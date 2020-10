Different Ever After: открывая Великобританию заново

C 22 по 28 октября Посольство Великобритании в Москве и российское просветительское медиа «Теории и практики» проведут онлайн-фестиваль о Великобритании Different Ever After.

Фестиваль покажет «другую Великобританию», – которая сильно отличается от стандартных стереотипов – современную, инновационную, открытую для всех страну. Именно эти качества, а также желание меняться, несмотря на огромные вызовы, с которыми все столкнулись в 2020 году, помогут в будущем решать самые актуальные проблемы современности. Какие вызовы ждут нас дальше? Как будет меняться окружающий мир и мы вместе с ним?

В течение недели на платформе «Теории и практики» британские и российские ученые, эксперты, журналисты, представители культуры расскажут и покажут лучшее, что есть в современной Великобритании. Фестиваль объединит в себе 16 онлайн-мероприятий, посвященных важным, необычным и интересным для каждого темам – от онлайн-показа ярких короткометражных фильмов The Uncertain Kingdom, научного путешествия во льдах Арктики, изучения генома коронавируса, до дискуссии о выходе Великобритании из ЕС и роли журналистки в современном мире.

Программа фестиваля: