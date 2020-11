Борис Джонсон и четыре депутата Консервативной партии ушли на самоизоляцию, сообщает The Guardian. 12 ноября премьер-министр встретился с несколькими парламентариями, у одного из которых, Ли Андерсона, позднее выявили коронавирус.

На следующий день Джонсон и трое депутатов получили уведомление от приложения NHS Test&Trace. Согласно действующим правилам, человек, контактировавший с больным COVID-19, должен провести две недели на карантине независимо от самочувствия. Заболевший уходит на десятидневную самоизоляцию с момента первых симптомов заболевания.

Участники встречи пообещали соблюдать требования и работать из дома. Сам Борис Джонсон записал видеообращение, в котором заверил жителей Великобритании в своем прекрасном самочувствии и отсутствии симптомов заболевания. Премьер-министр переболел коронавирусом в первую волну пандемии, но останется в резиденции на Даунинг-стрит до 26 ноября.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.

I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020