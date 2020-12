Актуальная иммиграционная информация от компании Law Firm

Новые иммиграционные маршруты вступили в силу в Великобритании с 1 декабря 2020 года

Правительство Великобритании во вторник, 1 декабря, запустило ряд иммиграционных маршрутов в рамках новой иммиграционной системы страны, основанной на баллах, включая флагманский маршрут квалифицированных рабочих, известный как Skilled Worker route.

Запуск новых иммиграционных маршрутов гарантирует, что бизнес сможет продолжать привлекать самых ярких и лучших людей со всего мира, чтобы пополнить навыки и таланты, которые мы уже имеем в Великобритании.

Свободное передвижение между Великобританией и ЕС закончится 31 декабря 2020 года. А с 1 января 2021 года любой человек, приезжающий на работу или учебу в Великобританию из любой точки мира, должен будет подать визовое заявление посредством новой балльной иммиграционной системы.

Для этого были расширены иммиграционные маршруты, которые уже доступны для граждан стран, не являющихся странами ЕС, а также созданы новые визовые маршруты, включая маршрут квалифицированных рабочих (Skilled Worker route), чтобы разрешить подачу заявок от граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии.

Ранее мы уже писали детальные статьи о новых маршрутах, однако ниже приведены основные нововведения.

Ключевая информация о новом маршруте квалифицированного рабочего (Skilled Worker route):

∙ Данный новый маршрут полностью заменил ранее существующую категорию рабочей визы Tier 2 (General).

∙ Если ваша организация ранее имела лицензию в области Tier 2 General и (или) Tier 2 Inter Company Transfer, то данные вашей лицензии были автоматически обновлены, так что теперь вы имеете лицензию на спонсорство кандидатов на маршруты квалифицированных рабочих и (или) внутрифирменных рабочих. Вы также сохраните текущую дату истечения срока действия лицензии, которая вам уже была выдана ранее.

∙ Ваше ежегодное распределение сертификатов СоS по визам Tier 2 General и (или) Tier 2 Inter Company Transfer также будет автоматически обновлено для использования по маршрутам квалифицированного рабочего и (или) внутрифирменного рабочего, и все неназначенные сертификаты CoS будут автоматически перенесены для целей их использования в будущем. Вновь распределенные сертификаты СоS будут иметь тот же срок годности, что и соответствующие предыдущие сертификаты СоS, уже выданные Home Office на компанию.

Небинарная идентичность может стать основанием для ходатайства о предоставлении убежища

Недвоичная гендерная идентичность (по половому признаку это недвоичная личность, по правилам принято обращаться к таким людям как «они») может лечь в основу ходатайства о предоставлении убежища, что было впервые прямо подтверждено Высоким судом. Речь идет о судебном деле Mx M (gender identity – HJ (Iran) – terminology) El Salvador [2020] UKUT 313 (IAC).

Mx M – гражданин Сальвадора. Они первоначально просили убежища как гей, но их личность эволюционировала во время их пребывания в Великобритании. Теперь они идентифицируют себя как небинарную персону и активно агитируют по социальным и политическим вопросам ЛГБТ.

Живя в Сальвадоре, Mx M ежедневно подвергались шквалу гомофобных оскорблений, в них бросали мусор и камни. Они также были избиты полицейскими за то, что решили покрасить волосы в светлый цвет.

Их первоначальное ходатайство о предоставлении убежища, основанное на сексуальной ориентации, было отклонено, а апелляция отклонена на том основании, что страдания, которым они подверглись, не достигли порога преследования, необходимого для ходатайства о предоставлении убежища. Ежедневные оскорбления и бросание в них разными предметами были просто дискриминацией, заявил трибунал первого уровня, в то время как нападение со стороны полиции имело место только один раз.

Mx M впоследствии подали новое прошение о предоставлении убежища, основанное на их недвоичной идентичности.

В удовлетворении этого иска также было отказано, но было предоставлено дополнительное право на апелляцию. В этом случае трибунал по существу счел, что решение основано на большинстве выводов предыдущего слушания, и отклонил апелляцию.

Так есть ли какие-то более широкие последствия для этого судебного дела?

Как и любое ходатайство о предоставлении убежища, дело Mx M в какой-то степени зависит от конкретных фактов, основанных на их происхождении в Сальвадоре. Но это важное решение. По-видимому, это первый случай, когда позиция недвоичных людей была подробно рассмотрена в решении Высшего трибунала.

Это может показаться удивительным в контексте растущего понимания и признания гендерных изменений в последние годы, но речь может идти о том, что судебная система догоняет развитие общества в целом.

Возможно, следует отметить, что знаковое решение суда по трудовым спорам о применении закона о равенстве 2010 года к небинарным людям было заслушано всего за несколько недель до настоящего дела.

Апелляционный суд возвращается к факту получения писем с судебными решениями

Апелляционный суд постановил в недавнем судебном деле Alam v Secretary of State for the Home Department [2020] EWCA Civ 1527, что отправка письма с решением по последнему известному адресу лица, как правило, будет достаточным доказательством того, что письмо было получено. Чтобы доказать обратное, необходимо установить, что письмо было перехвачено и не прибыло к адресату, а не только то, что вы не знали о письме.

Несмотря на изменение подхода, вызванное решением Апелляционного суда в деле Alam, главный урок остается прежним: извещение Министерства внутренних дел при изменении адреса имеет важное значение.

Если Министерство внутренних дел отправляет важное письмо на старый адрес, несмотря на то что вы сообщили свой новый адрес, они не смогут пояснить, почему письмо не было отправлено по последнему известному адресу.

Но если вы не сообщили им свой новый адрес, это уже ваша ответственность.

Очереди дел о предоставлении убежища

Очередь дел о предоставлении убежища достигла тревожных новых высот: более 46 тыс. человек более полугода ожидают первоначального решения по своему ходатайству о предоставлении убежища. Цифры по состоянию на 30 сентября 2020 года, которые были опубликованы в конце ноября, показывают рост на 19% по сравнению с тремя месяцами ранее и рост на 76% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Министерство внутренних дел использует это в качестве предлога для размещения просителей убежища в переоборудованных военных казармах в Уэльсе и Кенте.

Но проблема не связана с кризисом, вызванным пандемией: очередь росла в течение нескольких лет более быстрыми темпами, чем число ходатайств о предоставлении убежища за тот же период. Заявки действительно выросли примерно на треть с 2017 по 2019 год, но очередь выросла вдвое.

Пандемия ухудшила и без того сложную ситуацию.

За последние 12 месяцев число ходатайств о предоставлении убежища сократилось на 8%, но социальное дистанцирование и другие ограничения деятельности Министерства внутренних дел снизили скорость рассмотрения заявок. Число решений по заявкам о предоставлении убежища (позитивные решения плюс отказы) резко сократилось за последние шесть месяцев – с более чем 8 тыс. за квартал до примерно 3,5 тыс.

Пандемические правила для иммиграционных апелляций объявлены незаконными

Высокий суд Великобритании объявил, что меры по рассмотрению иммиграционных апелляций Высшего трибунала во время пандемии коронавируса являются незаконными. Судья Фордхем счел, что рекомендации председателя Высшего трибунала слишком сильно склоняются в пользу принятия решений по делам на основе документов, а не проведения слушаний, что несовместимо с основными требованиями общего права.

Теперь трибунал должен написать всем, кто проиграл бумажную апелляцию в судах с 23 марта 2020 года и позже, чтобы они обратились за юридической консультацией для дальнейших действий.

Речь идет о недавнем судебном деле Joint Council for the Welfare of Immigrants v President of the Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [2020] EWHC3103.

