Коронавирус и иммиграционная система Великобритании

Студенческие визы для студентов на краткосрочном обучении

Переход на визу Tier 4 с краткосрочных маршрутов внутри страны будет разрешен в исключительных случаях по крайней мере до 31 июля 2020 года.

Студентам краткосрочных программ, которым было предоставлено исключительное продление вида на жительство в этой категории в результате COVID-19, будет разрешено учиться на курсе, отличающемся от заявленного при первоначальном въезде в Великобританию.

Заявки на продление краткосрочного учебного вида на жительство не рассматриваются: студент должен подать заявление на вид на жительство вне иммиграционных правил.

Визовые центры за рубежом

Британские визовые центры за границей уже открываются, но происходит это поэтапно. Свежая партия визовых центров, как сообщается, открыла свои двери 22 июня.

Чтобы проверить, работает ли визовый центр конкретной страны, перейдите на веб-сайт компании TLScontact (для Европы, Африки и Ближнего Востока) или компании VFS Global (для остального мира) и выберите нужную вам страну в меню.

Подача визовых заявок внутри Великобритании

Компания Sopra Steria, которая управляет сетью визовых центров и центров подачи заявлений на гражданство от имени Home Office, заявила следующее: «Мы прилагаем все усилия, чтобы открыть как можно больше пунктов обслуживания в течение следующих нескольких недель».

Теперь можно будет снова записаться на прием, а с 22 июня система вернется к «запланированным поэтапным процессам бронирования». Однако пока запись возможна только в том случае, если ваше визовое заявление было подано с 1 января по 27 марта 2020 года.

Большинство визовых центров в крупных городах Великобритании уже открыто, а с июля планируется открытие дополнительных визовых центров во всех населенных пунктах страны.

Просители убежища и право на трудоустройство

Высокий суд дал разрешение на судебный пересмотр иммиграционных правил, которые касаются того, когда просителям убежища разрешается работать в Великобритании.

Люди, ожидающие первоначального решения по заявке на получение статуса беженца более года, могут подать заявление на получение разрешения на работу, но только по вакансиям, включенным в список дефицитных профессий (Shortage Occupation List).

По словам адвокатов заявителя, ранее им удалось убедить Home Office рассмотреть вопрос о предоставления разрешения на работу лицу, испытывающему финансовые проблемы. Но ответ Home Office был отрицательным: чиновники решили, что заявитель не указал никаких исключительных обстоятельств, оправдывающих предоставление права на работу в исключительном порядке.

Это положило начало новому судебному разбирательству. В исковом заявлении, среди прочего, было указано, что отказ в разрешении на работу за пределами списка дефицитных профессий является иррациональным, необоснованным и нарушает права заявителя в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

Адвокаты истца заявили: «Нынешние правила создают только иллюзорное право на работу для просителей убежища, поскольку крайне редко они смогут трудоустроиться в рамках тех вакансий, которые подразумевааются в списке дефицитных профессий».

Суд ЕС: постоянный вид на жительство освобождает члена семьи от визовых требований

В судебном деле C-754/18 Ryanair Суд ЕС пришел к выводу, что лицо, не являющееся гражданином ЕС, но имеющее постоянный вид на жительство в одном из государств ЕС, в соответствии с законодательством ЕС освобождается от любого требования внутреннего законодательства о наличии визы для въезда в другое государство ЕС. Это решение фактически отменяет решение Апелляционного суда по делу Ryanair v Secretary of State for the Home Department [2018] EWCA Civ 899.

Суд ЕС пришел к такому выводу, несмотря на то что в Директиве ЕС 2004/38 нет четкого положения на этот счет, конкретно упоминается только вид на жительство. Однако Суд ЕС посчитал абсурдным и контрпродуктивным, что одно из преимуществ вида на жительство теряется при повышении статуса до постоянного вида на жительство.

Суд также заключил, что другие государства — члены ЕС должны принимать карту постоянного места жительства, выданную в другом государстве — члене ЕС, как подтверждение этого статуса. Это, в свою очередь, противоречит нынешней интерпретации Home Office о важности наличия документов о проживании, выданных в странах ЕС.

Данное решение важно как для авиакомпаний, так и для пассажиров, с учетом того что законы об ответственности перевозчиков до сих пор вынуждали авиакомпании отказывать в посадке членам семей граждан ЕС, не являющимся гражданами ЕС, имеющим постоянный вид на жительство в одной из стран ЕС, но при этом не имеющим визы для посещения другой страны ЕС.

Сотрудникам NHS и социального сектора возместят иммиграционный взнос за услуги системы здравоохранения

Когда 21 мая 2020 года правительство объявило, что система NHS и работники социальной сферы будут освобождены от уплаты иммиграционной надбавки за медицинское обслуживание (Immigration Health Surcharge), некоторые иммиграционные юристы указали, что это политический шаг. Одно — сделать заявление, но совсем другое — юридически его осуществить.

К примеру, иммиграционная уступка для выходцев из Северной Ирландии была обещана еще в январе 2020 года, но фактические поправки к иммиграционным правилам вступят в силу только в конце августа. Поэтому неудивительно, что за объявлением об освобождении от уплаты Immigration Health Surcharge не последовало немедленных изменений на местах. Работники системы NHS и социальные работники по-прежнему уплачивают этот дополнительный сбор при подаче заявок на различные визовые категории.

Но есть и хорошие новости. На пресс-конференции 17 июня 2020 года Борис Джонсон сказал следующее: «Сотрудникам системы NHS и другим медицинским работникам, которые уплачивали сбор Immigration Health Surcharge с 21 мая 2020 года, вернут эту сумму». Он также пообещал, что правительство приступит к созданию новых механизмов в этом отношении так быстро, насколько возможно.

HMRC вновь решила не делиться налоговой информацией с Россией

Британская налоговая служба (HMRC) вновь не включила Россию в список государств, которым информация об активах их граждан за 2019 год будет передаваться в 2020 году в автоматическом режиме.

При этом в список стран для автоматического взаимного обмена информацией были добавлены Бруней-Даруссалам, Эквадор, Казахстан и Кувейт. Албания, Оман и Перу были исключены из списка.

В ответ российская сторона сообщила, что Великобритания также не сможет получить в 2020 году информацию об активах своих подданных в автоматическом режиме. При этом в список стран, с которыми у России будет происходить автоматический обмен информацией, добавили Панаму, Израиль, Доминику, Гану, а помимо Великобритании исключили острова Мэн, Гернси и Джерси и Литву.

Единственный раз стороны обменялись информацией в 2018 году, предоставив данные за 2017 год. В марте 2019 года Великобритания без объяснения причин исключила Россию из списка юрисдикций для автоматического обмена данными. Эксперты предположили, что таким образом Лондон предпринял попытку привлечь богатых российских граждан, которые не хотят раскрывать информацию ФНС.