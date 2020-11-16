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Борис Джонсон и четыре депутата Консервативной партии ушли на самоизоляцию

Борис Джонсон и четыре депутата Консервативной партии ушли на самоизоляцию
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Мэтт Хэнкок заменит премьер-министра на брифинге по коронавирусу

Борис Джонсон и четыре депутата Консервативной партии ушли на самоизоляцию, сообщает The Guardian. 12 ноября премьер-министр встретился с несколькими парламентариями, у одного из которых, Ли Андерсона, позднее выявили коронавирус.

На следующий день Джонсон и трое депутатов получили уведомление от приложения NHS Test&Trace. Согласно действующим правилам, человек, контактировавший с больным COVID-19, должен провести две недели на карантине независимо от самочувствия. Заболевший уходит на десятидневную самоизоляцию с момента первых симптомов заболевания.

Участники встречи пообещали соблюдать требования и работать из дома. Сам Борис Джонсон записал видеообращение, в котором заверил жителей Великобритании в своем прекрасном самочувствии и отсутствии симптомов заболевания. Премьер-министр переболел коронавирусом в первую волну пандемии, но останется в резиденции на Даунинг-стрит до 26 ноября.

Пользователи социальных сетей отметили, что на фото с рабочей встречи и Борис Джонсон, и Ли Андерсон были без масок. В ответ на это министр здравоохранения Мэтт Хэнкок возразил, что соблюдать дистанцию в этом вопросе важнее. Он выступит за премьер-министра на плановом брифинге по коронавирусу.

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