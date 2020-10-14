Лучшие сайты и приложения, которые помогут подзаработать

Соцопросы

Любите делиться своим мнением? Оказывается, за это еще и платят! Заполняя анкеты онлайн, можно заработать сотни фунтов в год. А если зарегистрироваться на нескольких платформах, прибыль можно сделать еще больше. При этом вам не нужно обладать никакими знаниями или талантами. Просто расскажите, каким порошком обычно стираете одежду или почему предпочитаете совершать покупки в определенном супермаркете.

i-Say – одна из самых щедрых платформ, где заработанные деньги переводят в ваучеры. За участие в опросе можно получить до £1,80.

Swagbucks за участие в соцопросах и выполнение коротких онлайн-задач платит виртуальные деньги, которые потом можно перевести в PayPal или обменять на ваучеры Amazon, John Lewis и другие.

PopulusLive специализируется на исследованиях в области бизнеса, культуры и политики. Этот сайт популярен, поскольку платит около £1 за каждые 5 минут, которые вы тратите на заполнение опросника. Можно получить деньги с помощью денежного перевода или обналичить чек.

Crowdology производит оплату через PayPal и, в отличие от других сайтов, не использует систему баллов, вы просто получаете деньги за заполнение анкет. Стоимость опроса – от £0,40 до 10.

Curious Cat – приложение для заполнения опросников на ходу. Опросы в приложении короткие и оплачиваются в среднем по £0,50 за каждый. Снять деньги можно через PayPal, как только заработаете £1.

Поиск с Qmee

Вы можете получать деньги и просто за поиск в интернете. Программа Qmee будет находиться в браузере вашего устройства, а вам при этом не нужно будет делать ничего нового: продолжайте искать интересующие вас вещи так же, как и обычно, используя Google, Safari, Ebay, Chrome и прочие программы. Qmee, в свою очередь, будет показывать дополнительные результаты по вашему поиску или рекламу, кликнув на которую вы также будете получать деньги (до 15 пенсов). Более того, вы можете загрузить Qmee на смартфон, но приложение специализируется только на соцопросах (оплата до £1,50).

Кешбэк

Этот сервис позволяет вернуть часть денег с покупок в интернете. Если вы часто совершаете покупки онлайн, непременно зарегистрируйтесь на одном из сайтов, таких как Quidco и TopCashback, и экономьте. Чтобы узнать, на какой кешбэк вы можете рассчитывать, введите на выбранном сайте название магазина, в котором хотите совершить покупку.

Gift Hunter Club