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Инфляция в Великобритании ускорилась до 0,6%

Инфляция в Великобритании ускорилась до 0,6%
Фото:123rf.com

Ее рост вызван повышением цен на одежду и транспорт

Повышение цен на одежду, транспорт и культурные мероприятия привело к росту инфляции в декабре 2020 года. Она ускорилась до 0,6%, сообщает BBC со ссылкой на данные Национальной статистической службы (ONS). В ноябре индекс потребительских цен (Consumer Prices Index, CPI) составлял всего 0,3%.

Показатели были отчасти скомпенсированы ценами на продукты питания и безалкогольные напитки – последние сильно упали во время новых коронавирусных ограничений, когда закрылись бары и рестораны, пишет BBC .

Аналитики утверждают, что в росте цен на транспорт к концу года нет ничего необычного, однако он превысил все прогнозы. «Несмотря на введенные в декабре ограничения на поездки, цены на авиабилеты все-таки поднялись. При этом прирост был больше, чем в 2019 году», завили в ONS.

Осенью 2020 года инфляция в Великобритании достигла четырехлетнего минимума в 0,2%, пишет Financial Times. Причиной тому послужила правительственная программа Eat Out to Help Out, призванная помочь ресторанам, кафе и барам оправиться от последствий первого пика пандемии. В течение всего августа в заведениях можно было пообедать за 50% от суммы чека.

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