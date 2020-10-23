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Different Ever After: открывая Великобританию заново

Different Ever After: открывая Великобританию заново

C 22 по 28 октября Посольство Великобритании в Москве и российское просветительское медиа «Теории и практики» проведут онлайн-фестиваль о Великобритании Different Ever After.

Фестиваль покажет «другую Великобританию», – которая сильно отличается от стандартных стереотипов – современную, инновационную, открытую для всех страну. Именно эти качества, а также желание меняться, несмотря на огромные вызовы, с которыми все столкнулись в 2020 году, помогут в будущем решать самые актуальные проблемы современности. Какие вызовы ждут нас дальше? Как будет меняться окружающий мир и мы вместе с ним?

В течение недели на платформе «Теории и практики» британские и российские ученые, эксперты, журналисты, представители культуры расскажут и покажут лучшее, что есть в современной Великобритании. Фестиваль объединит в себе 16 онлайн-мероприятий, посвященных важным, необычным и интересным для каждого темам – от онлайн-показа ярких короткометражных фильмов The Uncertain Kingdom, научного путешествия во льдах Арктики, изучения генома коронавируса, до дискуссии о выходе Великобритании из ЕС и роли журналистки в современном мире.

Программа фестиваля:

 

22.10, 19:00 Новая симметрия
Интерактивный видео-перформанс
23.10, 16:00 Когда зеленый образ жизни встречается с личным благополучием
Дискуссия
23.10, 19:00 Замерзший во льдах: мое научное путешествие через Арктику
Истории дрейфующей обсерватории
24.10, 13:00 Как избежать климатической катастрофы
О психологии изменения климата
24.10, 17:00 Мир без ограничений
Разговор об инклюзивном туризме
25.10, 15:00 Правда жизни и художественный вымысел
О непростых отношениях между подлинным и вымышленным в литературе
25.10, 17:00 Все о стипендии Chevening
Как уехать учиться в Великобританию бесплатно
26.10, 13:00 Умные шаги в устойчивое будущее
Как развивать новые технологии и совершенствовать старые
26.10, 18:00 История неповиновения
Лекция о женских движениях в Великобритании
26.10, 20:00 The Uncertain Kingdom
Онлайн показ
27.10, 15:00 Инновации в действии
Как адаптироваться в условиях пандемии
27.10, 18:00 По следам COVID-19
Или зачем исследовать геном вируса
27.10, 19:00 Узнать первым: работа журналиста во время пандемии

Дискуссия о работе СМИ в новых реалиях
28.10, 13:00 Выход Великобритании из ЕС

Круглый стол о том, что нас ждёт впереди
28.10, 17:00 Музыкальная сессия EKBRUM

Онлайн-концерт двух городов
28.10, 19:00 Счастливы все: как сделать свою жизнь и мир лучше одновременно?

Очень полезный вебинар

 

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