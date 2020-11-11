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Как работает программа Help to Buy

Как работает программа Help to Buy
Фото:123rf.com

Традиционно высокие цены на недвижимость в Великобритании могут повергнуть в уныние кого угодно. Неудивительно, что у потенциальных покупателей вызывают большой интерес различные программы государственной помощи. Что они собой представляют?

Любовь Васкевич, директор фирмы Your Mortgage Advisor Ltd

Любовь Васкевич,
директор фирмы
Your Mortgage Advisor Ltd

Какова суть

Одна из таких программ называется Help to Buy, и ее важно не путать с Help to Buy: ISA.

Help to Buy – это программа, совместно разработанная государственными службами и девелоперами. Ее точное название – Help to Buy: Equity Loan. А Help to Buy: ISA создана государством в сотрудничестве с банками.

Само появление программы Help to Buy: Equity Loan обусловлено тем, что банки резонно считают цены на новое жилье завышенными. Если для покупки жилья на вторичном рынке они согласны на депозит в размере 5–10% от стоимости покупки, то, когда речь идет о новой недвижимости, они просят уже 20–25%.

При средней цене на жилье в Великобритании в размере £200 тыс. 20% составят £40 тыс. Получается, что у большинства желающих купить новое жилье шансов на это немного. Тут на помощь покупателям (и застройщикам) приходит государство и дает в долг покупателю до 20% от стоимости покупки (до 40% в Лондоне). Однако сумма ограничена: вы не сможете одолжить у государства более £240 тыс. на покупку жилья в Лондоне и более £120 тыс. – в других городах Англии.

Не в подарок

Существует еще один нюанс, который заложен в самом названии программы Help To Buy: Equity Loan. Государство в результате оставляет в своей собственности не одолженную сумму, а долю в вашей недвижимости. Так, например, если вы одолжили у государства £100 тыс. и купили дом за £500 тыс., то государство владеет 20% от стоимости вашей недвижимости.

Если через 10 лет вы продадите этот дом за £600 тыс., то вернете государству не £100 тыс., а £120 тыс. – 20% от новой стоимости. Кроме того, вы не платите проценты только первые 5лет. После окончания льготного 5-летнего периода вам придется выплачивать проценты по своему кредиту ежемесячно, и они будут расти вместе с Retail Prices Index (RPI). Кредит нужно погасить в течение 25 лет, а если обстоятельства не позволяют, необходимо продать эту недвижимость и вернуть деньги.

План действий

Ниже описана схема Help to Buy для Англии. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют аналогичные программы.

Чтобы стать участником программы, сначала нужно найти жилье, которое продается по схеме Help To Buy: Equity Loan. Вы можете получить информацию о такой недвижимости от местного агента Help to Buy или непосредственно от застройщика. Они же будут реализовывать эту схему.

А вот финансирование от коммерческого банка, или ипотечный кредит, вам нужно оформлять самостоятельно. Этот кредит банки предоставляют на тех же самых условиях, что и для стандартной покупки без участия схемы Help to Buy.

Также вы должны соответствовать следующим требованиям:

– покупать жилье для собственного проживания (residential);

– впервые выступать в качестве покупателя (first time buyer) – это значит, что вы не владеете купленной, полученной в подарок или унаследованной недвижимостью ни в Великобритании, ни за границей.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зуль­тату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

Звоните: 01304268934, 07852829016 или заполните форму на сайте www.YourMortgageAdvisor.info

Фото: 123rf.com
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2 Comments

  • Inna
    28.07.2017, 16:32

    Hi,

    I will be a first time buyer eventually.
    What are the cost of your consultation?

    Regards
    Inna

    REPLY
  • Ksenia Dyakova@Inna
    28.07.2017, 20:36

    Добрый вечер! Любовь Васкевич не берет деньги за консультации. Вы можете связаться с ней по телефону 07852829016.

    REPLY
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