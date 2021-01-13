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В Лондоне пройдет чемпионат мира по чтению вслух «Открой Рот»

В Лондоне пройдет чемпионат мира по чтению вслух «Открой Рот»

Первый отборочный этап состоится 16 января

«Открой рот» — так называется чемпионат по чтению вслух на русском языке, который в 2021 году отметит 10-летие. В чемпионате принимают участие любители почитать вслух из 200+ городов России и 18 зарубежных стран. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций — «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в Суперфинал Чемпионата, который пройдет на Красной площади в Москве.

Пандемия коронавируса не стала большой помехой для энтузиастов чтения и любителей литературы. В прошлом сезоне соревнования чемпионата по чтению вслух «Открой Рот» перевели в онлайн и провели на платформе Zoom более 150 мероприятий. Интернет подарил возможность сотням русскоязычных людей по всему миру принять участие в проекте.

Первый отборочный тур конференции ЗАГРАНИЦА Чемпионата мира по чтению вслух «Открой Рот» пройдет в Лондоне, 16 января в 15:30 BST (18:30 мск) в онлайн-формате. Для участия нужно зарегистрироваться по адресу otkroyrot.com/join  Возрастное ограничение — 18+.  Участие в чемпионате бесплатное.

Михаил Фаустов, основатель чемпионата по чтению вслух «Открой рот», рассказывает: «Лондон для чемпионата особенный город. Мне доводилось проводить первый лондонский «Открой Рот» в 2018 году, это было в Пушкинском доме. Полгода назад, когда мы все устали от пандемии и карантина, лондонский матч усилиями Риты Баскаковой состоялся в онлайне. Сейчас, в самом разгаре карантина, мы очень хотели поддержать наших друзей в Великобритании. Мы давно хотели создать для русскоязычных читателей здесь что-то вроде отдельной конференции или лиги, чтобы в «Открой Роте» принимали участие не только лондонцы, но и жители Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема, Глазго, других британских городов. И я уверен, у нас это получится. Так что «Открой Рот Лондон» в этом сезоне  — только начало.»

Организатор чемпионата «Открой рот» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», официальные партнеры сезона 2020-2021 — Российская онлайн библиотека MyBook и Интернет-магазин Myshop.ru. Информационные партнёры: Горький-Медиа  и Год Литературы. Также партнером чемпионата выступает проект GlobalSiberia.

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