Opal Transfer App: три причины, почему наше новое приложение стоит загрузить немедленно

Отличные новости, дорогие друзья: обновленное приложение Opal Transfer уже здесь! Денежные переводы стали быстрее, проще и дружественнее, чем когда-либо, – просто загрузите новую версию из Google Play или App Store.

Приложение создавали люди, которые, как и вы, живут в другой стране и осознают, как важно обеспечить лучшее будущее для своих близких, и тоже хотят иметь возможность отправлять деньги домой быстро и безопасно. Перед вами простой, быстрый и безопасный способ сделать вашу жизнь за границей, вдали от дома, гораздо проще – комплексное приложение, позволяющее делать денежные переводы с учетом всех ваших потребностей.

ПОЧЕМУ НОВАЯ ВЕРСИЯ?

Как и вы, мы стараемся идти вперед.

Более 300 тыс. человек из 41 страны мира пользуются услугами Opal Transfer вот уже пять лет – с момента, когда мы запустили наше первое приложение, позволяющее делать денежные переводы с телефона. Большинство людей пользуется нашим сервисом в версии для мобильных устройств. Мы хотим, чтобы наше приложение продолжало работать наилучшим образом в любое время и в любом месте, когда вам это потребуется: по дороге на работу, в отпуске или даже когда вы расслабляетесь и смотрите сериал на диване.

Новое приложение Opal Transfer экономит ваше время и силы. С ним денежные переводы не доставляют никаких проблем.

ТРИ ПРИЧИНЫ ЗАГРУЗИТЬ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ УЖЕ СЕЙЧАС

Нет предела совершенству! Последняя, обновленная версия приложения Opal Transfer намного:

1. БЫСТРЕЕ. Регистрация, перевод денег на родине, оплата услуг – с новым приложением для этого достаточно пары кликов. Добавьте получателя перевода, выберите сумму и нажмите «Отправить». В следующий раз сделать это будет еще проще, так как мы обеспечиваем безопасное хранение всех данных получателей.

2. ПРОЩЕ. Новой, более современной версией приложения куда легче пользоваться. К примеру, вам необходимо отправить документы прямо на месте, с вашего телефона. Новое приложение покажет самый быстрый способ, как это сделать (да, вы даже можете загружать селфи).

3. ДРУЖЕСТВЕННЕЕ. Новое приложение отлично работает на любом устройстве (мобильном телефоне, компьютере или планшете), при желании вы можете выбрать русскую или любую другую языковую версию, а позитивный, яркий интерфейс радует глаз. Приложение само направляет вас шаг за шагом, как добрый друг. Каждая кнопка, каждый раздел, каждое изображение создавались с учетом ваших потребностей. Мы точно знаем, как важно быстро суметь отправить деньги на родину, ведь мы тоже работаем за границей, как и вы.

• Готовы? Станьте первыми – бесплатно загрузите новое приложение из Google Play и App Store и оцените его в действии.

• Нужна помощь? Звоните нам по телефону +44 (0) 20 7976 5445 – мы говорим на одном языке.

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