Лучшие фильмы об отпуске и путешествиях

«Дикая» (Wild, 2014)

Путешествие – это не только хорошо проведенное вре­мя у бассейна с коктейлем в одной руке и любовным ро­маном в другой, но и воз­мож­ность ра­зобраться в себе и своих проб­лемах. В фильме «Ди­кая» Риз Уизерспун играет девушку, которая всю жизнь слушала других людей, со­вершала ошибки и совершенно растерялась после смерти матери. Ока­зав­шись на са­мом дне, ге­роиня Уизерспун решает отправиться в пешее путешествие по западному побережью Америки. Правда, раньше в такие длинные по­ходы она никогда не ходила: тяжелый рюкзак и тесные ботинки забирают у нее много сил. Не­с­мотря на красивые амери­кан­ские пейзажи, это путе­ше­ст­вие совершается не для удовольствия, а как очищение.

«Мне бы в небо» (Up in the Air, 2009)

Миллионы людей боятся летать на самолетах, нервничают и теряются в аэропортах, а перед взлетом стараются выпить чего-нибудь покрепче, чтобы притупить чувство страха. Но есть и те, кто с нетерпением ждет но­вых полетов, а в аэропорту чувствует себя как дома. Именно для таких людей был снят фильм «Мне бы в небо» с Джорджем Клуни в главной роли. Конечно, герой Клуни проводит большую часть своей жизни в воздухе из-за страха серьезных от­ношений, но в его хаотичном образе жизни и постоянных переездах есть что-то привлекательное. Не каждый человек любит менять рабочее место по несколько раз в неделю, но для тех, кто любит путешествовать, это работа мечты.

«Че Гевара: дневники мотоциклиста» (The Motorcycle Diaries, 2004)

Задолго до того, как Че Гевара появился на фут­бол­ках всех свободолюби­вых подростков, и даже до того, как Че стал командан­те Кубинской революции, Эрнесто Гевара был прос­тым студентом-медиком, который решил прока­тить­ся на мотоцикле по Латин­ской Америке. «Дневники мотоциклиста» стали не только портретом стран Латинской Америки в середине ХХ века, но и историей становления одного из самых известных револю­ционеров, который за пос­ледние полвека из учебников истории перекочевал в поп-культуру.

«Перед рассветом» (Before Sunrise, 1995) и «Перед закатом» (Before Sunset, 2005)

Отправляясь в путешествие, всегда надеешься, что с то­бой случится что-то необычное, что-то такое, о чем по­том мож­но снять легкий лет­ний фильм с красивы­ми пей­за­жа­ми. Впро­чем, эти на­деж­ды редко сбыва­ются из-за нашей боязни сделать шаг в не­изве­стность. Ри­чард Линк­лейтер снял два фильма о Джесси и Селин – двух смель­ча­ках, ко­то­рые не побоялись про­дол­жить свое ми­молетное зна­ком­ство в ноч­ной Вене и сделали это десять лет спустя в вечереющем Париже. Оба фильма – не просто романтическая комедия, но и завораживающая прогулка по двум из красивейших столиц Европы. Какая из них лучше подходит для свиданий, решать зрителю.

«Вики Кристина Барселона» (Vicky Cristina Barcelona, 2008)

Две американки решают про­вести лето в Барселоне. Пер­вая – серьезная Вики, кото­рая приехала в Испанию пи­сать дипломную работу, а в Америке ее ждет верный, но скучный жених. Вторая – ро­мантичная и витающая в облаках Кристина, плохо представляющая, чего она хочет добиться в жизни. Всю свою жизнь Вуди Аллен снимал фильмы о Нью-Йорке, но на одно лето он все-таки перебрался в Барселону и снял лучшую рекламу для столицы Каталонии. В этом фильме каждый кадр запол­нен медовым солнцем, хоро­шим вином, страстью и от­личным летним саундтреком, а билеты в Барселону хочется заказать еще на первых минутах фильма.

«Вверх» (Up, 2009)

Один из лучших пиксаровских мультфильмов напоминает, что никогда не поздно (или не рано) отправиться в путешествие всей вашей жиз­ни. Карл Фредриксен всегда мечтал поехать в большое путешествие со своей лю­бимой женой, но ее внезапная смерть разрушила все эти грандиозные планы. И вот когда он должен был пе­реехать в дом престарелых, чтобы тихо дожить там последние несколько лет, Карл решает наполнить свой дом воздушными шарами и улететь в Южную Америку. Это путешествие не только занесет Карла в новые страны, но также позволит познакомиться с новыми людь­ми (и животными), разочароваться в старых кумирах и поверить в то, что изменить­ся можно в любом возрасте.

«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (The Darjeeling Limited, 2007)

Уэс Андерсон снял фильм, который будет близок всем, кто хоть раз далеко и ­дол­­го путешествовал со своими родственниками. Сна­чала ты радуешься встрече с род­ными людьми, потом вспоми­наешь все их недостатки и на­чинаешь кипятиться, а по­том вновь начинаешь радоваться тому, какая у тебя прекрасная семья. В «Поезде на Дард­жилинг» все эти мо­менты смешиваются с ко­мичными ситуациями, ядовитыми змеями, украденными ботинками и горой дизайнерских чемоданов. Пожалуй, это луч­ший фильм Уэса Ан­дер­сона. После просмотра хочется сесть в поезд и уехать куда-нибудь далеко – хоть в Индию, хоть во Вла­дивосток.

«Ешь, молись, люби» (Eat, Pray, Love, 2010)

Экранизация бестселлера Элизабет Гилберт «Есть, мо­литься, любить» – это еще одно путешествие с целью разобраться в себе и решить накопившиеся проблемы. Впрочем, в отличие от «Ди­кой», героиня Джулии Ро­бертс выбирает куда более размеренный график: сна­ча­ла она отправляется в гаст­рономическое путешест­вие в Италию, потом проводит че­тыре месяца в ин­дий­ском ашраме, а к концу года до­бирается до Бали. Путеше­ст­вуя в одиночку, главная ге­роиня учится жить для себя и наслаждаться своим личным ростом.

«На обочине» (Sideways, 2004)

Перед свадьбой можно устроить громкий мальчишник или девичник, а можно в компании луч­шего друга отправиться в роуд-трип по Ка­ли­фор­нии, заглядывая в лучшие местные виног­радники. Как это часто случается в фильмах Александра Пейна, главные герои находятся ли­бо на грани нервного срыва, либо в затяжной де­прессии, и именно поездка по одному из са­мых живописных американских штатов должна разрешить проблемы и сомнения главных героев.