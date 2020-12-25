В Британии наступило белое Рождество

Однако на смену снегу уже спешит шторм «Белла»

В Великобританию все-таки пришло белое Рождество, сообщает BBC. C 24 на 25 декабря, как и обещали синоптики, снег выпал в нескольких районах страны – от Саффолка и Кембриджшира до Йоркшира и Нортумберленда. Метеорологическая служба Великобритании (Met Office) сообщила радостную новость в 6 утра.

#UKSnow is coming down thick and fast just off the North East coast this morning. Merry Christmas! pic.twitter.com/VqlGGveUod — Jordan Crosby (@Jordan_Crosby) December 24, 2020

В Мидленде и некоторых районах Уэльса вместо снега прошли обильные дожди, вызвавшие наводнения. Спасательная служба Южного Уэльса за сутки приняла более пятисот звонков о помощи. Полиция Нортгемптоншира сообщила, что вечером 24 декабря службы экстренной помощи эвакуировали более тысячи человек из парка развлечений Billing Aquadrome. В некоторых местах вода поднялась до 1,5 м, жителей эвакуировали в центры временного размещения.

26 декабря на страну обрушится шторм «Белла», сообщает The Guardian. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 112 км/ч. В Англии, Уэльсе и на юге Шотландии власти готовятся объявить желтый уровень погодной опасности. По сообщению Агентства по охране окружающей среды (EA), в 90 районах Англии и 16 районах Уэльса объявлена угроза наводнения.