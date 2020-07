Английские похороны как праздник жизни

Как печальное событие превратилось в Celebration of Life

Похороны в Великобритании больше похожи на обычные светские встречи: дружелюбная атмосфера, новые знакомства, истории о жизни умершего. Церемония прощания сосредоточивается сегодня не на оплакивании смерти, как это было принято раньше, а, скорее, на жизни усопшего…

Звучат любимые мелодии умершего, близкие вспоминают яркие моменты его жизни, оформляют зал предметами, связанными с жизнью и профессией, запускают шары и голубей… Нынче это событие печально-радостное и называется оно Celebration of Life.

Настрой у присутствующих на похоронах соответственный: никто не рыдает, не стенает, руки не заламывает. На родственников в этом плане ложится особенная ответственность: они собрали людей, чтобы вспомнить о самом дорогом для них человеке, о его делах, его жизни. Держатся стойко.

Здесь как нигде проявляется английский характер, это именно тот случай, когда работает их stiff upper lip — стиснуть зубы и скрыть свои эмоции, как бы тяжело это ни было. Да и время погоревать в одиночку было: похороны обычно проводятся недели через две после смерти. Могу вспомнить лишь один случай, когда эмоции прорвались, и вся женская половина зала начала утирать слезы — не выдержал и разрыдался прямо на трибуне 17-летний внук умершего, произносивший прощальную речь.

Кто заказывает музыку?

Шок подстерегал меня на первых же похоронах. После отпевания в церкви выносили гроб, и вдруг громко раздалась совершенно бравурная музыка. Как так? Оказалось, что музыку заказал умерший. Играли Land of Hope and Glory любимого его композитора Элгара.

Да, многие действительно заказывают музыку сами. Если этого не случилось, родственники подбирают одну из любимых мелодий усопшего. Вот и случается порой, что в самый тяжелый момент, когда гроб медленно съезжает по стапелям за занавеску крематория, вдруг раздается далеко не печальная мелодия… И удивительно, но эмоциональность этой минуты нисколько не уменьшается, даже наоборот. Заказывают не только музыку. Многие сами пишут сценарий своих похорон, а некоторые эксцентрики, каковых в стране предостаточно, заранее изготавливают и примеряют необычные гробы — в форме, например, самолета или рыбы.

Прощание, как правило, проводится в зале крематория или в церкви. Это зависит от выбора семьи, от религии и от завещания усопшего. Вся церемония спланирована четко, учтена каждая деталь, расписаны слова гимнов и стихов. Хоронят, кстати, всегда в закрытом гробу — такова традиция. У близких всегда есть возможность накануне проститься с умершим при открытом гробе, положить в него записочку, любимый предмет…

Фокусом церемонии становится выступление одного из родственников: пять минут на то, чтобы суммировать жизнь, рассказать о незабываемых моментах, вспомнить интересные истории. Задача не из легких. Над текстом трудится вся семья, а вот озвучить его доверяют члену семьи с хорошей дикцией и голосом. Эффект стоит таких стараний — публика настроена на празднование жизни, но не на уныние.

Веселые проводы

Вторая часть — поминки. Проводятся в ближайшем ресторане, в пабе или в доме. В приглашении указан адрес, правила парковки, гостиницы для тех, кто приезжает издалека, и прочие детали. В одном, например, нас попросили: «Пожалуйста, не надевайте траурную одежду. Вы знаете, что Лилиан любила яркие краски, и она бы одобрила ваш разноцветный выбор…». Угощение и напитки, как правило, предлагаются в виде шведского стола — так легче общаться, вспоминать, знакомиться с прибывшими из разных уголков страны. В зал предусмотрительно приносят фотографии и предметы, так или иначе связанные с умершим.

Не забуду, как хоронили Винсента, моего друга еще по Москве. Человек он был непредсказуемый, любил розыгрыши, вокруг него всегда были смех и шутки. Это не мешало ему быть вполне серьезным бизнесменом. Так вот, на его поминках смех не умолкал – друзья вспоминали. Действительно, было похоже больше на юбилей, но никак ни на похороны. Даже я решилась рассказать, что он вытворял в Москве, как я цепенела от ужаса, когда он подмигивал советским генералам (дело было еще в 80-х), как орал на служащих своего посольства за нерасторопность, как каждый день мчался в новое место – это называлось to test the system, как оставлял включенным магнитофон в чемодане… Хохотали от души. И казалось, что Винсент с нами.

Новые тенденции

Конечно, все похороны разные. Некоторые достаточно скромные, другие – с размахом и фантазией. Зависит от многих вещей: и от статуса, и от религии, и от вкуса семьи, и, в неменьшей мере, от кошелька.

Сегодня похороны в среднем стоят £3897. Неслучайно в последнее время все чаще народ подписывается на direct cremation, т.е. тело после смерти без всяких церемоний доставляют прямо на кремацию, а пепел передают семье. Пока такие кремации составляют лишь 5% от общего числа, но специалисты предсказывают рост. В США, к слову сказать, они уже составляют 40%. И дело не только в низкой стоимости. Вот Дэвид Боуи как раз имел именно такую кремацию, на которой не присутствовали ни друзья, ни семья: просто он не хотел никакого шума вокруг своих похорон.

Многие сейчас подписываются на экологические захоронения, под девизом защиты окружающей среды. Кремация в этом смысле не считается невинным способом. Процесс сжигания длится 75 минут при температуре 1150 градусов, на это требуется энергии примерно столько же, сколько на 500-мильный пробег автомобиля – явно неэкологичный способ.

В связи с этим становятся популярны так называемые natural burial или green funeral: захоронения на зеленых пространствах, либо в специально отведенных для этого местах (полях, лесах), либо даже в своем собственном саду. На месте захоронения можно посадить дерево, но никаких других памятников не разрешается. В стране сейчас официально насчитывается около 200 таких мест, контролируемых владельцами земли или местными властями.

В целом индустрия ритуальных услуг процветает, но, к сожалению, плохо регулируется. Новые компании растут как грибы. И для этого даже необязательно быть членом ассоциации. Конкуренция огромная. Продажа предоплаты за похороны в виде страховки за десятилетие выросла на 350%! Но здесь часто случается неувязочка – стоимость предоплаты не покрывает стоимость похорон.

Такова жизнь. Радость идет рука об руку с печалью. Но, согласитесь, жить становится легче, если кому-то удается сделать печаль светлой.

Самые популярные мелодии для похорон:

– песня Always Look on the Bright Side of Life;

– песни легендарной группы Queen;

– песни в исполнении Синатры;

– мелодии из Сoronation Street, Downton Abbey и Strictly Come Dancing

Подготовила Надежда Кидд