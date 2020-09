Шесть книг, которые помогут лучше понять британцев

Говорить о книгах, которые помогают лучше понять британский менталитет, легко и сложно. Легко – потому что таких книг очень много. Сложно – по той же самой причине. Но мы собрались с духом и выбрали несколько книг, которые действительно открывают глаза на уникальный британский характер.

1. «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» Чарльза Диккенса

Самый знаменитый роман великого классика известен любому английскому школьнику. Эта книга – истинный гимн сразу трем английским традициям: не ныть, не сдаваться и не терять оптимизма. Так стараются жить и главный герой, Дэвид, и его эксцентричная опекунша, мисс Бетси Тротвуд, да и многие другие персонажи.

За прошедшие с момента издания годы роман не стал скучной, мертвой классикой. Ничего странного в этом нет: книга написана изумительно легким языком, который подхватывает читателя и несет его через все перипетии сюжета, от сиротского детства главного героя – к его первой любви и первой работе, к борьбе и признанию, а в финале к семейному счастью.

Фабула романа, на первый взгляд, проста и представляет собой биографию главного героя от детства до зрелости. Но в рамки вполне обычной по тем временам жизни вложено так много чувств, размышлений и событий, что читатель, прочитав это все, невольно меняется вместе с Дэвидом. Отчасти потому, что в романе отражено очень много веры в лучшее в людях, любви и тепла, отчасти потому, что Диккенс, рассказывая историю сироты, практически писал мемуары.

2. «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея

Английский характер не сводится к набору исключительно положительных качеств, и Теккерей показал это в своем романе. Публикация произведения вызвала страшный скандал – не только потому, что автор был беспощаден в своем сарказме, но и потому, что многие британцы после прочтения обнаружили в себе частичку того чванства, которое он так безжалостно высмеял.

Получилась этакая пародия на всех соотечественников сразу. Именно это Теккерей, кстати, и считал основной целью своего самого злоязычного произведения.

В канву сюжета вплетаются судьбы самых разных людей, от членов парламента до лакеев, и в характере каждого из них при ближайшем рассмотрении можно найти долю снобизма. Но не только снобизма: герои Теккерея могут быть ироничными, душевными, уязвимыми – то есть живыми! Понятно, почему роман до сих пор остается одним из самых читаемых в мире произведений на английском языке и нисколько не утратил актуальности.

Не верите? Прочитайте сами, и вы легко заметите, что в нынешней Англии живет и одержимая идеей попасть в число the ladies who lunch Бекки Шарп, и интересующийся почти исключительно вечеринками the party аnimal Родон Кроули. Тщеславный и слабовольный Джос Седли наверняка напомнит вам одного из ваших коллег, а высокомерная ксенофобка и сплетница Матильда Кроули, возможно, окажется похожей на вашу английскую свекровь (не дай бог, конечно!).

3. «Пак с Холмов» Редьярда Киплинга

В России Киплинг известен прежде всего как автор сказки о Маугли, но на самом деле творчество его гораздо шире – оно открывает глаза на британский империализм, когда-то величественную основу общества, а ныне позорное наследие страны.

Однако «Пак с Холмов» не тот случай: это сборник сказок, которые день за днем рассказывает двум детям эльф по имени Пак, живущий в Англии от сотворения времен. Каждая сказка посвящена определенному периоду английской истории, от первых поселений через вехи римского, англо-саксонского и норманнского завоеваний – к истории королевы Елизаветы и эпохе великих открытий и далее, к революции и Наполеоновским войнам.

Сказки перемежаются замечательными стихами, искренне любимыми всеми английскими патриотами, любителями фолк-музыки и ценителями хорошей литературы. Ради них одних можно было бы рекомендовать прочитать эту книгу. Но и сказки, входящие в нее, весьма любопытны и помогают лучше увидеть те корни, что лежат в основе всех английских традиций.

4. «Вторая мировая война» Уинстона Черчилля

Сложно описать кратко, кем и чем был и остается для Британии Уинстон Черчилль. Самая яркая политическая фигура военных лет, запойный алкоголик, герой-спаситель, чудовище-убийца, расист – мнения расходятся так сильно, что собственное представление стоит составить хотя бы из любопытства.

Лучше сделать это из первых рук, то есть обратившись к словам самого Черчилля, а точнее, к его самой знаменитой книге. Произведение весьма неоднозначное и люто раздражает британцев, далеких от консервативных взглядов. Потомкам тех, кто сражался за Родину, оно тоже может очень не понравиться, но зато даст возможность взглянуть на Вторую мировую войну с английской точки зрения и понять, что именно заложили в наших ровесниках их бабушки и дедушки – поколение британцев, переживших войну.

Дополнить знакомство стоит знаменитыми военными речами Черчилля. Их три: «Кровь, пот и слезы», «Мы будем сражаться на пляжах» и «Их звездный час». Они известны любому англичанину с младых ногтей и отражают британскую привычку считать свой дом своей крепостью и защищать его до последнего.

5. «The Beatles. Великая четверка» Алана Клейсона

Алан Клейсон родился в 1951 году в Дувре и в юности играл в студенческой рок-группе. Позже он переквалифицировался в музыкальные журналисты, а в «новую музыку» вошел как один из самых известных ее апологетов.

Всего он написал более тридцати книг о рок-музыке и рок-музыкантах, причем со многими из последних выступал на одних концертных площадках и был знаком лично.

Четырехтомник, посвященный «Битлз», рассказывает не только о членах великой четверки, но и о 60–70-х в Британии – ломке стереотипов и новых идеях, движении хиппи и «расширении сознания», новых ценностях и, конечно, музыке.

Выросшему же в постсоветском пространстве читателю книга расскажет о британских реалиях 70-х вроде наркотиков и свободной любви, памятных многим местным. Мне она, например, объяснила свойственное британцам легкое отношение к употреблению наркотиков. По статистике британского Home Office, 32,4% нынешнего населения Британии в возрасте от 16 до 59 лет пробовали наркотики, и лишь 11% из них – молодежь. Теперь мне стало понятно, почему многие мои английские знакомые спокойно воспринимают аромат марихуаны в парке или в саду у соседа.

6. «Тайный дневник Адриана Моула» Сью Таунсенд

Все мы родом из детства, поэтому книга о детстве во времена Маргарет Тэтчер очень пригодится для понимания британского менталитета. Кроме того, многие ваши знакомые средних лет выросли именно в 80-е, так что герой произведения – их ровесник.

Сама книга правдивая, добрая и очень смешная. Написана она в форме дневника. Герой – закомплексованный подросток из небогатой британской семьи – повествует о радостях и горестях повседневной жизни школьника начала 80-х.

Казалось бы, подростки везде и всегда подростки, но здесь под соусом детских переживаний описаны все взрослые проблемы той эпохи. Получилась жизненная и, если приглядеться, жесткая история о безработице, алкоголизме, абортах, конфликтах в Ирландии…

Кто-то из британских критиков называет Адриана Моула зеркалом нации, а кто-то – ее продуктом, но все они единодушны: этот упрямый и зажатый, но в то же время добросердечный, терпимый и ироничный парнишка может считаться одним из символов страны.

Иностранцу же «Тайный дневник» объяснит, почему его английские коллеги смеются над школьными уроками плавания, почему сосед Джейми собирает чеки и почему недавно родившую приятельницу друзья дразнят «куклой Эшби».

Подготовила Елена Чернова