В Уэльсе собаку породы бордер-колли продали за £27 тыс.

Собаку породы бордер-колли по кличке Ким продали в Уэльсе за рекордные £27 тыс., пишет BBC. Торги были организованы аукционным домом Farmers Marts в городе Долгеллау. Итоговая сумма превысила рекорд 2020 года – тогда за бордер-колли Хенну покупатели отдали £20 тыс.

Годовалая Ким очень сообразительна и справляется с обязанностями пастушьей собаки не хуже взрослого трехлетнего пса, рассказал ее тренер и бывший владелец Деви Дженкинс. «Она одинаково хорошо работала как с крупным рогатым скотом, так и с овцами, не боясь новых заданий, – добавил он. – Кроме того, у нее в окрасе есть рыжеватые оттенки, которые сейчас в моде».

Meet Kim, the world's most expensive sheepdog 🐕

She's sold for a record £27,100

More: https://t.co/cUiFlTDGf9 pic.twitter.com/zrA8QWGh5U

— BBC Wales News (@BBCWalesNews) February 5, 2021