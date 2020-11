Как работает программа Help to Buy

Традиционно высокие цены на недвижимость в Великобритании могут повергнуть в уныние кого угодно. Неудивительно, что у потенциальных покупателей вызывают большой интерес различные программы государственной помощи. Что они собой представляют?

Какова суть

Одна из таких программ называется Help to Buy, и ее важно не путать с Help to Buy: ISA.

Help to Buy – это программа, совместно разработанная государственными службами и девелоперами. Ее точное название – Help to Buy: Equity Loan. А Help to Buy: ISA создана государством в сотрудничестве с банками.

Само появление программы Help to Buy: Equity Loan обусловлено тем, что банки резонно считают цены на новое жилье завышенными. Если для покупки жилья на вторичном рынке они согласны на депозит в размере 5–10% от стоимости покупки, то, когда речь идет о новой недвижимости, они просят уже 20–25%.

При средней цене на жилье в Великобритании в размере £200 тыс. 20% составят £40 тыс. Получается, что у большинства желающих купить новое жилье шансов на это немного. Тут на помощь покупателям (и застройщикам) приходит государство и дает в долг покупателю до 20% от стоимости покупки (до 40% в Лондоне). Однако сумма ограничена: вы не сможете одолжить у государства более £240 тыс. на покупку жилья в Лондоне и более £120 тыс. – в других городах Англии.

Не в подарок

Существует еще один нюанс, который заложен в самом названии программы Help To Buy: Equity Loan. Государство в результате оставляет в своей собственности не одолженную сумму, а долю в вашей недвижимости. Так, например, если вы одолжили у государства £100 тыс. и купили дом за £500 тыс., то государство владеет 20% от стоимости вашей недвижимости.

Если через 10 лет вы продадите этот дом за £600 тыс., то вернете государству не £100 тыс., а £120 тыс. – 20% от новой стоимости. Кроме того, вы не платите проценты только первые 5лет. После окончания льготного 5-летнего периода вам придется выплачивать проценты по своему кредиту ежемесячно, и они будут расти вместе с Retail Prices Index (RPI). Кредит нужно погасить в течение 25 лет, а если обстоятельства не позволяют, необходимо продать эту недвижимость и вернуть деньги.

План действий

Ниже описана схема Help to Buy для Англии. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют аналогичные программы.

Чтобы стать участником программы, сначала нужно найти жилье, которое продается по схеме Help To Buy: Equity Loan. Вы можете получить информацию о такой недвижимости от местного агента Help to Buy или непосредственно от застройщика. Они же будут реализовывать эту схему.

А вот финансирование от коммерческого банка, или ипотечный кредит, вам нужно оформлять самостоятельно. Этот кредит банки предоставляют на тех же самых условиях, что и для стандартной покупки без участия схемы Help to Buy.

Также вы должны соответствовать следующим требованиям:

– покупать жилье для собственного проживания (residential);

– впервые выступать в качестве покупателя (first time buyer) – это значит, что вы не владеете купленной, полученной в подарок или унаследованной недвижимостью ни в Великобритании, ни за границей.

