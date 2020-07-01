Лучшие фильмы об отпуске и путешествиях

«Дикая» (Wild, 2014)
Путешествие – это не только хорошо проведенное время у бассейна с коктейлем в одной руке и любовным романом в другой, но и возможность разобраться в себе и своих проблемах. В фильме «Дикая» Риз Уизерспун играет девушку, которая всю жизнь слушала других людей, совершала ошибки и совершенно растерялась после смерти матери. Оказавшись на самом дне, героиня Уизерспун решает отправиться в пешее путешествие по западному побережью Америки. Правда, раньше в такие длинные походы она никогда не ходила: тяжелый рюкзак и тесные ботинки забирают у нее много сил. Несмотря на красивые американские пейзажи, это путешествие совершается не для удовольствия, а как очищение.
«Мне бы в небо» (Up in the Air, 2009)
Миллионы людей боятся летать на самолетах, нервничают и теряются в аэропортах, а перед взлетом стараются выпить чего-нибудь покрепче, чтобы притупить чувство страха. Но есть и те, кто с нетерпением ждет новых полетов, а в аэропорту чувствует себя как дома. Именно для таких людей был снят фильм «Мне бы в небо» с Джорджем Клуни в главной роли. Конечно, герой Клуни проводит большую часть своей жизни в воздухе из-за страха серьезных отношений, но в его хаотичном образе жизни и постоянных переездах есть что-то привлекательное. Не каждый человек любит менять рабочее место по несколько раз в неделю, но для тех, кто любит путешествовать, это работа мечты.
«Че Гевара: дневники мотоциклиста» (The Motorcycle Diaries, 2004)
Задолго до того, как Че Гевара появился на футболках всех свободолюбивых подростков, и даже до того, как Че стал команданте Кубинской революции, Эрнесто Гевара был простым студентом-медиком, который решил прокатиться на мотоцикле по Латинской Америке. «Дневники мотоциклиста» стали не только портретом стран Латинской Америки в середине ХХ века, но и историей становления одного из самых известных революционеров, который за последние полвека из учебников истории перекочевал в поп-культуру.
«Перед рассветом» (Before Sunrise, 1995) и «Перед закатом» (Before Sunset, 2005)
Отправляясь в путешествие, всегда надеешься, что с тобой случится что-то необычное, что-то такое, о чем потом можно снять легкий летний фильм с красивыми пейзажами. Впрочем, эти надежды редко сбываются из-за нашей боязни сделать шаг в неизвестность. Ричард Линклейтер снял два фильма о Джесси и Селин – двух смельчаках, которые не побоялись продолжить свое мимолетное знакомство в ночной Вене и сделали это десять лет спустя в вечереющем Париже. Оба фильма – не просто романтическая комедия, но и завораживающая прогулка по двум из красивейших столиц Европы. Какая из них лучше подходит для свиданий, решать зрителю.
«Вики Кристина Барселона» (Vicky Cristina Barcelona, 2008)
Две американки решают провести лето в Барселоне. Первая – серьезная Вики, которая приехала в Испанию писать дипломную работу, а в Америке ее ждет верный, но скучный жених. Вторая – романтичная и витающая в облаках Кристина, плохо представляющая, чего она хочет добиться в жизни. Всю свою жизнь Вуди Аллен снимал фильмы о Нью-Йорке, но на одно лето он все-таки перебрался в Барселону и снял лучшую рекламу для столицы Каталонии. В этом фильме каждый кадр заполнен медовым солнцем, хорошим вином, страстью и отличным летним саундтреком, а билеты в Барселону хочется заказать еще на первых минутах фильма.
«Вверх» (Up, 2009)
Один из лучших пиксаровских мультфильмов напоминает, что никогда не поздно (или не рано) отправиться в путешествие всей вашей жизни. Карл Фредриксен всегда мечтал поехать в большое путешествие со своей любимой женой, но ее внезапная смерть разрушила все эти грандиозные планы. И вот когда он должен был переехать в дом престарелых, чтобы тихо дожить там последние несколько лет, Карл решает наполнить свой дом воздушными шарами и улететь в Южную Америку. Это путешествие не только занесет Карла в новые страны, но также позволит познакомиться с новыми людьми (и животными), разочароваться в старых кумирах и поверить в то, что измениться можно в любом возрасте.
«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (The Darjeeling Limited, 2007)
Уэс Андерсон снял фильм, который будет близок всем, кто хоть раз далеко и долго путешествовал со своими родственниками. Сначала ты радуешься встрече с родными людьми, потом вспоминаешь все их недостатки и начинаешь кипятиться, а потом вновь начинаешь радоваться тому, какая у тебя прекрасная семья. В «Поезде на Дарджилинг» все эти моменты смешиваются с комичными ситуациями, ядовитыми змеями, украденными ботинками и горой дизайнерских чемоданов. Пожалуй, это лучший фильм Уэса Андерсона. После просмотра хочется сесть в поезд и уехать куда-нибудь далеко – хоть в Индию, хоть во Владивосток.
«Ешь, молись, люби» (Eat, Pray, Love, 2010)
Экранизация бестселлера Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить» – это еще одно путешествие с целью разобраться в себе и решить накопившиеся проблемы. Впрочем, в отличие от «Дикой», героиня Джулии Робертс выбирает куда более размеренный график: сначала она отправляется в гастрономическое путешествие в Италию, потом проводит четыре месяца в индийском ашраме, а к концу года добирается до Бали. Путешествуя в одиночку, главная героиня учится жить для себя и наслаждаться своим личным ростом.
«На обочине» (Sideways, 2004)
Перед свадьбой можно устроить громкий мальчишник или девичник, а можно в компании лучшего друга отправиться в роуд-трип по Калифорнии, заглядывая в лучшие местные виноградники. Как это часто случается в фильмах Александра Пейна, главные герои находятся либо на грани нервного срыва, либо в затяжной депрессии, и именно поездка по одному из самых живописных американских штатов должна разрешить проблемы и сомнения главных героев.
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