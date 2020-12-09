Алкоголь после «Брекзита»

Несмотря на то что до конца переходного периода остались считанные недели, правительство все никак не урегулирует торговые отношения с Европой и неевропейскими государствами. Конечно же, изменения затронут индустрию напитков – как алкогольных, так и безалкогольных. Некоторые аналитики уже предостерегают: в скором времени возможно сокращение поставок вина, джина и некоторых других видов крепкого алкоголя, а также соков. Но так будет на самом деле или это все же спекуляции? Давайте попробуем разобраться в ситуации.

Без вина виноватые

В мировом масштабе для стран – производителей вин Великобритания является вторым или третьим по важности рынком сбыта. Такие страны, как Франция, Италия и Испания, всецело полагаются на британских потребителей. В свою очередь, эти самые британские потребители всецело полагаются на европейских виноделов. А поскольку местное импортозамещение несостоятельно, то «Брекзит» без торговых договоренностей серьезно подрывает хорошо налаженный круговорот вина в Европе.

Такие мысли могут запросто поселиться в голове любого, кто волнуется о будущем предложении вин в магазинах. Однако следует рассмотреть ситуацию и с другой стороны. Прежде всего надо сказать, что в Великобритании продаются не только европейские вина, но и вина не из ЕС. Для сравнения: в той же Франции, Испании и Италии найти вина из Южной Америки сложнее, так как рынок уже переполнен своими марками. Получается, что при жестком «Брекзите» странам континентальной Европы придется хуже: важный рынок сбыта станет менее доступным. При этом для большей части популярных европейских вин можно найти аналоги в Австралии, Южной Африке, Чили, Аргентине и США. Иными словами, меньше Pinot Grigio, больше новозеландского Sauvignon Blanc.

К тому же на первых порах после выхода Великобритании из ЕС без соглашения, вероятно, пострадает только молодое европейское вино – то, что не предназначено для выдержки и должно быть употреблено в течение первых двух лет после производства. Любителям же изысканных выдержанных европейских вин можно не переживать. У многих компаний есть запас такого товара, и его, по их заверениям, должно хватить на год-два. Ну а к тому времени, вероятно, договоренности будут-таки достигнуты.

Скрепя сердце

На первый взгляд, с поставками крепкого алкоголя не должно быть никаких проблем: водка, виски, джин, ром – все производится внутри страны из доступных местных ингредиентов. Возможно, присутствие каких-то конкретных брендов, которые производятся только за границей, уменьшится. Однако почти все основные бренды крепкого алкоголя – как местные, так и европейские – имеют налаженное производство в странах Соединенного Королевства.

Проблемы могут начаться у джина и рома. Дело в том, что для джина требуется можжевельник, а для рома – сахарный тростник. И то, и другое не произрастает в Великобритании в коммерческих объемах. С сахарным тростником все достаточно просто, так как поставки можно наладить из многих стран мира, а с можжевельником сложнее. Основным мировым поставщиком можжевеловых ягод является Италия, и при «Брекзите» без договоренностей импорт можжевельника может значительно подорожать. Пока не до конца понятно, как производители джина будут решать эту проблему. В основном все ожидают торговых договоренностей с Евросоюзом, но в случае no deal есть вероятность, что цена джина вырастет.

Пени на пенное

С пивом история примерно такая же, как и с крепким алкоголем. Большинство сортов разливного пива изготавливается внутри страны, с использованием местных ингредиентов. Соответственно, основная часть потребительского рынка пива, скорее всего, и не заметит, что «Брекзит» уже наступил. Возможны сокращения в плане бутылочной продукции, производимой на континенте, из-за ценового скачка, но ее на прилавках и в барах и так немного, а альтернативу светлому пиву подобрать достаточно легко.

Открытым остается вопрос о пиве, не имеющем альтернатив. Хороший пример – Guinness. На Европу весь Guinness производится только в Ирландии, именно так поддерживается эталонное качество. При этом, хоть Guinness относится к stout (темное пиво), марок которого очень много, любой приверженец Guinness вам скажет, что стаут – это стаут, а Guinness – это Guinness. Другой пример – немецкий Paulaner Weissbier. Хоть оно и более нишевое, альтернатив белому нефильтрованному пиву в Великобритании почти нет.

Таких примеров достаточно, но что произойдет на самом деле, сказать сложно. В случае с Guinness стоит ожидать подорожания, при этом объем доступного пива вряд ли уменьшится. А вот более нишевые европейские продукты, возможно, будут вытеснены с рынка на какое-то время. Также возможен бум крафтовых продуктов из-за океана. В США, к примеру, крафтовое производство налажено отлично, но насыщенность европейского рынка внутренним крафтовым пивом и таможенные пошлины сводят идею экспорта на нет.

Все фрукты мира

Логично предположить, что с соками и освежающими напитками вроде смузи история немного другая. Да, они производятся внутри страны, однако сырье для их производства в большом объеме закупается в Испании, Италии, Голландии и других европейских странах. В этом плане Великобритания может похвастаться разве что яблоками.

На самом деле огромная доля сырья для соков и освежающих напитков приходит к нам совсем не из Европы. Какая-то его часть попадает в Великобританию не напрямую, а через страны континентальной Европы. Но вряд ли это станет помехой при жестком «Брекзите», ведь всегда можно наладить прямые поставки такого сырья.

Сухой остаток

«Брекзит» станет беспрецедентным событием для любой индустрии, в том числе и для напитков. Слишком много переменных, слишком много вопросов. К тому же мы рассмотрели только ситуацию с жестким «Брекзитом». Если соглашение будет подписано, сценарии будут совсем другими, особенно для вина. Но даже в худшем случае алкоголя на полках вряд ли станет катастрофически меньше. Там, где есть спрос, всегда будет предложение. Так что не унывайте!