Экономим на покупках: промо-коды и кешбэк

Ежегодно мы тратим сотни и даже тысячи фунтов на различные покупки и оплату услуг. Однако существует множество способов сэкономить: найти купон с кодом скидки, подписаться на рассылку любимого бренда, начать покупать в специальных онлайн-магазинах и получать кешбэк.

Терпение, только терпение

Покупать что-то сразу логично только если это именно «ваш цвет и размер» и вы аб­солютно точно жить без это­го не можете, или по острой не­обходимости (сезонные товары, что-то нужное вдруг сломалось). Если же вы что-то присмотрели, а скидки нет, не отчаивайтесь. Посмот­рите, нет ли дейст­вую­щего купона на покупку этой же вещи онлайн: для этого нужно ввести название товара в Google, выбрать раздел Shopping, и посмотреть срав­нительные цены у разных ри­тейлеров. Возможно, вам по­везет купить нужное по более низкой цене.

Следите за покупкой онлайн

Почти все сайты (в том числе Amazon и Ebay) позволяют от­ложить понравившиеся товары в «избранное» или Wish List. Как правило, если вы будете регулярно в этот спи­сок заглядывать, то сможете увидеть динамику цены, не стала ли она ниже? Так можно ждать сезонных распродаж со скидками в 50% или даже больше и следить за распродажами, приуроченными к выходным (Bank Holiday Sale) или знаменательным датам (например, в честь рождения нового принца, дня рождения королевы).

Подпишитесь на newsletter

Зарегистрируйтесь на сайте бренда или магазина, в котором вы часто что-то покупаете, и подпишитесь на их рассылку. Многие ритейлеры еженедельно высылают разные пред­ложения и скидки, часто это полцены на бест­селлеры, бесплатная доставка, или купи три продукта и выбери еще три бесплатно, часто магазинные распро­дажи меркнут в сравнении с онлайн-предложениями!

Социальные сети

Большинство ритейлеров име­ют свою страничку на Face­book, Twitter, Instagram, так что вы легко сможете их най­ти, подписаться и следить за акциями, скидками, которые часто предлагают эксклюзивно именно для этой аудитории. Также вы сможете поучаствовать в различных розыгрышах подарков или Giveaway.

Оставляйте отзывы

Если вам присылают письмо с просьбой оставить отзыв о приобретенном продукте – не упустите шанс. Иногда после заполнения короткой анкеты в благодарность высылают код со скидкой на следующую покупку.

Ищите коды скидок

Перед покупкой онлайн пои­щи­те коды скидок. Нужно ввести название бренда или онлайн-магазина и слово promo code или discount code в Goog­le, используйте код при оплате и нас­лаждайтесь сэкономлен­ным!

Совместная покупка

Некоторые товары продают на акциях: «3 за 2», «купи один и получи вто­рой бесплатно». Это, конеч­но, экономия, но в то же вре­мя маркетинговый трюк – мы по­купаем больше, чем нам из­на­чально было нужно. Поэ­то­му по подобным акциям мож­но по­купать вместе с друзьями. Таким образом вы сможете из­бежать лишней траты и на­коп­ления одинаковых товаров. Аналогично можно поступать с покупками онлайн, требующи­ми потратить минимальную сум­му для бесплатной доставки.

Кешбэк

Некоторые банковские карты предлагают кешбэк, что бук­вально означает «деньги на­зад», воспользоваться им можно, потратив деньги в магазинах, ресторанах, на разных сайтах. Все, что нужно сделать – это активировать все доступные предложения в вашем онлайн-банке и расплатиться за товар или услугу этой картой. Так, нап­ример, кредитная карта от Hali­fax регулярно предлагает кешбэк 10-15% в Body Shop, New Look, Argos, а также не­которых супермаркетах, рес­то­ранах (Jamie’s Italian, All Bar One).

Также кешбэк мож­но зарабатывать на онлайн-покупках, зарегистрировавшись на одном из сайтов (например, quidco.com). Принцип простой – от суммы вашей покупки они получают комиссию за рекомендацию (клик по ссылке), а потом делятся ею с вами же. Сумма, с которой выплачивается указанный cashback, – до налога (без VAT). И получить ее можно после определенного срока, чаще – после срока, на который ритейлер допускает возврат товара.

Таким образом можно «вернуть» сотни фунтов в год, особенно если вы часто покупаете онлайн или обновляете всевозможные страховки, контракты на коммунальные услуги. Можно установить приложение, которое будет напоминать вам про то, что на сайте, на котором вы смотрите товары, можно получить кешбэк. На этих же сайтах часто попадаются эксклюзивные купоны скидок.

А если вы используете ссылку через сайт для получения кешбэка, а затем расплатитесь картой, в которой также привязан «бонус», то выгода получится двойная!

Удачных покупок!

Подготовила Елена Лесли