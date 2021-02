Грехи, парадоксы и бредни Льюиса Кэрролла

Если попросить знакомых перечислить самые странные англоязычные книги, многие, несомненно, первой назовут повесть Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». В «Алисе» действительно собраны все радости литературы абсурда: и логические головоломки, и гротеск, и абсурдистские стихи, и вымышленные слова, и местами откровенно психоделические персонажи. Написать такую книгу мог только очень своеобразный человек, хорошо знакомый с немыслимыми величинами, и так оно, собственно, и есть: Льюис Кэрролл был профессиональным математиком и считался эксцентричным даже по меркам Оксфордского университета, всегда богатого на оригиналов. А что еще мы знаем об авторе «Алисы»?

Религия

Родился Чарльз Доджсон (настоящее имя Кэрролла) в 1832 году в Чешире, третьим из одиннадцати детей. Отец его обладал большими математическими способностями, ему прочили академическую карьеру, но он предпочел стать священником и закончил служение в сане архидьякона Ричмондского. Семья была, соответственно, очень религиозной, а все дети в ней хорошо знали религиозную литературу.

Чарльз был старшим из сыновей, и предполагалось, что он продолжит дело отца и примет церковный сан, но юный математик, только-только поступивший в Оксфорд, заинтересовался теософией. Чарльз откладывал посвящение настолько долго, насколько мог, а когда сан потребовался всерьез (в ту пору он был необходим для преподавательской работы в Оксфордском университете), администрация разрешила ему ограничиться саном дьякона.

Тем не менее он всю жизнь был подвержен приступам депрессии из-за осознания своей греховности и имел привычку вставлять в речь цитаты из Библии. В тексте «Алисы» религиозные отсылки тоже есть (в основном это крылатые фразы в репликах персонажей) – современные читатели их не замечают, но во времена Кэрролла с Библией были знакомы все и многие то и дело произносили сентенции оттуда, как сейчас мы используем поговорки или фразы из всем известных книг или кинофильмов.

Логика и математика

В Оксфорде с первого же курса Чарльз Доджсон продемонстрировал блестящие математические способности. За время учебы он получил несколько призов, а по завершении учебы ему предложили пост преподавателя математики в колледже, который он окончил, – Крайст-Черче. Он проработал там двадцать шесть лет, занимаясь геометрией, линейной алгеброй и математической и символической логикой, и написал за эти годы одиннадцать книг по математике. Еще уважаемый лектор в свободное время развлекался придумывал сказки, юморески, каламбуры и задач из области так называемой занимательной математики, так как искренне полагал, что и детей, и взрослых нужно целенаправленно учить мыслить логически.

Вторая горячо любимая им вещь – задачи и загадки на логику, и за свою жизнь Доджсон придумал их немало. Наиболее интересным мне кажется логический парадокс «Что черепаха сказала Ахиллесу», вошедший в историю математики под названием «парадокса Кэрролла». Он написан в форме ироничного диалога, весьма напоминающего диалоги из «Алисы в Стране чудес». В «Алису» включено множество похожих задач и загадок на логику, и если математические загадки озвучиваются чаще всего самой Алисой, то логические парадоксы выдают многие персонажи – и Безумный Шляпник, и Герцогиня, и Гусеница, и Чеширский Кот. Если читать историю с этой точки зрения, в ней многое становится понятнее.

Язык и стихи абсурда

Еще одна большая головоломка – язык, которым написана книга. Это вызов для переводчиков по всему миру: язык сказки намного сложнее, чем обычно бывает в детской литературе, и тоже сильно обогащен образовательными элементами.

В Викторианскую эпоху словесные игры были весьма популярны – составлением каламбуров, шарад, лимериков, несуществующих слов, графических стихов и прочими подобными забавами занимались почти в любом доме, где жили образованные люди. Литературные игры считались просветительскими, в них частенько играли всей семьей, проводя таким образом вечер.

Именно на волне этой моды в XIX веке стал так популярен жанр nonsense verse, то есть бредовых (или абсурдистских) стихов. Кэрролл, очень его любивший, до сих пор считается самым знаменитым английским литератором, писавшим в этом жанре. Поэтому и в тексте «Алисы» так много абсурдистских элементов, они встречаются в речи всех персонажей без исключения. А еще в книге попадаются заимствования из школьных учебников французского языка и латыни – обязательных в ту пору элементов классического образования.

Видения и болезни

Чарльз с детства был болезненным и довольно ощутимо заикался, а с возрастом приобрел мигрень и перенес как минимум два зарегистрированных эпилептических приступа. Часть пережитого опыта он использовал при написании «Алисы». Так, для некоторых вариантов эпилепсии характерны предшествующие приступу странные ощущения, когда больной воспринимает свое тело (или какую-то его часть) необычно маленьким или необычно большим.

Реальный мир

Ну и, конечно, Чарльз Доджсон вставил в свой текст то, что видел в реальной жизни вокруг себя. История «Алисы» началась с того, что в колледже Крайст-Черч появился новый декан, которого звали Генри Лидделл. Коллеги быстро подружились, Доджсон стал бывать в гостях в доме Лидделлов и познакомился со всей семьей – в том числе с их четвертым ребенком, Алисой Лидделл.

Однажды семья, прихватив двоих гостей, поехала на пикник, и заскучавшая Алиса принялась уговаривать Доджсона рассказать что-нибудь интересное. Он начал рассказывать, выдумывая детали на ходу, а позже записал историю – так и родилась книга «Алиса в Стране чудес». В ней фигурируют все участники памятного пикника: сама Алиса, ее сестры Эдит и Лорина (им соответствуют персонажи The Eaglet и The Lory), второй гость – священник Робинсон Дакворт (с него списан The Duck) и даже сам автор (себя он назвал The Dodo, так как из-за сильного заикания произносил свою фамилию как «До-До-Доджсон»).

В Королеве и Короле легко угадываются королева Виктория и ее супруг принц Альберт, Безумный Шляпник списан с одного из реальных знакомых автора (кстати, он на самом деле был шляпником по первой профессии), а еще в нескольких персонажах друзья профессора опознавали кое-кого из коллег по университету.

Также в книге можно найти фразы (часто спародированные) из популярных в то время изданий на английском языке, например «Сказок Матушки Гусыни». Много в тексте и замечаний, что называется, на злобу дня: пародий на популярные стихи и песни, отсылок к свежим политическим новостям и т. д. Современным читателям невозможно понять текст без подробного комментария.

И все равно эту головоломную, яркую и наполненную иронией историю можно читать всю жизнь – и каждый раз находить в ней что-то чудесатое.

Подготовила Елена Чернявская