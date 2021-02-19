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Взнос в £1 тыс. на получение британского гражданства для ребенка признали незаконным

Взнос в £1 тыс. на получение британского гражданства для ребенка признали незаконным
Фото:123rf.com

Суд отклонил апелляцию министерства внутренних дел Великобритании

Cуд повторно признал незаконным взнос в £1012, который требуется для регистрации ребенка в качестве гражданина Великобритании, сообщает The Guardian. Судья подчеркнул, что министерство внутренних дел действовало не в интересах семей и счел сумму завышенной. «Определенное число родителей просто не может позволить себе платить такие деньги», – добавил судья.

Дело возбудили еще в 2019 году по просьбе специалистов организации The Project for the Registration of Children as British Citizens (PRCBC). Рассмотрение заявки на получение британского гражданства обходится министерству внутренних дел лишь в £372. Еще £640 идут на дополнительное субсидирование иммиграционной системы, что делает налог «непомерно большим», считают в PRCBC.

В качестве примера специалисты привели две семьи, чьи дети в возрасте двенадцати и трех лет родились и прожили все это время в Великобритании, однако не могут получить гражданство.

В декабре 2019 года Высокий суд Лондона счел требования министерства неоправданными и потребовал уменьшить сумму сбора, но министерство внутренних дел попыталось обжаловать это решение. Апелляционный суд Англии отклонил иск ведомства, и теперь министерству придется пересмотреть размер взноса на получение гражданства для детей. В ведомстве заявили, что признают решение суда.

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