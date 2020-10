Семь причин, по которым стоит прочитать биографию принца Гарри и Меган Маркл

Книга проливает свет на решение пары отделиться от королевской семьи

В январе 2020 года Великобританию потрясла новость, сравнимая с известием о разводе принцессы Дианы и принца Чарльза. Любимчики публики, принц Гарри и Меган Маркл, решили отказаться от королевских полномочий спустя полтора года после свадьбы.

Герцог и герцогиня Сассекские объяснили свое желание стремлением к самостоятельности, однако таблоиды этот аргумент не удовлетворил. Догадки посыпались с газетных страниц одна за другой: королева была против свадьбы, Меган разрушила дружбу братьев и довела до слез Кэтрин, сводная сестра новоиспеченной герцогини назвала ее бессердечной карьеристкой… СМИ снова вспомнили про ремонт Фрогмор-коттеджа, который обошелся Сассекским в £2,4 млн, и про то, как Меган не удержалась от слез при вопросе журналиста «Как у вас дела?»

После переезда в Новый свет пара хранила молчание, однако поток бесконечных сплетен вынудил их рассказать историю побега. Авторами книги стали Омид Скоби и Кэролайн Дюран. Оба журналиста освещали события из жизни членов королевской семьи и очень тепло относились к Гарри и Меган. К примеру, Скоби был одним из немногих, кто рассказал о видеозвонке герцогов Сассекских королеве Елизавете II в день ее рождения.

Выход биографии не оказал эффекта разорвавшейся бомбы, чего многие ожидали, однако прояснил некоторые моменты. Книгу стоит прочитать всем, и вот почему.

1. Книга без прикрас рассказывает о королевской семье

Злопыхатели утверждали, что с помощью биографии герцоги Сассекские хотят обелить себя и бросить тень на королевскую семью. Однако авторы рассказывают обо всех действующих лица максимально честно, по возможности беспристрастно и с долей юмора.

Мы узнаем о провалах Меган в начале актерской карьеры, безудержных вечеринках Гарри в юности, увлечениях принца Чарльза и о том, что Виндзоры дарят друг другу на Рождество.

2. Биография расширит ваш кругозор

Действие книги разворачивается не только в стенах Букингемского дворца. Вслед за Гарри и Меган мы путешествуем из Лондона в Лос-Анджелес и Торонто, из африканской саванны, куда пара отправилась на первое большое свидание, в горы и пустыни Афганистана, где служил герцог Сассекский. Иногда требуется время, чтобы уложить в голове все локации и события, но по прочтении книги понимаешь: без этого нельзя было раскрыть характеры супругов.

3. Из книги можно узнать многое о внутренней кухне «фабрики троллей»

Таблоиды готовы на все ради громких заголовков. В книге подробно рассказано, как папарацци манипулировали отцом актрисы и вырывали слова принца Уильяма из контекста, чтобы создать сенсацию.

В чем-то журналисты даже преуспели: новость о ссоре Меган и Кэтрин перед свадьбой Сассекских появилась в таких серьезных изданиях, как The Telegraph и The Times. Однако, как мы узнаем из книги, это были лишь слухи. Герцогини не могли найти тем для разговора и не были близкими подругами, но совершенно точно не ругались и не доводили друг друга до слез.

4. Биография пары учит принимать решения без оглядки на окружающих

Иногда мы не решаемся отказаться от участия в сомнительном проекте, опасаясь косых взглядов коллег. А теперь представьте, что мировая общественность рассмотрит каждый ваш поступок под лупой и вынесет вердикт! Если эта книга и может чему-то научить, так это тому, что надо жить без оглядки и наслаждаться каждым моментом, всем критикам точно не угодишь.

Журналисты не упускают возможности подколоть пару и сейчас, однако Гарри и Меган смотрят в будущее с уверенностью и не стесняются высказываться открыто. Так, в сентябре 2020 года пара призвала жителей США принять участие в президентских выборах.

5. Книга написана живым языком

Несмотря на приличный объем (368 страниц в англоязычном издании), книгу можно проглотить буквально за один вечер, настолько просто и живо она написана. Кроме того, Кэролайн Дюран и Омид Скоби ушли от формата сухой официальной биографии и то же время сумели удержаться от превращения книги в бульварное чтиво.

6. Нет никаких сомнений в достоверности описанных событий

Работа над биографией началась с подачи Кэролайн Дюран еще в 2018 году, за два месяца до свадьбы принца и актрисы. Книга должна была выйти к рождению Арчи, первенца Меган и Гарри, однако потом журналисты решили не спешить. В процессе работы до авторов начали доходить слухи о непростых отношениях пары с другими членами королевской семьи, а потом случился «Мегзит».

Биографию пришлось переписать, уделив большое внимание становлению Меган и Гарри как личностей. Скоби изучал окружение актрисы, а Дюран перебрала все контакты в Букингемском дворце. По словам авторов, они работали с сотней источников, чтобы рассмотреть конфликт со всех сторон.

7. Мы узнаем главную причину ухода герцогов Сассекских из королевской семьи (осторожно, спойлеры!)

Желтая пресса выдвигала множество версий случившегося, но все они сходились в одном: в уходе пары из королевской семьи виновата исключительно Меган. Однако правда оказалась интереснее и трагичнее: решение сложить полномочия принял именно Гарри.

Герцог Сассекский долгое время сражался с институтом британской монархии и видел, как тяжело приходилось Меган. Помня о судьбе своей матери, принцессы Дианы, он принял радикальное решение, чтобы не дать многовековым традициям и вездесущим папарацци разрушить свою семью. Пара по-прежнему борется за право жить так, как хочется им, однако первый – и самый тяжелый – шаг уже сделан: над ними больше не довлеет корона.

Подготовила Регина Кашапова

Биография Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family вышла 11 августа 2020 года в издательстве HarperCollins Publishers. Ее можно приобрести на Amazon, в книжных магазинах, на сайте WHSmith или на Ebay.