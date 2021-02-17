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Принц Чарльз является владельцем самого старого холодильника в Британии

Принц Чарльз является владельцем самого старого холодильника в Британии
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Холодильник исправно работает с 1954 года

Несколько дней назад издание The Mail On Sunday опубликовало историю Эдмунда Гаррода из города Хай-Уиком, который пользуется одним и тем же холодильником на протяжении 56 лет. Модель DE30 компании General Electric была выпущена в 1954 году и продолжает исправно работать, сообщает The Daily Mail. Однако, как выяснилось, это еще не рекорд.

Самый старый холодильник Великобритании принадлежит королевской семье и находится в замке Мэй. Устройство марки Frigidaire приобрела в 1954 году Королева-мать для своей шотландской резиденции. Каждый год туда наведывается принц Чарльз и, по данным инсайдеров, лично проверяет работу холодильника. Frigidaire старше холодильника DE30 из Хай-Уикома на пару месяцев.

Единственный сбой в работе королевского холодильника произошел в 2000 году. Тогда в замке установили полы с подогревом, которые нарушили температурный режим устройства. Холодильник поставили на специальные блоки, после чего проблема исчезла. Ширли Фаркуар, управляющий замка Мэй, считает Frigidaire неотъемлемой частью кухни и надеется, что он еще послужит.

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