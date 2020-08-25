subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Лондонские рестораны в сентябре продлят 50-процентные скидки на еду

Лондонские рестораны в сентябре продлят 50-процентные скидки на еду
Фото:pexels.com

Программа Eat Out to Help Out продолжит действовать без помощи правительства

Сфера общественного питания пострадала от пандемии больше всего. Чтобы поддержать владельцев заведений, правительство Великобритании запустило программу Eat Out to Help Out. В течение всего августа с понедельника по среду в ресторанах, кафе и барах можно пообедать за 50% от суммы чека. Оставшиеся деньги правительство компенсирует заведениям напрямую.

Программа была признана успешной: приток клиентов значительно увеличился. Скоро ее действие подойдет к концу, однако несколько лондонских ресторанов в сентябре продолжат предоставлять скидки без помощи правительства.

В их числе – заведения холдинга, которому принадлежат стейкхаусы Gaucho и рестораны M Restaurants. Исполнительный директор Мартин Уильямс призывает других рестораторов последовать их примеру и посодействовать восстановлению индустрии общественного питания, пишет The Evening Standard.

Некоторые заведения, например пиццерии Homeslice, просто продлят действие программы на сентябрь. А вот тапас-бар Brindisa будет предоставлять скидки еще и в четверг.

profile-sample2
Лондонские рестораны в сентябре продлят 50-процентные скидки на еду
25-08-2020
profile-sample2
Елизавета II не вернется в Букингемский дворец этой осенью
25-08-2020
profile-sample2
В Великобритании есть «остров мертвеца», усеянный человеческими останками
24-08-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.