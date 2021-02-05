В Уэльсе собаку породы бордер-колли продали за £27 тыс.

Это одна из самых умных пород собак в мире

Собаку породы бордер-колли по кличке Ким продали в Уэльсе за рекордные £27 тыс., пишет BBC. Торги были организованы аукционным домом Farmers Marts в городе Долгеллау. Итоговая сумма превысила рекорд 2020 года – тогда за бордер-колли Хенну покупатели отдали £20 тыс.

Средняя стоимость щенков этой породы, считающейся одной из самых умных в мире, составляет порядка £2 тыс.

Годовалая Ким очень сообразительна и справляется с обязанностями пастушьей собаки не хуже взрослого трехлетнего пса, рассказал ее тренер и бывший владелец Деви Дженкинс. «Она одинаково хорошо работала как с крупным рогатым скотом, так и с овцами, не боясь новых заданий, – добавил он. – Кроме того, у нее в окрасе есть рыжеватые оттенки, которые сейчас в моде».

Meet Kim, the world's most expensive sheepdog 🐕

She's sold for a record £27,100

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Дженкинс тренирует пастушьих собак в свободное от работы на ферме время. За одну из них он выручил £12 тыс. в июле 2020 года. Фермер свободно говорит по-валлийски, но собак учит командам на английском языке – это позволяет находить покупателей не только в Великобритании, но и в США, Норвегии, Бельгии, Франции и Ирландии.