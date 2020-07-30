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Бронзовая мечта: идеальный загар без солнца

Бронзовая мечта: идеальный загар без солнца

Погода в Великобритании, как всегда, переменчива: лето дарит нам то жаркие, то, наоборот, прохладные дни. Кроме того, получить ровный бронзовый загар в условиях города довольно сложно, а выбраться на побережье удается не всегда. Но, как говорится, fake it until you make it. Почему бы не воспользоваться разнообразными бьюти-новинками, которые придают коже вид естественного загара и ухаживают за ней?

Масло для тела с шиммером

Soleil Toujours Après Soleil Exotic Shimmer Body Oil

£46 за 120 мл // net-a-porter.com

Сухое масло для тела Après Soleil Exotic Shimmer придаст вашей коже легкий бронзовый оттенок с эффектом мерцания, а благодаря входящим в состав маслу шиповника и экстракту листьев зеленого чая также предотвратит образование морщин и нейтрализует действие свободных радикалов. Это масло можно смело наносить поверх солнцезащитного средства, так что вы сможете использовать его как на вечеринке, так и на пляже.

Après Soleil Exotic Shimmer Body Oil не фототоксично – это означает, что после нанесения продукта на кожу она не станет более восприимчивой к воздействию света. Состав (масло шиповника, масло семян граната, аргановое масло, экстракт розмарина и зеленого чая) полностью натуральный, что делает средство идеальным для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную к раздражению.

Подсказка: если вы планируете воспользоваться маслом на выход, вначале выберите наряд и только после этого осторожно нанесите средство на открытые участки тела: шею, декольте, руки, ноги. Не забудьте хорошенько встряхнуть флакон перед нанесением и будьте особенно осторожны, если на вас одежда светлых оттенков. Несомненное преимущество этого масла состоит в том, что оно впитывается в кожу моментально, не оставляя жирной пленки на поверхности, и позволяет коже дышать.

Шоколадная бронзирующая пудра

Too Faced Chocolate Soleil Bronzer

£25 // debenhams.com

Новинка из коллекции культового мейкап-бренда Too Faced – бронзирующая пудра для лица. Линия названа шоколадной не просто так: в состав всех средств входит 100-процентная какао-пудра, поэтому они настолько ароматны, что наверняка понравятся сладкоежкам. В серии три оттенка пудры, которые названы в честь трех видов шоколада, от светлого к темному: Milk Chocolate Soleil, Choсolate Soleil, Dark Chocolate Soleil. Эта бронзирующая пудра обладает бархатистой текстурой и легко ложится на кожу, придавая ей ровный оттенок загара. Эффект можно усилить, нанеся несколько слоев с помощью специальной крупной кисти с натуральным ворсом.

So Eco Bronzer Brush

£8,50 // soinvogue.com

Эта крупная кисть с натуральным ворсом идеально подходит для нанесения бронзера, как в виде пудры, так и кремового. Также ее можно использовать для нанесения пудры и румян.

Подсказка: наберите небольшое количество пудры с помощью кисточки, затем осторожно постучите по ней, чтобы стряхнуть лишнее. Начинайте наносить пудру на лоб легкими движениями, повторяя контур цифры три, затем переходите к скулам, выводя кисть на внешнюю сторону, а после этого – к нижней части лица и линии подбородка. В завершение слегка пройдитесь кисточкой по шее и вдоль линии роста волос.

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

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