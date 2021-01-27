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Стоимость аренды жилья в больших городах Великобритании продолжает снижаться

Стоимость аренды жилья в больших городах Великобритании продолжает снижаться
Фото:123rf.com

Арендная плата в Лондоне упала на 12,4%, в Эдинбурге – на 10%

Спрос на недвижимость в крупнейших городах Великобритании продолжает снижаться, пишет The Guardian. Арендаторы жилья все чаще предпочитают селиться в небольших городах или пригородах мегаполисов. Вслед за спросом меняются и цены на аренду, говорят специалисты агентства недвижимости Rightmove.

Стоимость аренды в Центральном Лондоне снизилась на 12,4%, в Эдинбурге – на 10%, а в центре Манчестера – на 5,3%.

На рынке недвижимости резко возросло количество свободного жилья в этих городах.

За их пределами ситуация складывается противоположным образом: растут и спрос, и цены. К примеру, стоимость месячной аренды в Дареме выросла на 16,4% с 2019 по 2020 год – с £543 до £632. В таких городах, как Китли (Западный Йоркшир) и Уиган (агломерация Большого Манчестера) арендная плата выросла на 14,6% и 11,2% соответственно.

Исключением из правила стали Бристоль и Ливерпуль. Это довольно крупные города, но стоимость аренды там увеличилась на 2%.

Топ-5 городов, где зафиксировано рекордное падение цен:

Внутренний Лондон – £2219 (-12.4%);

Эдинбург – £1124 (-10%);

Манчестер – £1022 (-5.3%);

Бирмингем – £883 (-4.6%);

Лидс – £811 (-4.4%).

Топ-5 городов с наибольшим ростом стоимости аренды жилья:

Дарем – £632 (+16.4%);

Китли – £556 (+14.6%);

Уиган – £559 (+11.2%);

Рочдейл – £585 (+10.8%);

Россендейл – £548 (+10.3%).

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