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Лучшие сайты и приложения, которые помогут подзаработать

Лучшие сайты и приложения, которые помогут подзаработать
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Соцопросы

Любите делиться своим мнением? Оказывается, за это еще и платят! Заполняя анкеты онлайн, можно заработать сотни фунтов в год. А если зарегистрироваться на нескольких платформах, прибыль можно сделать еще больше. При этом вам не нужно обладать никакими знаниями или талантами. Просто расскажите, каким порошком обычно стираете одежду или почему предпочитаете совершать покупки в определенном супермаркете.
i-Say – одна из самых щедрых платформ, где заработанные деньги переводят в ваучеры. За участие в опросе можно получить до £1,80.
Swagbucks за участие в соцопросах и выполнение коротких онлайн-задач платит виртуальные деньги, которые потом можно перевести в PayPal или обменять на ваучеры Amazon, John Lewis и другие.
PopulusLive специализируется на исследованиях в области бизнеса, культуры и политики. Этот сайт популярен, поскольку платит около £1 за каждые 5 минут, которые вы тратите на заполнение опросника. Можно получить деньги с помощью денежного перевода или обналичить чек.
Crowdology производит оплату через PayPal и, в отличие от других сайтов, не использует систему баллов, вы просто получаете деньги за заполнение анкет. Стоимость опроса – от £0,40 до 10.
Curious Cat – приложение для заполнения опросников на ходу. Опросы в приложении короткие и оплачиваются в среднем по £0,50 за каждый. Снять деньги можно через PayPal, как только заработаете £1.

Поиск с Qmee

Вы можете получать деньги и просто за поиск в интернете. Программа Qmee будет находиться в браузере вашего устройства, а вам при этом не нужно будет делать ничего нового: продолжайте искать интересующие вас вещи так же, как и обычно, используя Google, Safari, Ebay, Chrome и прочие программы. Qmee, в свою очередь, будет показывать дополнительные результаты по вашему поиску или рекламу, кликнув на которую вы также будете получать деньги (до 15 пенсов). Более того, вы можете загрузить Qmee на смартфон, но приложение специализируется только на соцопросах (оплата до £1,50).

Кешбэк

Этот сервис позволяет вернуть часть денег с покупок в интернете. Если вы часто совершаете покупки онлайн, непременно зарегистрируйтесь на одном из сайтов, таких как Quidco и TopCashback, и экономьте. Чтобы узнать, на какой кешбэк вы можете рассчитывать, введите на выбранном сайте название магазина, в котором хотите совершить покупку.

Gift Hunter Club

Здесь вы собираете очки за просмотренные видео, чтение текстов, участие в опросах и соревнованиях, а также за выполнение других простых задач. Более того, как следует из названия сайта Gift Hunter Club (gifthunterclub.com), вы еще и охотитесь за призами. Можно перевести очки на счет PayPal или получить ваучеры в известные магазины.

Слово за слово

Учителя литературы зачитывали ваши сочинения вслух? Или вы просто убеждены, что зарываете ваш литературный талант в землю? Попробуйте заработать на нем деньги! Например, компания Textbroker выступает посредником между авторами и заказчиками. Вы пишете рекламные тексты, контент для веб-сайтов и даже новостную рассылку, а вам за это платят от £5 до 30. Заказы на создание текстов предоставляет и компания Clickworker. Кроме этого, она предлагает задания по вводу данных, приглашает к участию в веб-исследованиях и оплачивает отзывы на различные товары. Пройдя небольшой тест, вы сможете зарабатывать до £5 за текст.

Возможности от Amazon

Для тех, у кого есть свой веб-сайт или блог, подойдет вариант размещения ссылок и баннеров. Например, можно зарегистрироваться в Amazon Associates. По этой схеме вы зарабатываете ваучеры Amazon за ссылки на вашем сайте. После того как вы разместили ссылку, а кто-то на нее нажал и совершил покупку, вам платят комиссию 1–12% (размер зависит от категории проданного товара и общего объема продаж). Заметим, главное здесь не бездумное размещение ссылок, а содержание самого блога или сайта. Не будет контента – не будет и продаж.
Другой способ – издать книгу, это сейчас проще, чем когда-либо. Amazon Kindle Direct Publishing ( позволяет мгновенно (и бесплатно) загружать электронные книги своего авторства. Каждый раз, когда книга продается, Amazon выплачивает вам до 70% от цены экземпляра. Здесь нет никаких гарантий и примерного размера выплат, все зависит от успеха конкретного издания.

Для суперагентов

Приложение Mobeye заплатит вам за выполнение мелких заданий, с которыми часто можно справиться не выходя из дома (например, сфотографировать какой-либо объект). За простые задания плата невелика – £0,50, однако встречаются и высокооплачиваемые задачи, за которые можно получить аж £10. Для того чтобы начать работу, нужно всего лишь установить приложение на телефон. Затем вы находите задания, с которыми можете справиться, и выполняете их в течение двух часов.
Перейдем от простого к сложному. Существует несколько приложений, превращающих вас в суперагента. К примеру, задания в приложении EasyShift обычно сводятся к походу в определенный магазин и фотографированию полок с продуктами. При этом оплачивается такая работа хорошо – до £11 за задание.
Обратите внимание и на приложение FieldAgent. Ваша задача будет заключаться в проверке цен, фотографировании товаров и написании обзоров. Оплата такой работы – от £2 до 10. Подобные же задания предлагает BeMyEye. Вас могут попросить сфотографировать витрину или пообщаться с менеджером. От сложности поручения будет зависеть сумма, которую вы получите.
Есть еще приложение Roamler, которое оплачивает подсчет товара в магазинах, фотографирование меню в ресторанах и даже покупку чего-либо (при этом нужно сфотографировать процесс продажи). Обычно Roamler платит £5 за задание, но вообще вознаграждение может достигать £20. Выполнение заданий обычно занимает 5–20 минут.

Фотограф нарасхват

Если вам нравится фотографировать и у вас это неплохо получается, скачайте приложение Stockimo. Загружайте туда фотографии, снятые на телефон, для продажи на сайте стоковой фотографии Alamy. Фотографии могут купить как за несколько фунтов, так и за сотни. Лично вы от продажи получите всего 20%, но это лучше, чем ничего. Если у вас есть профессиональная камера, продавайте свои снимки на основном сайте Alamy, а также на Adobe Stock и Shutterstock.

Тайный покупатель

Будучи агентом контрольной закупки, вы не только получите деньги, но и бесплатно поедите. Самым популярным и надежным сайтом для этого является Market Force Information. Для создания профиля вам нужно будет заполнить анкету о себе, а также пройти тест по английскому языку. Задания компании фокусируются не только на ресторанах и кафе, вы также можете оценить сервис в кинотеатре, спортивном клубе, поезде и других местах. Суть работы в том, что вы появляетесь в назначенном месте невзначай и ведете себя как обычный клиент, но при этом оцениваете обстановку, сервис, еду или другие аспекты, указанные в задании. Придя домой, вы должны составить доклад о вашем визите и прикрепить чек. На этом работа окончена!
Подготовила Вероника Гориа-Саво
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