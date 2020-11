Вязальный клан

Почему вязание крючком в Британии – больше, чем просто хобби

В самом начале второго локдауна мне написала подруга – она спрашивала, как ей научиться вязать крючком. После отправки ей десятка ссылок на сайты, видео и магазины я решила, что хочу рассказать об этом и читателям «Англии». Притом не только про столбики с накидом (хотя с ними тоже связано много всего интересного), но и про англоязычное вязальное сообщество. Вдруг вы тоже захотите стать частью «вязального клана»?

Наш клан – это не масонская ложа и не тайное сообщество. Вязать можно и просто так, открыв на YouTube видео по запросу «crochet tutorials for beginners» (вязание крючком для начинающих) и заказав пару мотков с доставкой на дом. А можно погрузиться в этот мир поглубже, узнать об этике вязания, о поддержке инклюзивности и даже о вязальных онлайн-вечеринках.

Да, комьюнити называется именно так – Crochet Clan. У него даже есть символ – это овечка Clannad, созданная Клаудией Дингл. Овечка, разумеется, из Шотландии, как и Фэй, создательница подкаста Crochet Circle Podcast (@crochet_circle_podcast), придумавшая клан и развивающая его. По-шотландски методичная, каждую первую пятницу месяца Фэй выпускает подкаст, в котором рассказывает о вязальных приемах и новинках в мире британской пряжи, делится советами. А иногда она даже устраивает зум-вечеринки. Сейчас этим никого не удивить, но в 2018 году пользоваться Zoom меня научила именно она.

Фэй очень многое делает для того, чтобы вязание крючком перестали считать «младшим братом» вязания спицами, которое годится только для страшных салфеточек, и увидели современные модели, текстуры и решения. Конечно, за это радеет не только она. Кроме того, англоязычное вязальное комьюнити не ограничивается рамками островов: на зум-посиделки заглядывают леди (и порой джентльмены) из Америки, Австралии, Европы и России.

Различия британского и американского вязального языка

Кстати, несмотря на общий для всех английский язык, британская и американская терминология в вязании крючком очень сильно расходится. Не знаю, как так получилось, но по разные стороны океана два основных вязальных узора называются по-разному. Столбик без накида и столбик с накидом – казалось бы, чего проще? Однако у американцев это single crochet и double crochet, а у британцев – double crochet и triple crochet! Многие начинающие путают, несмотря на пометку «UK/US terms» в описаниях. Тогда связанное очень отличается от задуманного!

Как вязать по британским описаниям

Описания – краеугольная для меня часть англоговорящего вязального мира. Некоторые русскоязычные мастерицы смотрят на фото и, даже не делая расчетов, волшебным образом повторяют изделие. Я так не умею, поэтому покупаю описания (patterns) на английском. К примеру, дизайнер придумала модель свитера. Она связала прототип на себя, посчитала количество петель и рядов в 10 см и, пользуясь специальными таблицами размеров, расписала, сколько рядов и петель нужно для того, чтобы свитер так же хорошо сел на девушку других габаритов.

Инклюзивность в размерах – не просто слова, поэтому дизайнеры высчитывают цифры для размеров от XS до 5XL (примерно от 80 до 150 см в обхвате груди).

На этом работа дизайнера не заканчивается. Прежде чем продавать описание, его тестируют – находят по нескольку девушек каждого размера, которые берутся проверить, получается ли все так, как автор задумала, или нет. Заодно вычитывают ошибки и опечатки. Затем обновленное описание направляется на проверку техредактору и только потом поступает в продажу на вязальные сайты ravelry.com, lovecrafts.com, etsy.com, payhip.com и другие. Иногда дизайнеры продают свои описания и на личных сайтах.

Вязальный мир и актуальные проблемы

Еще полгода назад я бы рекомендовала Ravelry всем без исключения. Но, к сожалению, именно у этого сайта с инклюзивностью оказалось не очень. После летнего редизайна его внешний вид стал вызывать мигрень и головокружение у очень многих посетительниц, но администрация решила оставить все как есть. Так что склонным к мигреням и головным болям я этот сайт не советую.

Если вы следите за темами репрезентации и расизма, то в вязальном сообществе их обсуждают уже не первый год. Так, моя подруга Элисон из Шотландии сделала замечательный сайт BIPOC in Fiber, где собраны ссылки на всех небелых людей, которые создают схемы для вязания, красят пряжу или выпускают иные продукты для вязальной индустрии.

