Лондонские рестораны в сентябре продлят 50-процентные скидки на еду

Программа Eat Out to Help Out продолжит действовать без помощи правительства

Сфера общественного питания пострадала от пандемии больше всего. Чтобы поддержать владельцев заведений, правительство Великобритании запустило программу Eat Out to Help Out. В течение всего августа с понедельника по среду в ресторанах, кафе и барах можно пообедать за 50% от суммы чека. Оставшиеся деньги правительство компенсирует заведениям напрямую.

Программа была признана успешной: приток клиентов значительно увеличился. Скоро ее действие подойдет к концу, однако несколько лондонских ресторанов в сентябре продолжат предоставлять скидки без помощи правительства.

В их числе – заведения холдинга, которому принадлежат стейкхаусы Gaucho и рестораны M Restaurants. Исполнительный директор Мартин Уильямс призывает других рестораторов последовать их примеру и посодействовать восстановлению индустрии общественного питания, пишет The Evening Standard.

Некоторые заведения, например пиццерии Homeslice, просто продлят действие программы на сентябрь. А вот тапас-бар Brindisa будет предоставлять скидки еще и в четверг.