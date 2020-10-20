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Студент Лондонской академии нарисовал комикс в поддержку детей с аутизмом

Студент Лондонской академии нарисовал комикс в поддержку детей с аутизмом

Комикс «Илиш и плетеные истории» создан по мотивам книги азербайджанского писателя Камрана Салаева

Студент Лондонской киноакадемии Тимур Ахмеджанов нарисовал комикс «Илиш и плетеные истории». Он основан на одноименной книге азербайджанского писателя и детского психиатра Камрана Салаева. Главной особенностью комикса, как и книги, является то, что он посвящен детям с аутизмом.

Тимур Ахмеджанов

Проект изначально был создан в целях привлечения внимания общественности к заболеванию. Издание комикса стало возможным благодаря краудфандинговой кампании на онлайн-платформе Indiegogo. Проект поддержали более 220 человек из 25 стран мира: писатели, общественные деятели и дипломаты из Казахстана, Беларуси, России, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Кыргызстана и просто неравнодушные люди.

«Для большинства страдающих аутизмом большой проблемой является то, что люди не понимают их – и что они не понимают самих себя. Вот почему «Илиш» – такой замечательный проект. Автор книги использует простоту и визуальное воздействие, чтобы преодолеть барьеры, с которыми часто сталкиваются аутичные дети, когда им адресовано море слов», – заявил английский английский актер и писатель Тим Бентинк.

Комикс доступен для предзаказа в онлайн-магазинах. Часть средств от продажи пойдет на поддержку организаций, которые помогают детям с аутизмом. Чтобы охватить как можно большую аудиторию, в течение следующих нескольких месяцев будут проходить онлайн-презентации. Одна из презентаций запланирована на 28 ноября 2020.

Сделать предзаказ комикса на Discovery Bookshop.

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