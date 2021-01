Учусь писать

Есть мнение, что, если хочешь стать писателем, вовсе не обязательно целенаправленно учиться этой профессии. Большинство классиков получило образование в других областях (например, юридическое, медицинское, философское). Но все они были высокообразованными людьми, разбирались в искусстве и языкознании, много путешествовали, имели разносторонние интересы. Вот эта черта – любопытство, интерес к другим сторонам жизни, желание разгадать и познать что-то – и является главной для любого писателя.

Обучение же писательскому мастерству дает возможность расширить свой кругозор, получить соответствующий опыт, познакомиться с профессиональными писателями – узнать подноготную творческой работы.

Мои университеты

Факультеты и курсы писательского мастерства появились лишь в начале XX века. В 1936 году в США заработала программа писательских курсов в Университете Айовы, дающая степень магистра в области искусств (к слову, это случилось на три года позже открытия Литературного института имени А. М. Горького в Москве), в Англии же первая аналогичная программа появилас и вовсе появилась в 1970 году, в Университете Восточной Англии.

Почти в каждом университете и колледже Великобритании можно найти программы писательского мастерства разных уровней, от бакалавриата (Bachelor of Fine Arts) и магистратуры (Master of Fine Arts) до аспирантуры (PhD in Creative Writing). И еще сотни различных курсов (краткосрочных и долгосрочных – недельных, месячных, годичных, курсов выходного дня), которые предлагают обучение навыкам писательского творчества. Часть из них работает по принципу группового обсуждения текстов, в других вы индивидуально занимаетесь с наставником, который выдает вам регулярно задания и комментирует написанные вами тексты.

Согласно Complete University Guide в десятку британских университетов, куда лучше всего отправляться изучать писательское мастерство, входят Ланкастерский университет, Университет Бирмингема, Университет Уорика, Ньюкаслский университет, Королевский колледж Холлоуэй, Королевский университет Белфаста, Университет Ноттингема, Лондонский университет Саут-Банка, Университет Восточной Англии и Университет Суррей.

Писательское мастерство в университетах преподают профессионалы своего дела – состоявшиеся писатели, имеющие степень доктора наук или профессора (некоторые из них – лауреаты многочисленных литературных премий, некоторые выпустили одну-две книги).

Все по полочкам

В университетах, как правило, курс писательского мастерства, особенно на начальном этапе (бакалавриат), преподается вместе с такими дисциплинами, как английский язык, журналистика, медиа, реклама. Это дает студенту возможность к концу обучения выбрать то направление, которое нравится ему больше всего.

На начальном этапе, в отличие от магистратуры и аспирантуры, курсы состоят из нескольких модулей, позволяющих студентам попробовать силы в различных жанрах: поэзии, прозе, критике, литературоведении, драматургии, публицистике, редактировании.

На последнем году обучения студенты должны сдать собственный проект, включающий творческую работу в выбранном литературном направлении (проза, поэзия, киносценарий, детская литература и т. п.) и критический анализ этой работы. Магистратура и аспирантура отличаются тем, что студент занимается исключительно одним выбранным направлением, и объемом работы – около 15 тыс. слов для магистратуры и 100 тыс. слов, соответственно, для докторской диссертации.

Тайна мотивации

Прежде чем поступать на факультет писательского мастерства (потратить несколько десятков тысяч фунтов и собственное время), нужно ответить на несколько вопросов. Зачем вы хотите туда поступить? Когда? Что вы хотите получить в итоге?

Отталкиваясь от ваших ответов, проведите исследование: посмотрите программы всех интересующих вас университетов и курсов, узнайте их стоимость, условия приема (есть ли конкурсный отбор), преподавательский состав и отзывы студентов. Выбирайте зарекомендовавшие себя учебные заведения с длительной историей. Подавайте заявление только тогда, когда вы полностью уверены в собственном выборе, но и не уменьшайте свои шансы – подавайте заявление в несколько мест, дерзайте!

Из личного опыта

– Я начала пробовать себя в писательстве с двенадцати лет; это были миниатюрные рассказы, возникавшие словно из ниоткуда. Больше всего в этом процессе мне нравилось то, что это были мои собственные сочинения, не имеющие никакого отношения к школьной программе.

Затем какое-то я время стажировалась в местной окружной газете. Мир журналистики заворожил. Я понимала, что журналистика идет рука об руку с литературой; и почему-то думала, что, чтобы стать писателем, нужно идти на журналистский факультет. Но в итоге свое первое образование получила в области юриспруденции и только после этого твердо решила вернуться к любимому делу – поступила в Литинситут им. А. М. Горького.

Сейчас я уже третий год учусь в аспирантуре Университета Бирмингема (postgraduate degree), на факультете киноведения и писательского мастерства (Film and Creative Writing), где пишу докторскую диссертацию, посвященную русскоговорящим иммигрантам в Англии, а также преподаю несколько курсов на факультете современных иностранных языков.

К выбору университета я подошла осознанно и просмотрела сайты всех университетов, которые предлагают программы PhD in Creative Writing (как оказалось, не все это делают; в некоторых есть только программы бакалавриата и магистратуры). Затем я выборочно изучала индивидуальные портфолио преподавателей, пытаясь понять, будет ли им интересно работать со мной над моим проектом (у меня уже была готовая идея, которой я сейчас и занимаюсь). В итоге я остановилась на двух университетах – Бирмингема и Лестера.

Конечно, мне хотелось учиться поближе к дому (чтобы сократить время и затраты на дорогу), но при необходимости была готова отправиться в другие города. Тем более что обучение в аспирантуре не предполагает ежедневного нахождения в кампусе. Огромное число студентов учится дистанционно и приезжает в Англию только на установочную сессию, раз в год. Я знаю людей из Южной Африки, США, Латинской Америки и других стран, успешно учащихся в университете и совмещающих работу и личную жизнь с дистанционным обучением.

При поступлении я подала заявления на университетский грант, но не получила его. Оплачиваю учебу сама. Но зато через год университет поддержал меня и выделил небольшую стипендию, покрывающую расходы на поездки, необходимые для моего исследования.

Мне нравится та поддержка, которую университет оказывает студентам: помимо ежемесячных встреч с научным руководителем, я могу принимать участие в различных мастер-классах, тематических встречах со студентами своего факультета, посещать дополнительные курсы для повышения различных навыков и квалификаций, не говоря уже об огромной библиотеке! Одним из самых интересных стал опыт проведения нескольких семинаров со студентами первого курса, изучающими писательское мастерство; по возможности университет старается привлекать аспирантов к преподавательской деятельности.

