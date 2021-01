Актуальная иммиграционная информация от компании Law Firm

Home Office может делать исключения из правил, запрещающих просителям убежища работать

Высший судебный трибунал признал жесткой политику правительства Великобритании в отношении признания незаконной рабочей деятельности просителей убежища, поскольку в этой политике не упоминается, что могут быть сделаны исключения. Речь идет о судебном деле R (C6) v Secretary of State for the Home Department (JR/1414/2020) (далее указывается как С6).

Согласно фабуле дела, С6 был гражданином Афганистана, просителем убежища. Он нашел работу в качестве водителя службы доставки. Это довольно важная функция в пандемию, но эта занятость не входит в список дефицитных профессий от Home Office.

Поскольку просители убежища обычно могут работать только в дефицитных профессиях, Home Office отклонил его просьбу о разрешении приступить к работе.

Хотя мы говорим «проситель убежища», обстоятельства дела С6 были весьма необычны. Он находится в Великобритании с 2003 года и стал британским гражданином в 2011 году. Home Office аннулировал его британское гражданство по соображениям национальной безопасности (упоминаются ассоциации с «Аль-Каидой»), и С6 был отброшен назад, на этап первичной подачи ходатайства о предоставлении убежища, который продолжается с 2016 года; следующая апелляция ожидается не ранее октября 2021 года.

Home Office отказал С6 в праве работать на указанной им должности. Судья Высокого суда Стивен Смит установил, что решение об отказе в разрешении на работу содержало существенные противоречия и исключительно не соответствовало ни одному из подробных аргументов.

Но С6 также оспаривал письменную политику и правила Home Office в отношении разрешения на работу. В частности, он утверждал, что политика и правила не дают возможность использования дискреционных полномочий министерства, чтобы позволить кому-то работать на должности, которая не является дефицитной.

Аргумент был успешно использован другими заявителями в недавнем судебном деле Высокого суда IJ (Kosovo) [2020] EWHC 3487 (Admin).

C6, естественно, сослался на это решение, в то время как Home Office полагался на другое судебное решение – Rostami [2013] EWHC 1494 (Admin).

Общим по двум делам было то, что министр внутренних дел имеет право по своему усмотрению разрешать просителю работать, невзирая на строгие иммиграционные правила. Трибунал пришел к следующему выводу: «В политике и правилах Home Offic просто нигде не предусмотрено, чтобы его должностные лица рассматривали возможность осуществления дискреционных полномочий… в исключительных или любых других обстоятельствах».

Это ни в коем случае не дает возможности тысячам просителей убежища сейчас автоматически получить разрешение на работу в любой сфере и отрасли.

Все, что действительно нужно сделать Home Office, – это вписать в свою политику и правила, что исключения в принципе возможны.

Согласиться сделать исключение в любом конкретном случае – совсем другое дело.

Однако на этом фронте ранее вынесенная часть судебного решения может быть полезной: она демонстрирует обязанность принимающих решения лиц Home Office должным образом взаимодействовать с подробными представлениями заявителя о праве на работу, а не просто отказывать на общих основаниях.

Незначительное преступление может спровоцировать депортацию

Европейский суд по правам человека подтвердил, что преступление, совершенное кем-либо до принятия против него мер по депортации, не должно быть особенно тяжким или тяжелым, если у него уже есть история серьезных правонарушений в прошлом. Данное решение суд принял в судебных делах Munir Johanna v Denmark (application no. 56803/18), Khan v Denmark (application no. 26957/19), а также Miah v the United Kingdom (application no. 53080/07).

Фабула вышеуказанных дел такова. Датское законодательство о депортации сильно отличается от британской системы. Заявители по этим делам были выданы датскими уголовными судами с отсрочкой в депортации осужденных после ранее вынесенных обвинительных приговоров. Затем они совершили новые преступления и после осуждения подлежали депортации, если только это не нарушало международных обязательств Дании. Назначенный судом приговор за последнее правонарушение, послужившее причиной депортации в обоих случаях, был относительно незначительным по сравнению с предыдущими обвинительными приговорами.

Суд подтвердил, что, хотя в принципе может иметь место нарушение статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, если инициирующее преступление является очень незначительным, было бы по-прежнему приемлемо депортировать заявителей в свете их общей истории правонарушений в прошлом: «Суд не может исключить, что он может поднять вопрос в соответствии со статьей 8 и вынести решение о депортации, если преступление, послужившее основанием для вынесения постановления о депортации, рассматриваемое изолированно, не может считаться очень серьезным, в частности если вынесенный приговор является мягким. Тем не менее следует напомнить, что оценка соразмерности должна основываться на конкретном рассмотрении каждого дела с учетом всех критериев релевантности, установленных судебной практикой суда, включая совокупность криминального прошлого заявителя. В этой связи следует также учитывать, что государства имеют различное законодательство не только в отношении уголовных санкций, налагаемых за различные уголовные преступления, но и в отношении вынесения постановлений о депортации. В некоторых странах, таких как Дания, решение о депортации принимается судами в связи с уголовным разбирательством, связанным с самым последним уголовным преступлением, тогда как в других государствах такое решение принимается в административном порядке с учетом общего преступного поведения соответствующего негражданина».

Правовой контекст этих судебных дел сильно отличается от британского, но решения подтверждают, что государствам не нужно ждать совершения человеком особо серьезного преступления, прежде чем начинать активные действия в отношении его безотлагательной депортации из страны.

HMRC отменит штрафы за несвоевременную подачу self-assessment

Налоговая служба Великобритании (HM Revenue&Customs, HMRC) объявила, что отменит штрафные санкции за подачу налоговых деклараций (self-assessments) налогоплательщикам, которые пропустят крайний срок подачи декларации до 31 января, при условии что self-assessments все-таки будут поданы в режиме онлайн до 28 февраля 2021 года.

Как правило, несоблюдение крайнего срока подачи декларации ведет к автоматическому начислению штрафа в размере £100.

HMRC сообщила, что более 8,9 млн клиентов уже подали свои налоговые декларации.

Тем не менее налогоплательщики по-прежнему обязаны оплатить налоговые счета до 31 января.

Председатель комитета казначейства и депутат-консерватор от Центрального Девона Мел Страйд приветствовал заявление HMRC: «Это решение обеспечит гибкость, которая требуется многим частным лицам и предприятиям в это трудное время».

HMRC заявила, что, если это возможно, налогоплательщикам рекомендуется подать налоговые декларации до 31 января, но чиновники понимают, что некоторым людям будет трудно это сделать. «Мы признаем огромное давление, с которым сталкиваются многие люди в эти беспрецедентные времена. Становится все более очевидным, что некоторые люди не смогут подать налоговые декларации к 31 января, − сказал исполнительный директор HMRC Джим Харра. − Отсутствие штрафов за несвоевременную подачу онлайн-налоговых деклараций, поданных в феврале, даст передышку, необходимую для подготовки и подачи деклараций, и снимет беспокойство по поводу штрафа». Он добавил: налоговое ведомство может разумно предположить, что у большинства людей есть веская причина для поздней подачи документов, вызванная пандемией коронавируса.

HMRC также подчеркнула, что налогоплательщики, которые не в состоянии оплатить свой налоговый счет, могут подать заявку на распределение своих налоговых обязательств в размере до £30 тыс. в течение 12 месяцев. Однако сначала им нужно будет подать налоговую декларацию за 2019–2020 годы.

Тем лицам, чьи налоговые счета превышают £30 тыс. или которым требуется больше 12 месяцев, чтобы оплатить счет, рекомендуется связаться напрямую с HMRC.

