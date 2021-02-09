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Фестиваль в честь дня рождения Чарльза Дарвина пройдет онлайн

Фестиваль в честь дня рождения Чарльза Дарвина пройдет онлайн
Фото:123rf.com

В программе – фильмы о природе, викторина и лекция о вирусах

Каждый год в феврале в Англии проходит фестиваль в честь дня рождения знаменитого натуралиста и путешественника Чарльза Дарвина. Праздничные мероприятия организуют на родине ученого – в городе Шрусбери. В этом году из-за коронавирусных ограничений фестиваль переходит в онлайн-формат, сообщает издание Shropshire Star.

В программе будут представлены несколько короткометражных фильмов, включая Taking Stock of the World (об истории коллекционирования), Biodiversity and Extinctions (о разных видах животных и растений, существовавших на планете) и The Darker Side of Museums (о том, как ради коллекционирования были уничтожены целые виды).

Фестиваль проходит с 9 по 17 февраля. Узнать его программу можно на сайте мероприятия –  darwin.originalshrewsbury.co.uk.

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