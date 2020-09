«Игра сконов», или История булочки для файф-о-клок

Сложно представить Англию без традиционного afternoon tea. Как появилась эта традиция и что подают к знаменитому файф-о-клок? Давайте разбираться.

Чай для герцогини

Перенесемся в середину 19-го века, когда принято было есть всего лишь два раза в день: плотный завтрак и поздний ужин, как правило, – не раньше 8 часов, когда хозяин возвращается домой после важных дел. Причем ужин был долгим и обильным.

Но вернемся к чаю. За прекрасную чайную традицию нужно благодарить герцогиню Анну Бедфорд, которая никак не могла дождаться ужина и просила слуг подавать ей чай с хлебом в комнату около четырех-пяти часов по полудню, дабы утолить голод. Но пить чай в гордом одиночестве было скучно, и она стала приглашать на чашечку чая своих подруг. Это был своего рода девичник, где дамы могли обсудить последние новости без своих мужей. Это и стало началом прекрасной английской традиции.

Не хлебом единым

Но дальше – больше. Чай с хлебом, пусть даже со сливками – это скучно и однообразно. Вот и попросила Анна своего повара сделать что-нибудь особенное, сладкое, к чаю. Придворный повар подумал-подумал и соорудил булочки буквально за 30 минут. Так появились сконы – нечто среднее между хлебом и булочкой, которые подавались с очень густыми сливками (clotted cream или Devonshire cream) и джемом. И так они понравились герцогине Анне, что стала просить она их на каждое свое чаепитие и угощала ими своих подруг. Постепенно сконы стали популярны в Англии у разных классов населения. Не знала только герцогиня, что появились сконы задолго до 19-го века, и выглядели тогда они совсем по-другому.

Опять овсянка?

Первое упоминание о сконах относится к далекому 1513 году. Их готовили в Шотландии на основе овсяной муки, и были они размером с тарелку. Этакий овсяный блин. Выпекали его на открытом огне и потом разрезали на треугольники. Это и были первые сконы. Потом уже стали добавлять в тесто пшеничную муку, разрезать его на части и выпекать в печи отдельно. И было это булочки не булочки, хлеб не хлеб, а нечто среднее. Откуда же такое название? Что оно означает?

По легенде, название «скон» произошло от слова stone (камень), а речь шла о «камне судьбы» (Stone of destiny), на котором восседали шотландские короли во время коронации. Можно предположить, что ели они эти самые овсяные блины во время торжественной церемонии. По другой версии, название рифмуется с голландским schoonbrot (тонкий белый хлеб) или же с немецким sconbrot (прекрасный, красивый хлеб). Не знаю, как вам, но мне лично больше нравится легенда про шотландских королей.

Мал скон, да удал

Вернемся к нашей герцогине Анне и к ее гениальному повару. Сложно представить, чтобы она со своими подругами ела овсяную лепешку и запивала ее чашечкой чая. Жаль, что имя этого кулинарного волшебника не дошло до нас. Но это именно он добавил в тесто ставший тогда уже популярным разрыхлитель (или пекарский порошок), скатал из теста шарики, чтобы булочки получились маленькими, на один укус (нельзя же было дамам сильно наедаться), и подал их вместе со сливками и джемом.

Именно такими мы и знаем современные сконы, которые так популярны в Англии. Позже уже стали добавлять изюм, сыр, орехи, но классические сконы, которые подают Ее Величеству, именно такие, какими были в 19-м веке. Помните сериал «Корона», где во время встречи с Жаклин Кеннеди королева Елизавета ловко расправляется с этой маленькой булочкой, разрезая ее пополам и намазывая щедро джемом, в то время как изящная Жаклин только смотрит на этой действо с изумлением?

Джем или сливки?

Да, в разных частях Великобритании до сих пор спорят, как правильно есть сконы: сначала сливки, а потом джем, или наоборот. Так, в марте прошлого года разгорелся страшный скандал между жителями графств Корноулл и Девон. Дело в том, что кафе графства Корнуолл опубликовало фотографию, изображающую сконы, где джем – о ужас! – помещался поверх сливок! Так принято есть в Девоне, но никак не в Корноулле. «Стыд и позор!» – сказали жители Корноулла и назвали это не иначе как «культурным вандализмом», а также призвали бойкотировать данное заведение.

Благо владельцы кафе быстро отреагировали на сложившуюся ситуацию и принесли извинения. «Сотрудник, ответственный за это, уже получил выговор и отправлен обратно в Девон. Мы бы хотели заверить наше корнуолльское сообщество в том, что мы никогда больше не допустим столь чудовищной ошибки», – заверили они. В свою очередь главный повар Ее Величества на своей странице в «Твиттере» заявил, что королева предпочитает сначала джем, а потом сливки. О вкусах на самом деле не спорят.

Теперь в этом кафе в Корноулле подают джем и сливки отдельно.

Представляем вам пять лучших заведений Лондона (по мнению портала Foursquare.com), где можно полакомиться великолепными сконами и погрузиться в атмосферу знаменитого послеполуденного чаепития:

1.Fortnum & Mason, 181 Piccadilly, London, Greater London

2.Bea’s of Bloomsbury, 44 Theobald’s Rd (Jockey’s Fields), London, Greater London

3.GAIL’s Bakery, 128 Wardour St, Soho, Greater London

4.Candella Tea Room, 34 Kensington Church St Kensington and Chelsea Greater London

5.Pembroke Lodge, Richmond Park (Queen’s Rd), Richmond, Greater London

Если же вы живете за пределами Лондона, то отведать превосходные сконы можно здесь:

Steyning Tea Rooms, 32 High Street, Steyning, Horsham District, West Sussex

The Old Bakery Tearoom, 4 Fountain Court Digbeth Street, Stow-on-the-Wold, Cotswolds

The Old Thatch Tearooms, 4 Church Road, Shanklin, Isle of Wight

Olives Cafe, Island Square, St Ives, Cornwall

Dotty’s Vintage Tearoom, 28 High Street, Staithes, North York Moors National Park, North Yorkshire

Dotty’s Vintage Tearoom. Photo by facebook.com/Dottys-Tearoom-Vintage-Shop-and-Boutique-BB-240141299413217

Можно, конечно, и порадовать свое семейство домашними сконами, тем более что готовить их несложно. Каких-то полчаса – и на столе ароматные свежеиспеченные сконы, с маслом или сливками и клубничным джемом. Мммм. Отвлечься на чашечку чая, душевные разговоры – что может быть прекраснее?

Итак, нам понадобится:

– 450 г муки

– 2 ч.л. разрыхлителя

– 50 г сахара

– 100 г сливочного масла

– 2 яйца

– 170 г молока

Разогреть духовку до 220 градусов. Смешать муку, разрыхлитель и сахар. Добавить масло, нарезанное на кусочки, и разминать смесь пальцами до состояния мелкой крошки. Добавить яйца и молоко. И замесить тесто. По желанию можно добавить изюм.

Раскатать тесто в пласт толщиной 2 см. Вырезать кружочки диаметром 5-7 см. И переложить их на припыленный мукой противень. Смазать сконы молоком или яичным желтком. Выпекать 15 минут до золотистого цвета. Желательно подавать горячими.

Все, ставим чайник и зовем гостей. Приятного чаепития!

Подготовила Оксана Кеш