно стали достопримечательностью, и толпы собирались, чтобы на них посмотреть. Спустя столетия, в начале 70-х годов ХХ века, болезни сократили популяцию пеликанов до всего лишь одной птицы. Нужно было что-то предпринять: лондонские историки порылись в архивах и вспомнили, как пеликаны попали в Лондон изначально. Несмотря на холодную войну, британское правительство обратилось к правительству Советского Союза с просьбой прислать парочку розовокрылых красавцев. Когда пеликанов доставили, все пришли в восторг, кроме других крылатых обитателей парка. Газеты пестрили историями о певчих птицах и голубях, которых съели целиком кровожадные “красные” пеликаны. В это было бы трудно поверить, ведь пеликаны обычно питаются рыбой, но многочисленные фото- и, позднее, видеосвидетельства подтвердили этот слух.

Фото: Old Pics Archive

“Тигры” и “одесситы”

Больше всего подданных Российской империи в Лондоне проживало до Первой мировой войны. Среди них были искатели лучшей доли, беженцы с территории Украины, Польши и Бессарабии, а иногда даже полицейские агенты, скрывавшиеся от преследования. Большинство отправлялись в Саутгемптон, где садились на пароход в Америку, а остальные оседали в Восточном Лондоне, преимущественно в районах Whitechapel и Bethnal Green.

Там они открывали небольшие магазинчики, сапожные и кожевенные мастерские, занимались тяжелым ручным трудом, а наиболее молодые, крепкие и безбашенные сбивались в уличные банды — или gangs, как их называли в Лондоне.

Детектив Скотланд-Ярда Джордж Корниш пишет в мемуарах, что редкое дело об уличном разбое или хулиганстве в Лондоне обходилось без участия выходцев из России. Вооруженные ножами, «розочками» из бутылок, кулаками и очень редко огнестрельным оружием, gangs промышляли карманничеством, шантажом и уличным рэкетом. Причем боролись они в основном друг с другом.

Самая крупная банда носила громкое имя «Бессарабские тигры», а их главными соперниками были «Одесситы». Полицейские сводки позволяют оценить масштабы противостояния: однажды на ночной улице несколько «одесситов» поймали «тигра» по фамилии Пеков и отрезали ему мочку уха. В ответ «тигры» разрушили стенд продавца кофе, находившийся под покровительством «одесситов».

В другой раз «одесситы» встретили на улице бывшего полицейского агента Филиппа Гараловича. Припомнив былые обиды, они сшибли его с ног и ограбили, завладев £6, часами и зонтиком. Когда дело достигло суда, «одесситы» успели подкупить или запугать свидетелей, и виновники были оштрафованы всего на £3 (то есть даже остались в выигрыше). Последние упоминания имен участников банд сохранились в списках солдат Первой мировой войны.

Фото: John Frederick Boughton, “Municipal Dreams” blog.

ЖК “Ленин”

В середине 20-х годов для рабочего из Ист-Энда коммунизм выглядел политической системой будущего, Советский Союз — чарующей сказкой, а Владимир Ленин — волшебником, готовым облагодетельствовать всех бедных и голодных. Это очарование достигло пика в 1927 году, когда в Bethnal Green — одном из беднейших и плотно населенных районов Лондона — новое многоквартирное здание, предназначенное для расселения многодетных семей, назвали Lenin Estate. Сторонники названия мечтали о том, как дети будут спрашивать у родителей, кто такой Ленин, а те будут отвечать, что это человек, при котором в России не стало бездомных. Их противники справедливо указывали, что лучше бы детей учили чему-то из английской истории.

Так или иначе, здание было построено, и даже самые отрицательно настроенные газеты признавали его конструкцию «выдающейся». В Lenin Estate располагались 32 квартиры с двумя и тремя спальнями, а площадь гостиных достигала 20 квадратных ярдов — роскошь для многодетных семей, прежде ютившихся в одной комнате. Газеты правого политического крыла быстро обозвали новый дом Lenin de Luxe: жильцы наслаждались звукоизоляцией стен, новейшей системой подогрева воды и — что вызывало больше всего споров — безлимитным потреблением электричества, включенного в арендную плату. Средняя себестоимость квартиры в доме была £800, в то время как обычное социальное жилье обходилось в £500.

Дальнейшая история квартир в Lenin Estate печальна: в дело вмешались коррупция и чиновничий произвол. Сейчас здание называется Cambridge Court, и квартира в нем стоит теперь около £369 000.

Апартаменты для животных

Когда вы в следующий раз решите посетить Лондонский зоопарк, обратите внимание на вольеры для горилл и для пингвинов. Они сконструированы Бертольдом Любеткиным — русским эмигрантом, учеником Корбюзье и одним из первых лондонских конструктивистов.

После успешной учебы в Париже Любеткин переехал в Лондон, где основал архитектурную группу Tecton. Его первым крупным проектом стал Gorilla House, за которым последовал Penguin Pool с его знаменитыми спиральными дорожками, а затем и зоопарки в Whipsnade Berkshire и Dudley. Так что даже в вольерах для животных можно обнаружить дух русской архитектурной школы.

Подготовили Ксения Дьякова-Тиноку и Вера Щербина