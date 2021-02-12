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Меган Маркл выиграла дело против газеты The Mail on Sunday

Меган Маркл выиграла дело против газеты The Mail on Sunday
Фото:flickr.com/brucedetorres

Таблоид вторгся в личную жизнь герцогини, постановил суд 

Меган Маркл выиграла судебное дело против газеты The Mail on Sunday, опубликовавшей отрывки из ее письма своему отцу Томасу Марклу, сообщает The Evening Standard. Судья Уорби признал действия таблоида вторжением в частную жизнь герцогини и нарушением ее авторских прав.

В августе 2018 года, спустя три месяца после свадьбы с принцем Гарри, Меган написала письмо Томасу Марклу, в котором попросила его перестать общаться со СМИ и описала свои ощущения по поводу его поведения.

В феврале 2019 года отрывки из письма были опубликованы в таблоиде The Mail on Sunday и на сайте MailOnline. По мнению Associated Newspapers Ltd (ANL), являющейся издателем газеты, публикация была сделана в интересах общества и помогла прояснить вопросы по поводу Меган Маркл и ее отца. Тем не менее, суд встал на сторону герцогини.

Слушание по иску о нарушении авторских прав и защите персональной информации назначено на 2 марта. Предполагается, что тогда же стороны договорятся о размере компенсации, которую герцогиня Сассекская получит от ANL.

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