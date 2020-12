В Британии наступило белое Рождество

В Великобританию все-таки пришло белое Рождество, сообщает BBC. C 24 на 25 декабря, как и обещали синоптики, снег выпал в нескольких районах страны – от Саффолка и Кембриджшира до Йоркшира и Нортумберленда. Метеорологическая служба Великобритании (Met Office) сообщила радостную новость в 6 утра.

#UKSnow is coming down thick and fast just off the North East coast this morning. Merry Christmas! pic.twitter.com/VqlGGveUod

— Jordan Crosby (@Jordan_Crosby) December 24, 2020