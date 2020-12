Задай вопрос юристу Law Firm Limited

Я член семьи гражданина Великобритании и получила пару лет назад визу по правилам Surinder Singh. Ввиду коронавируса сейчас я нахожусь за пределами Великобритании и хотела бы знать, когда мне нужно вернуться назад в страну, учитывая конечные сроки и планируемый выход страны из Евросоюза.

Конечный срок вашего возвращения в Великобританию зависит от статуса, то есть от того, кем вы приходитесь гражданину Великобритании, на основании которого вы получили визу по правилам Surinder Singh.

В частности, вы должны вернуться и подать заявление до 29 марта 2022 года, если вы супруг, гражданский партнер либо неженатый партнер гражданина Великобритании и ваши отношения начались до 1 февраля 2020 года, или если вам меньше 21 года и вы являетесь его ребенком либо внуком, или если вам 21 год либо больше и вы являетесь его зависимым ребенком либо внуком, а также если вы являетесь его зависимым родителем, бабушкой либо дедушкой.

В то же время вам необходимо вернуться до 31 декабря 2020 года и подать заявление до 30 июня 2021 года, если вы супруг, гражданский партнер либо неженатый партнер гражданина Великобритании и ваши отношения начались с 1 февраля 2020 года либо позже или если вы являетесь другим зависимым родственником гражданина Великобритании.

Банк попросил предоставить the last 2 year’s tax calculations and tax year overviews. Что же он желает получить?

Это выписка (statement), которую можно распечатать из личного аккаунта онлайн HMRC gateway после подачи налоговой декларации Self-Assessment. Там содержится информация HMRC о задекларированных доходах и расчет налогов за последние налоговые периоды. Но если вы ранее никогда не подавали налоговые декларации и не имеете личного gateway, то такая выписка не будет доступна.

Если вы работаете в качестве наемного работника и нет иных доходов, подлежащих декларированию, то эквивалентом этого документа будет P60 за последние два года. Необходимо пояснить банку, что вы не зарегистрированы для подачи налоговых деклараций, поэтому такая выписка недоступна, так как вы являетесь наемным сотрудником, и предоставить P60 – документ, подтверждающий доходы и удержанные налоги.

Через какое время после объявления о банкротстве можно подавать на гражданство?

Подавать на гражданство можно:

– если банкротство было аннулировано судом или компетентным органом;

– если банкротство было закрыто (завершено) и прошло минимум 10 лет после закрытия.

Беспокоюсь по поводу моего заявления на студенческую визу, которое только что подал. Я приехал в Великобританию в 2006 году со своей семьей, и мне было 11 лет. Мы попросили убежище, но нас выдворили в 2009 году. Я был несовершеннолетним, в своем заявлении на визу рассказал им все и отправил, однако только что понял, что мое первоначальное имя никогда не использовалось в заявке на предоставление убежища (имя было изменено), но я забыл об этом, поэтому ответил «нет» на вопрос, был ли я когда-либо известен под другим именем. Как вы думаете, они могут отказать мне в визе по этой причине?

Если при подаче заявки на убежище все детали, включая имена и фамилии, указывали родители ребенка и ввиду возраста ребенок не принимал активного участия в заполнении анкеты или в ее подаче, то, в силу решения суда по делу в Zoumbas [2013] UKSC 74, отказать детям в их последующих визовых заявках не должны, иначе это означало бы обвинить их в нарушениях, сделанных их родителями, что противоречит принципу наилучших интересов. Мы, конечно, не можем гарантировать, но обычно Министерство внутренних дел не отказывает в заявке исключительно на основании вышеизложенных причин. В случае отказа в визе их решение можно будет оспорить в судебных органах.

Я больше не являюсь налоговым резидентом Великобритании. Как мне аннулировать мой индивидуальный номер налогоплательщика (Your Unique Taxpayer Reference, UTR)?

При смене налогового резидентства необходимо известить налоговые органы Великобритании (HMRC) о том, что вы более не являетесь налоговым резидентом этой страны.

