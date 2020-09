Решаем бьюти-проблемы

В современном мире есть косметическое решение для любой проблемы. Главное – его найти. Сегодня я расскажу о нескольких моих любимых эффективных средствах: для восстановления обезвоженной кожи, для устранения пигментации, для защиты чересчур сухой кожи, – а также о специальном приборе и туши для идеальных ресниц.

Проблема: очень сухая кожа

Решение: крем Lotil Original Cream и Lotil Foot Cream

От £4,49 // weldricks.co.uk

Если у вас по каким-то причинам чрезмерно сухая кожа (на лице, теле или же отдельных участках), вы узнаете об этом первой, почувствовав дискомфорт. Кожа может стать сухой по сезонным или гормональным причинам, как реакция на стресс или новые косметические продукты. Кожа рук, к примеру, может пересыхать из-за постоянного использования антибактериальных гелей и частого мытья рук.

Крем Lotil Original Cream создан специально для очень сухой, чувствительной кожи, склонной к псориазу. Он хорошо смягчает даже потрескавшуюся кожу, быстро восстанавливает влагу, отлично впитывается, не оставляя следа, и снимает покраснение после бритья. Этим средством также можно пользоваться вместо мыла. Крем защищает кожу от инфекций, и его можно использовать везде: на лице, теле и на особо сухих участках (локтях, коленях).

Крем для ног Lotil Foot Cream содержит экстракт розмарина, высокоэффективный антиоксидант, который защищает и смягчает кожу, и алоэ, знаменитое своими увлажняющими, успокаивающими и противовоспалительными свойствами.

Проблема: прямые ресницы

Решение: щипцы для завивки ресниц Brushworks Gold Lash Curler

£5,99 // soinvogue.com

Не знаю, как вы, а я уже очень давно не могу жить без этого бьюти-аксессуара – щипчиков для завивки ресниц – и за годы использования перепробовала самые разные: дорогие и не очень, такие, которые быстро выходили из строя, вытягивая ресницы, и те, что работали на ура. Один из отличных вариантов – Gold Lash Curler от хорошо знакомого бренда Brushworks.

Если вы еще ни разу не завивали ресницы, не волнуйтесь, сделать это просто: зафиксируйте прибор как можно ближе к корням ресниц и сомкните его на 5–10 секунд. Я предпочитаю фиксировать еще не накрашенные ресницы, а после покрывать их прозрачной тушью, но многие мейкап-блогеры делают наоборот: сначала прокрашивают, а уже затем подкручивают ресницы, так изгиб будет держаться дольше, что особенно хорошо для варианта на выход. Не забывайте периодически менять «подушечки». Как правило, запасные идут в наборе с щипцами.

Решение: тушь Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara

От £12 // cultbeauty.co.uk

Если тушь, то обязательно новинка от культового мейкап-бренда Too Faced! К примеру, водостойкая подкручивающая для объема ресниц, с провокационным названием Better Than Sex Waterproof Mascara. Это бестселлер марки – тушь содержит высокоэффективные полимеры для водостойкости, а кисточка в форме песочных часов (для идеального изгиба ресниц и объема) прокрашивает каждую ресничку, даже самые маленькие, на нижнем веке и в уголках глаз.

Проблема: тусклая, обезвоженная кожа

Решение: линия средств Aqua от Syrene

От £14 // syreneskincare.co.uk

Бабье лето продолжается! Солнце все еще активно, а это значит, что не стоит забывать о защите с высоким уровнем SPF и в то же время уже можно начать восстанавливающие процедуры для восполнения потерянной влаги. А если вы все еще не рискуете ходить к косметологу, можно воспользоваться натуральной косметикой от новозеландского бренда Syrene. Он был создан в 2016 году, но в Британии появился всего месяц назад, в августе 2020 года.

Линия Aqua – это коллекция продуктов с легкой гелевой текстурой, богатых морскими питательными веществами и наполненных натуральными компонентами, такими как водоросли, мед манука, морской коллаген, морская соль и черный папоротник. Syrene является партнером организации Ocean Waste Plastic, которая собирает пластик из океанов, рек и пляжей, а затем перерабатывает его в упаковку для косметических средств.

Все продукты серии имеют полностью натуральный легкий аромат, напоминающий морской бриз. Их эффективность достигается за счет главного ингредиента Ephemer – богатого антиоксидантами экстракта водорослей, помогающего придать коже эластичность. Он замедляет образование свободных радикалов, которые отвечают за старение.

В коллекцию вошли интенсивный крем для лица, увлажняющий лосьон, освежающий тоник, восстанавливающая эссенция для глаз, очищающее средство (масло, трансформирующееся в пену), увлажняющая маска, глубоко восстанавливающая маска.

Проблема: пигментация

Решение: 20-минутный пилинг Algenist Blue Algae Vitamin C Peel

£80 за 45 мл // cultbeauty.co.uk

Если после летнего сезона кожа оставила вам «подарок» в виде пигментации, сейчас самое время начать бороться с этой проблемой. Отличное средство для домашнего ухода, дающее результаты, сравнимые с эффектом от процедур косметолога, – корректирующий пилинг с витамином C из голубых водорослей Blue Algae Vitamin C Peel. Новинка от Algenist заметно уменьшает выраженность темных пятен и гиперпигментацию и идеально подходит даже для самой чувствительной кожи. Результат будет заметен уже через десять дней с начала процедур.

В формуле используется эксклюзивная технология компании Algenist – Blue C и сочетаются эффективные ингредиенты:

– витамин C из голубых водорослей – 100-процентная чистая L-аскорбиновая кислота из спирулины, которая обеспечивает мощное осветляющее и антиоксидантное действие и уменьшает пятна;

– альгуроновая кислота, которая минимизирует появление морщин, способствует гидратации и борется с признаками старения, вызванными неблагоприятной экологической ситуацией;

– Triple-Acid Complex – комбинация омолаживающих и отшелушивающих кислот, которая способствует удалению пятен в разных слоях кожи: AHA помогает ускорить отшелушивание на поверхности, чтобы уменьшить тонкие морщины, темные пятна и недостатки; BHA способствует более глубокому отшелушиванию, уменьшая поры; PHA мягко устраняет неровности пигментации и сглаживает текстуру;

– синий фикоцианин – натуральный синий пигмент и мощный антиоксидант из спирулины.

Корректирующий пилинг также содержит транексамовую кислоту, часто используемую в профессиональных процедурах, и азелаиновую кислоту, безопасную и особенно полезную в сочетании с витамином С при лечении обесцвечивания цветной кожи.