Все больше журналов и дизайнеров обращаются к моделям разного возраста и внешности, с разным цветом кожи. Ведь всем, прежде чем купить дорогие нитки и потратить пару месяцев на создание нового свитера либо кардигана, важно понять, как будущая вещь смотрится на фигуре, похожей на их собственную. Поэтому я рекомендую журнал Inside Crochet: из тройки самых популярных британских журналов о вязании крючком (в нее входят еще Crochet Now и Simply Crochet) этот самый эстетичный и самый инклюзивный.

Из каких ниток лучше вязать

К слову про дорогие нитки. Вязальное хобби может стать как бюджетным, так и не очень. Недорогую пряжу от крупных сетевых брендов можно купить за пару фунтов на woolwarehouse.co.uk (кстати, мой стереотип про «страшный и скрипучий акрил» оказался совершенно беспочвенным: британский акрил очень уютный и подходит даже для детей).

А вот пряжа ручной окраски будет стоить вдесятеро дороже – и при этом выглядеть совершенно особенной и уникальной. К примеру, есть семейная пара, которая живет на лодке, – River Knits. Именно у них я купила свою первую пасму ручной окраски – £19 за будущий шарфик цветов «Звездной ночи» Ван Гога. Также тем, кто ищет интересные расцветки, хорошо ложащиеся именно под крючок, посоветую посмотреть на пасмы Fruitful Fusion, Irish Artisan Yarns и Third Vault Yarns. И конечно же, John Arbon Textiles – это еще одна семейная пара, которая растит хорошеньких британских овечек и прядет из их шерсти очень красивые нитки.

Чем различается британский и русский подход к вязанию крючком

И о различиях русскоязычных и англоязычных вязальщиц. Об умении повторить с фотографии я уже упоминала. (И по этому критерию я куда больше англичанка, чем русская.) Помимо этого, русскоязычные описания чаще «дают удочку»: учат делать расчеты исходя из тех ниток, которыми вы хотите вязать. Англоязычные посчитают за вас все сами, если только вы сможете попасть в плотность и связать ряды той же высоты и ширины, что и автор.

Вязать я в итоге училась по-английски, так что крючок я выбираю побольше, а не поменьше. Все мои британские знакомые вязальщицы – поклонницы струящихся текстур и «дырчатого» полотна. Русскоязычные, наоборот, берут крючки потоньше и вяжут так плотно, чтобы ни миллиметра кожи не проглядывало через шаль или свитер.

Nobody puts crochet in the corner!

Кстати, если вы тоже хотите познакомиться поближе с вязальным сообществом (ну или просто связать шарф и шапку себе или в подарок), то заглядывайте на огонек: подпишитесь на тег #crochetclan в «Инстаграме», посмотрите интересные подкасты на YouTube, прикупите ниток – и присоединяйтесь к нам на следующие зум-посиделки! И помните: nobody puts crochet in the corner! С этой переделанной цитатой из «Грязных танцев» (в оригинале «Nobody puts Baby in a corner». – Прим. ред.) Фэй и другие девушки выставляют журналы по вязанию крючком на первый план в магазинах. Потому что мы гордимся нашим хобби и хотим, чтобы его знали и любили еще больше людей!

На кого подписаться на YouTube

Crochet Circle Podcast. Фэй в моих глазах главная движущая сила британского вязания крючком и просто замечательная рассказчица с милым шотландским акцентом.

Crochet Cakes. Кларисабет живет во Флориде, печет вкусные капкейки и придумывает красивые кроп-топы.

Mind and Muse Crafts. Кэролайн – мама Кларисабет, профессор математики из Пуэрто-Рико.

Lululoves Podcast. Эмма рассказывает про дом, уют и интересные книги.

Keep Calm and Carry Yarn. Вивиан и Элисон (мама и дочка) проживают по обе стороны Атлантики, любят Гарри Поттера и Buzzfeed-квизы.

Zeens and Roger. Розина растит двух мальчишек и придумывает свитера необычных расцветок.

Crochet Luna. Клодия живет в Америке, создает значки со смешными подписями и пряжу специально для вязания крючком.

Подготовила Анастасия Глаголева