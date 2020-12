London Film Week и Russian Film Week пройдут онлайн

На этой неделе сразу два британских кинофестиваля с международной программой выходят в формате онлайн. Организаторы London Film Week и Russian Film Week подстроились под новую реальность, составили отличную многогранную программу и вынесли ее на интернет-площадки. Правда, попкорн зрителям в этот раз придется заказать или сделать самим.

London Film Week (1–7 декабря)

Лондонская неделя кино должна была пройти в британской столице в третий раз: фильмы фестиваля показывали в Вест-Энде каждую первую неделю декабря начиная с 2018 года. Задуматься о смене формата организаторам пришлось еще в мае, когда годовое фестивальное расписание стало трещать по швам. Коронавирус внес свои поправки, и многие фестивали отменили офлайн-показы. Некоторые фильмы, премьеру которых готовили для Канн, Торонто, Берлина и Нью-Йорка, перекочевали в программу первого масштабного онлайн-кинофестиваля We Are One, о котором мы уже писали в мае. У организаторов London Film Week было время докрутить концепцию, и в итоге они остановились на сотрудничестве с недавно запущенной онлайн-платформой Yuzzi, доступной по всей Великобритании.

Правильнее будет назвать этот фестиваль гибридным, ведь к онлайн-просмотрам добавились и показы в кинотеатре Everyman Cinema Broadgate в Лондоне. Попробуйте достать билет на показ ленты «Love Affair(s)» режиссера Эммануэля Муре – она попала в программу Каннского кинофестиваля в этом году.

«Мы считаем, что в этом насыщенном мире важно привлечь внимание к разным проявлениям мирового кинематографа и пролить свет на такие проблемы, о которых в ином случае могут просто забыть, – говорит Жюльен Шапель, художественный директор и основатель LFW. – Главная цель фестиваля – популяризировать различные направления кинематографа. Кстати, мы принимаем на конкурс работы не только британских режиссеров».

В семидневную программу отобрали 14 лент полного и 21 лент короткого метра. Тематика – от исторических событий до политических конфликтов и острых социальных вопросов.

Среди главных событий – британская премьера короткометражки «I Am Afraid to Forget Your Face» режиссера Самеха Алаа (Sameh Alaa), лауреата «Золотой пальмовой ветви», а также показ полнометражного фильма «Quo Vadis, Aida?» Ясмилы Жбанич (Jasmila Žbanić). Мировая премьера этой трагической феминистской драмы о геноциде в Боснии состоялась на Венецианском кинофестивале. Среди работ Жбанич – драма «Грбавица», которая в 2006 году получила «Золотого медведя» на Берлинале.

Еще одна британская премьера – фильм «Should The Wind Drop» Норы Мартиросян. Действие ленты происходит в аэропорту Степанакерта – столицы Нагорного Карабаха, всего в 15 км от места, где совсем недавно бушевал военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. «Это пугающий фильм, который хоть и зацеплен за дальний и малоизвестный уголок земли, но несет в себе универсальное послание свободы, жизненной силы и самоопределения», – прокомментировала продюсер Джули Паратян.

В конкурсную программу попало по 7 полнометражных и короткометражных лент. Среди них – британская комедия «Shuttlecock», удостоенная награды за лучший короткометражный фильм на лондонском кинофестивале BFI, «Подарок» с оскароносцем Салехом Бакри, рассказывающий тяжелую историю о том, как многие палестинцы потеряли одну из базовых свобод – свободу передвижения, и отобранный в официальную программу Каннского фестиваля фантазийный анимационный фильм «Blue Fear».

Цена билетов – от £4,95 до 29,95

Программа – на сайте londonfilmweek.com

Покупка билетов и регистрация на Yuzzi

Russian Film Week (6–13 декабря)

Онлайн-показы и мастер-классы, ковотчинг – вот ключевые пункты Недели русского кино. Не будет ни красных дорожек, ни премии «Золотой единорог», ни кинотусовок – кинопанорама полностью перекочевала в диджитал. Но, как говорится, спасибо, что живой: организатор фестиваля Филип Перкон вполне мог бы сослаться на пандемию и просто отменить мероприятие, как это произошло со многими другими культурными инициативами. «Мы с командой почти что похоронили мечту провести Неделю русского кино в этом году, но нам не давали покоя ни кинодеятели, ни киноманы – просили «ну хоть что-то показать». Слава богу, что нас поддержали Kaspersky и Synergia. Без них невозможно было бы даже оплатить серверы, антивирус, поставить рекламу, купить доступ к технологии ковотчинга (совместного просмотра)», – признался Филип Перкон.

«Хоть что-то» – это кураторская программа Ольги Милошунас из 8 полнометражных игровых, 2 документальных и 16 короткометражных фильмов. По словам Филипа, у публики возрос интерес к короткому метру, который удобно смотреть на мобильных носителях. Церемонии открытия и закрытия не отменили, однако изменился их формат: вместо красной ковровой дорожки – трансляция на новой платформе.

«Как и раньше, фильм будет представлен творческой командой, а после финальных титров создателям можно будет задать вопросы – наша площадка позволяет это сделать», – говорит Филип. Остальные ленты покажут в онлайн-кинотеатре. Немаловажно, что доступ к фильмам будет бесплатным, за исключением показов открытия и закрытия. Отдельной строкой идут мастер-классы с Андреем Звягинцевым, Данилой Козловским, Брайаном Коксом и другими – даты и время стоит мониторить на сайте фестиваля и в группе Russian Film Week на «Фейсбуке».

Филип рекомендует не пропустить фильм «Китобой», премьера которого состоялась в октябре. Эта дебютная лента Филиппа Юрьева откроет Неделю русского кино. Режиссер мастерской Алексея Учителя снял драму с Кристиной Асмус и непрофессиональными актерами на Чукотке. По сюжету в чукотскую деревню провели интернет, и подросток, влюбившийся в девушку из порночата, решает переплыть Берингов пролив, чтобы добраться до США, где та живет. Любителям путешествий и фильмов о природе стоит посмотреть «From Kurils with Love» Тэйлора Риса – такими Курильские острова вы не видели никогда.

«Меня очень затронула лента «Один вдох», которая закроет нашу неделю, – говорит Филип. – Он о женщине-фридайвере, у которой есть и дети, и целый ворох личных проблем, но тем не менее она преодолевает все препятствия и идет на мировой рекорд по погружению без акваланга».

Если в доковидную эпоху успех мероприятия можно было оценить по кассовым сборам, то в 2020 году Филипп Перкон и команда рады тому, что уже просто могут показать новые ленты из России и о России: «Нет в этом году никаких задач, кроме одной – дать людям в Великобритании и континентальной Европе возможность посмотреть свежие российские работы. Надеюсь, что кто-то улыбнется, почувствует себя лучше, а в следующем году мы сможем встретиться, выпить шампанского, обняться и вернуться в кинотеатры».

Подготовила Елена Лео