Британский этикет в вопросах и ответах

На вопросы наших читателей отвечает Ксения Маркова, специалист по европейскому светскому этикету, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП), автор книг по этикету, создатель блога Etiquette748.

Многие люди считают, что любой англичанин или каждая француженка – великий знаток этикета, мол все жители Англии и Франции даже не просто воспитанные люди, а настоящие специалисты по манерам. Но вам же не приходит в голову спрашивать о тонкостях этикета у соседки снизу, насколько бы интеллигентной ни была эта дама? То же относится и к британцам. Например, случается, при обсуждении какого-либо правила мне пишут: вы говорите так, а вот в такой-то английской глубинке совсем не так. Конечно, может оказаться и «не так», потому что миссис N не гуру английского этикета, это должно быть понятно по умолчанию. Но нужно отделять бытовые истории от традиций и правил. Я отвечаю на вопросы с точки зрения принятых в Британии правил и норм.

Культура быта

– Стоит ли стараться имитировать британский акцент или это могут счесть оскорбительным?

– В любом языке есть определенные звуки, которых нет в других, за счет этого и существует так называемое произношение. Чтобы максимально приблизиться к более правильному и понятному для окружающих воспроизведению звуков, приходится немного имитировать их. Но, как правило, иностранцев чаще слышно не по наличию акцента, а по интонации, от нее избавиться труднее. Человек так устроен, что он долго продолжает цепляться за то, как в его родном языке строятся предложения, в том числе вопросительные и восклицательные.

Идея попытаться поймать музыку чужого языка, на мой взгляд, хорошая, причем со временем это будет получаться все лучше. Более того, окружающим всегда приятно слышать, что вы стараетесь говорить на их языке максимально правильно и похоже на них.

Что касается Великобритании, то она так долго была империей, причем огромной, что английский язык приобрел разнообразие акцентов, диалектов, выговоров как за ее пределами, так и внутри (географические акценты).

Англия – это исключительная страна, которая даже в XXI веке остается весьма классовой. По сути, британцам интереснее узнать, к какому классу вы принадлежите, чем из какой местности вы приехали. Считается, что жителям Туманного Альбиона нравится повышать свой уровень классовой принадлежности, например при помощи каких-либо элементов в одежде или нюансов в языке. Эта тема до сих пор актуальна.

В 1954 году британский лингвист Алан Кэмпбелл Росс, профессор Бирмингемского университета, провел исследование «U and non-U English» и описал формы поведения и использования английского языка в различных классах английского общества. Он ввел термины «U» (от upper) – высший класс и «не-U» – средний класс. В исследовании говорилось и о нормах письменного языка, но в основном речь шла о лексике.

Через некоторое время писательница Нэнси Митфорд, одна из шести знаменитых сестер Митфорд (среди которых была и герцогиня Девонширская), опубликовала эссе об английской аристократии, где привела список слов и терминов, использование которых подчеркивает различия и может служить индикатором социального класса. В эссе говорилось, что средний класс предпочитает употреблять «модные» слова, даже неологизмы, заимствованные слова и эвфемизмы, пытаясь звучать более изысканно. А высшие классы чаще используют в речи простые, традиционные слова, характерные (это наблюдение многих удивило), в частности, для рабочего класса. Возможно, это происходит потому, что они уверены в безопасности своего социального положения и не нуждаются в проявлении изысканности.

В стихотворении Джона Бетчемена «How to get on in society» высмеиваются сложные словечки и предметы и показано, как из-за них можно выдать себя. Например, когда появилось большое количество столовых приборов, аристократия проигнорировала этот факт, а буржуазия, естественно, начала покупать рыбные ножи и ножницы для винограда. В аристократическом английском языке даже понятий таких нет.

Сейчас довольно часто в качестве примера красивого английского языка приводят речь Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской. Она говорит очень красиво. