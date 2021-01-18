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Деcять бьюти-фаворитов 2020 года

Деcять бьюти-фаворитов 2020 года

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

В прошлом году мир перевернулся: мы стали больше времени проводить дома, меньше социализироваться, пересмотрели приоритеты и покупательские предпочтения. И хотя индустрия красоты все еще не сдает свои позиции, акцент немного сместился: мы стали больше приобретать продукции для домашнего ухода и отдавать предпочтение натуральным восстанавливающим средствам. Сегодня я расскажу про деcять фаворитов, с которыми можно создать салон на дому в локдаун.

Сеанс спа-ароматерапии

Crystal Clear Quartz Spa Aromatherapy

От £24,99 // crystalclear.co.uk

Мой абсолютный фаворит – коллекция спа-средств одного из моих любимых брендов, в которую входят три различных комбинации ароматов: Energise, Happiness и Hope. Для начала создайте правильную атмосферу с Energise Aromatherapy Candle (£27,99) – зажгите свечу перед тем, как принять ванну. Аромат шалфея, пачули и можжевельника стимулирует, восстанавливает душевное равновесие и помогает снять стресс и физическое напряжение.

 

Далее – очищение с Energise Body Wash (£24,99). Это роскошный гель для душа, насыщенный натуральными маслами цитрусовых с добавлением омеги-3, витамина С и бета-каротина и отлично очищающий кожу. Экстракт лаврового листа обладает антибактериальными свойствами, масло пачули улучшает кровообращение и придает энергии.

 

И наконец, эксфолиация: Energise Mineral Body Scrub (£29,99) – реминерализующий, восстанавливающий, очищающий и детоксифицирующий скраб, который отлично отшелушивает кожу тела и наполняет ванную волшебным ароматом. В составе – соль Мертвого моря, измельченный в порошок гранат (минерал), клубничные семена, измельченные виноградные косточки, масло авокадо и эфирное масло можжевельника.

Тренд года: дермапланинг

No Mo-Stache Facial Razor

£6,50 // cultbeauty.co.uk

Одним из трендов 2020-го стал дермапланинг (dermaplaning) – удаление пушка на лице специальной бритвой. Процедуру делали многие мейкап-блогеры – они уверяют, что благодаря дермапланингу кожа становится идеально гладкой и на нее отлично ложится макияж.

Как и многие другие, этот тренд зародился в Японии. Сперва услугу стали предлагать в салонах, а потом японки начали бриться дома (задолго до того, как процедура стала популярна во всем мире).

Вместе с пушковыми волосками бритва убирает и ороговевшие чешуйки кожи, причем лучше любого скраба: сыворотки и кремы впитываются на ура. Эффект от бритья держится до двух недель, срок зависит от того, как быстро растут волосы. Однако если у вас чувствительная и склонная к воспалениям кожа, Facial Razor может только ухудшить ее состояние.

Дермапланинг – это скорее эксфолиация, нежели традиционное бритье, поэтому можете не беспокоиться, волоски не начнут расти с тройной силой и густотой и не станут темнее. Бритва специально разработана так, чтобы ею было невозможно порезаться, она совершенно не острая. Пользоваться ею довольно просто: натяните кожу в зоне, которую хотите обработать, приложите бритву под углом 45 градусов и удаляйте волоски легкими движениями снизу вверх.

Идеальные пухлые губы без инъекций

Too Faced Lip Injection Maximum Plump

£22 // toofaced.com

Главный продукт для губ в 2020-м – однозначно Lip Injection Maximum Plump. Если вы мечтаете о более полных, пухлых губах, но не хотите прибегать к инъекциям и странным аппаратам, которые предлагает интернет, попробуйте хитовый продукт культового мейкап-бренда Too Faced. Вслед за гелем для визуального увеличения губ Lip Injection Extreme, ставшим бестселлером, Too Faced выпустил эту новинку на основе запатентованной и научно подтвержденной технологии мгновенного увеличения объема губ.

Результат от Lip Injection Maximum Plump заметен сразу –  посмотрите на фото до и после нанесения продукта, они расскажут о его эффективности лучше любых слов. Помимо того, что гель мгновенно увеличивает губы, он также хорошо увлажняет и питает их нежную кожу. При регулярном использовании заметен накопительный эффект: губы становятся визуально более полными (на 98% полнее всего за одну неделю).

Новый таиландский бренд в Британии

Bodhi Herbal SPA Cosmetics

От £9 // bodhicosmetics.co.uk

Еще одна полюбившаяся мне марка спа-продуктов – Bodhi. Качество и свойства косметики и аромапродуктов из Сиама (Таиланд) уже оценили по достоинству более 250 профессиональных спа-салонов Австралии, Азии и Европы. Я рада, что теперь продукцию знаменитого бренда можно купить и в Великобритании. Продукты Bodhi не только натуральные, они богаты активными биоингредиентами. Они не просто очищают или создают краткосрочный эффект увлажненности кожи, а активно питают ее и насыщают необходимыми витаминами, протеинами и минералами, помогая надолго сохранить природную красоту и свежесть. И конечно, спа-косметика должна также приносить чувственное удовольствие, поэтому очень важны аромат и текстура средства. Один из моих любимых ароматов – зеленый чай, и у Bodhi он великолепен! В коллекцию входят аромадиффузор, свеча, шампунь и кондиционер для волос, гель и пена для душа, жидкое мыло для рук и лосьон для тела.

Кварцевый роллер – бюджетный гаджет

Brushworks Rose Quartz Resin Roller & Gua Sha

£14,99 // soinvogue.com

Самый доступный и при этом отлично работающий гаджет – кварцевый роллер. Действуя по принципу массажера для лица, он стимулирует кровоснабжение в тканях, слегка разглаживает морщины, освежает цвет лица, придает коже сияние и помогает избавиться от отечности. Ролик поменьше предназначен для зоны вокруг глаз. Такой самомассаж стимулирует движение крови и лимфы, ускоряет регенерацию клеток и уменьшает припухлости под глазами, убирает отечность. Если хранить роллер в холодильнике, вы получите дополнительный эффект охлаждения зоны – отличный вариант для утреннего пробуждения. Движения выполняются плавно по направлению вверх и наружу, по пять раз по каждой массажной линии. Перед массажем зону вокруг глаз следует предварительно смазать сывороткой или гелем для глаз.

Все в одном: идеальная сыворотка

Crème Rescue Serum

£45 за 50 мл // cremerescue.co.uk

Эта сыворотка мгновенного действия изначально была разработана для восстановления поврежденной кожи после эстетических процедур. Трейси Джайлз, владелица салона перманентного макияжа Tracie Giles, тестировала продукт два года в своей лондонской клинике, перед тем как запустить его в продажу, что пришлось кстати в пандемию – для восстановления кожи от парникового эффекта маски.

В состав продукта входят пять высокоэффективных ингредиентов: гиалуроновая кислота, SWT-7, нейрофролин, ромашка, голубой тысячелистник. Сыворотка обладает антивозрастными и заживляющими свойствами, а постоянное использование средства помогает снижать до минимума негативное влияние окружающей среды и загрязнений, а также восстанавливать раздраженную или поврежденную кожу. Эффект от сыворотки действительно потрясающий! Ее оценят обладательницы сухой, чувствительной, склонной к аллергии кожи и те, кто пытается бороться с возрастными изменениями.

Маска для ног вместо педикюра

Leighton Denny Foot Masque & Pedicure Socks

£15 за 150 мл // ld-boutique.com

Попасть на педикюр в 2020-м было сложно. Поддерживать стопы в приличном состоянии мне помогала эта маска интенсивного действия от Leighton Denny, продающаяся в наборе со специальными носками. Использовать маску можно ежедневно: нанесите довольно плотный слой на сухие чистые стопы, наденьте носки для педикюра и оставьте на ночь или на 2–3 часа, затем смойте остатки теплой водой.

В составе – экстракты папайи и ананаса (аккуратно удаляют омертвевшие клетки кожи), глицерин (увлажняет и смягчает кожу), масло оливок и виноградных косточек (питает кожу ног), алоэ (успокаивает).

Хайлайтер на любой случай

Too Faced Born This Way Turn Up the Light Skin-Centric Highlighting Palette

£34 // cultbeauty.co.uk

Одно из преимуществ карантина – отсутствие необходимости ежедневно наносить макияж. Можно сконцентрироваться на уходовых продуктах и наслаждаться чистой кожей. А для тех особенных моментов, когда вы захотите добавить сияния, подойдет мягкий хайлайтер. Too Faced выпустил настоящий хит – палетку, в которую вошли три хайлайтера, позволяющие добавить вашей коже сияние разной интенсивности. И состав отличный: кокосовая вода, экстракт альпийской розы и гиалуроновая кислота.

Самое удобное нижнее белье

Chantelle Soft Stretch

От £14 // figleaves.com

Это моя любимая линия нижнего белья. Конечно, иногда хочется носить красивые и сексуальные кружева, пуш-ап и пеньюары, но в карантин, когда большую часть дня мы провели в пижамах, именно Soft Stretch от французского семейного бренда Chantelle был тем самым удобным нижнем бельем, которое не раздражает и в то же время радует глаз. Мягкое, невесомое, тянущееся – в него невозможно не влюбиться. Марка не зря получила награду UK Lingerie Insight Best Innovation of the Year.

Экокапсулы для очищения и увлажнения

Bolt Beauty Capsules

От £30 // bolt-beauty.com

Bolt Beauty выпускают косметические продукты в любимой моей форме – капсулах. Важное преимущество именно этих капсул в том, что они биоразлагаемые и сделаны из морских водорослей, поэтому их можно выбрасывать в урну для пищевых отходов или попросту растворять в стакане воды (можете устраивать эксперименты с детьми!). Такой подход – упаковать буквально все необходимое в капсулы – мне очень по душе, так можно брать любимые средства с собой куда угодно: в поездку, спортзал, даже на работу, – при этом не перекладывать любимые кремы, очищающие средства и сыворотки в мини-тару. Кроме того, у вас не получится перерасходовать продукт, чем многие из нас грешны: в каждой капсуле содержится идеальное количество средства на одно применение.

Filthy Clean (£35 за 100 капсул) – бережно очищает кожу, не сушит ее и не растворяет естественные натуральные увлажняющие масла на поверхности кожи.

Mad About Moisture (£35 за 100 капсул) – питательный состав с антиоксидантами для глубокого увлажнения кожи.

Vitamin A Game (£50 за 100 капсул) – в составе 0,15% ретинола и витамин Е, отличный вариант ухода за чувствительной кожей.

Glow Don’t Shine (£50 за 100 капсул) – борется с воспалениями, при этом насыщая кожу полезными элементами.

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