Родители недовольны качеством бесплатного питания для школьников

Малообеспеченные семьи, чьи дети имеют право на бесплатное школьное питание, начали получать посылки с продуктами на дом во время карантина, пишет The Guardian. Правительство заключило контракт с компанией Chartwells, которая обязалась отправлять полноценные обеды на сумму в £30.

Однако родители остались недовольны количеством продуктов. Мать одного из школьников выложила фото содержимого посылки в «Твиттер»: там были булка хлеба, немного сыра, банка консервированной фасоли, две моркови, два банана, три яблока, две картофелины, пачка макарон, один помидор и два шоколадных батончика. «Честно говоря, я могла купить намного больше на £30», – добавила женщина. Позднее фото разместила у себя заместитель лидера Лейбористской партии Анжела Райнер.

Tories attack working class parents and say they can't be trusted with food vouchers because they will buy alcohol & drugs.

The only people being feckless and irresponsible with public money are Ministers spending £30 on £5 of food and giving the rest to profiteering companies. pic.twitter.com/gKHsIXxlRc

— Angela Rayner 😷 (@AngelaRayner) January 13, 2021