Информировать HMRC можно следующим образом:

– если вы подаете в Британии налоговые декларации Self-assessment tax returns, то вы можете подготовить налоговую декларацию, заполнив в ней раздел «Проживание» (Residene) (форма S109);

– если вы не подаете налоговые декларации, так как являлись наемным работником и не имеете подлежащих декларированию доходов, то вы можете подготовить форму P85 и отправить ее в HMRC с приложением P45 (сведения о доходах от работодателя).

В прошлом году я подал заявление на получение британской студенческой визы, но мне было отказано в соответствии с 320 A. Было обнаружено, что мой агент представил фальшивый документ, после того как он запросил выписку из моего банковского счета и мой отец дал ему свою банковскую выписку, а также мою, потому что у меня было немного сбережений. Но агент решил подать фальшивую выписку на мое имя, ввел нас в заблуждение, и не было времени исправить это, потому что деньги должны быть на счету еще 28 дней. После отказа мы заявили в полицию, и у меня есть отчет полиции. Можно ли это использовать при подаче новой заявки? Я не мог выбрать пересмотр, потому что, получив отказ, я был полностью опустошен и находился в депрессии в течение нескольких месяцев.

Вам необходимо предоставить документы, показывающие, что вы лично не имели никакого отношения к предоставлению фальшивых документов на визу и что это действие было совершено вашим агентом и исключительно по его собственному решению. В этой связи вам нужно будет предоставить документы о том, что агента привлекли к ответственности в вашей стране и признали виновным ввиду предоставления заведомо фальшивых документов. Таким образом, в последующих заявлениях на британскую визу иммиграционная служба Великобритании будет видеть документы о признании агента виновным и не сделает вывода о том, что вы сами были в это вовлечены или давали указания агенту предоставить фальшивый документ.

Моя сестра замужем за англичанином, трое ее детей – британцы, последние 22 года у нее было постоянное место жительства. Только потому, что она отсутствовала в Великобритании более двух лет, в том числе из-за пандемии, в Хитроу ее постоянный вид на жительство аннулировали. Что делать? Сестра улетела.

Согласно иммиграционным правилам Великобритании разрешение на постоянное проживание может быть отозвано на границе Великобритании сотрудниками иммиграционной службы, если лицо подозревается в нахождении за пределами Великобритании в течение двух лет подряд. Можно подать апелляцию, однако для вынесения решения, возможно, потребуются годы, и неизвестно, будет ли оно в пользу сестры или будет одобрено решение пограничной службы Великобритании.

Более практичный вариант: вашей сестре необходимо подать заявление на визу для возвращающегося резидента как лица, которое получило ранее постоянный вид на жительство и находилось за пределами Великобритании более двух лет.

Право на получение визы для возвращающегося резидента есть у лиц, которые:

– планируют вернуться, чтобы жить в Великобритании на постоянной основе;

– проживали в Великобритании перед последним отъездом;

– продемонстрировали прочные связи с Великобританией;

– могут объяснить текущие обстоятельства отсутствия в связи эпидемией и проживания за пределами Великобритании.

Возможно ли получение визы раньше чем через шесть месяцев после ее окончания? Тип визы – D, Tier 5 TW (Seasonal Worker) Migrant. Если это возможно, как это сделать?

Если речь идет о подаче на продление визы по той же категории, то подавать заявку на продление вы можете не ранее чем за 28 дней до окончания срока действия визы.

Если же вы подаете на визу по другой категории, то вы можете сделать заявку на визу по другой категории в любое время до окончания действия текущей визы.

Если мы с 15 декабря 2020 года назначим исполнительного директора в компанию, но у компании еще нет статуса работодателя, то не противоречит ли это закону?

Работодатель может нанять работника, пока не зарегистрирован, но к первой дате выплаты зарплаты необходимо уже быть зарегистрированным в HMRC.

Мы желаем читателям «Англии» счастливых праздников, светлого Рождества и веселого Нового года! Будем рады ответить на любые ваши вопросы как в уходящем, так в наступающем году. Счастья, здоровья, удачи… и благосклонности Home Office!