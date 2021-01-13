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Родители недовольны качеством бесплатного питания для школьников

Родители недовольны качеством бесплатного питания для школьников
Фото:123rf.com

Правительство поручило школам проработать этот вопрос самостоятельно

Малообеспеченные семьи, чьи дети имеют право на бесплатное школьное питание, начали получать посылки с продуктами на дом во время карантина, пишет The Guardian. Правительство заключило контракт с компанией Chartwells, которая обязалась отправлять полноценные обеды на сумму в £30.

Однако родители остались недовольны количеством продуктов. Мать одного из школьников выложила фото содержимого посылки в «Твиттер»: там были булка хлеба, немного сыра, банка консервированной фасоли, две моркови, два банана, три яблока, две картофелины, пачка макарон, один помидор и два шоколадных батончика. «Честно говоря, я могла купить намного больше на £30», – добавила женщина. Позднее фото разместила у себя заместитель лидера Лейбористской партии Анжела Райнер.

Министерство образования согласилось с аргументами родителей, а представители компании Chartwells принесли свои извинения и пообещали компенсировать разницу в количестве продуктов.

13 января в ходе ожесточенных дебатов с оппозицией, требовавшей в срочном порядке пересмотреть вопрос со школьным питанием, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об изменении схемы бесплатных обедов. Теперь школы будут самостоятельно решать, направлять ли малоимущим семьям готовые посылки с едой или выдавать ваучеры на покупку продуктов, сообщает The Guardian.

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