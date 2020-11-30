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В музее Виктории и Альберта откроется выставка детских рисунков для NHS

В музее Виктории и Альберта откроется выставка детских рисунков для NHS
Фото:twitter.com/v_and_a

Радуга стала символом единения в период пандемии

Со 2 декабря в регионах Англии с первым и вторым уровнем ограничений возобновят работу музеи и картинные галереи, сообщает Time Out. Музей Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне представит сразу две выставки: Renaissance Watercolours, где будут собраны работы акварелистов эпохи Возрождения, и All Will Be Well: Children’s Rainbows from Lockdown. Последняя посвящена сотрудникам NHS, работающим не покладая рук в период пандемии.

Вниманию посетителей будут представлены более ста рисунков и коллажей радуги, которые дети нарисовали и смастерили, находясь в карантине. Радуга является символом надежды и единения во время эпидемии, а также знаком поддержки медработников.

Название выставки («Все будет хорошо») является отсылкой к итальянской фразе «andrà tutto bene». Так жители наиболее пострадавшего региона Италии – Ломбардия – подбадривали друг друга в первую волну пандемии. Число погибших там превысило 16 тыс. человек. Это послужит напоминанием о том, как COVID-19 затронул жителей всего мира и изменил привычный жизненный уклад, говорят организаторы.

All Will Be Well: Children’s Rainbows from Lockdown будет идти с 3 декабря 2020 года по 21 февраля 2021 года. Renaissance Watercolours – со 2 декабря 2020 года по 1 мая 2022 года. Вход бесплатный, но билеты необходимо бронировать заранее; подробную информацию можно найти на сайте музея.

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В музее Виктории и Альберта откроется выставка детских рисунков для NHS
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