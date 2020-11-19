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Жители Англии чаще всего заражаются коронавирусом в супермаркетах

Жители Англии чаще всего заражаются коронавирусом в супермаркетах
Фото:123rf.com

А еще в школах, больницах и домах престарелых

Жители Англии чаще всего заражаются коронавирусом в супермаркетах, сообщает Служба общественного здравоохранения Англии (PHE). К таким выводам специалисты пришли, проанализировав данные приложения NHS Test and Trace.

С 9 по 15 ноября 128 тыс. британцев получили положительный тест на COVID-19, пишет Sky News. Представителям NHS удалось восстановить цепочку контактов и определить локацию, где вероятнее всего произошло заражение.

На первом месте по частоте оказались супермаркеты, которые остаются открытыми в нынешний локдаун. На втором – школы, за ними с большим отрывом следуют больницы и дома престарелых. В процентном соотношении локации распределены следующим образом:

– супермаркеты – 18,3%;

– средние школы – 12,7%;

– начальные школы – 10,1%

– больницы – 3,6%;

– дома престарелых – 2,8%;

– колледжи – 2,4%;

– товарные склады – 2,2%;

– детские сады – 1,8%;

– пабы и бары – 1,6%;

– развлекательные учреждения – 1,5%;

– университеты – 1,4%;

– фабрики и заводы – 1,4%;

– семьи, в которых менее пяти человек – 1,2%;

– кабинеты врачей общей практики – 1,1%;

– спортзалы – 1,1%;

– рестораны и кафе – 1,0%.

Научные советники правительства Великобритании предупреждают, что Рождество вряд ли пройдет в обычном формате: риск заражения COVID-19 все еще велик.

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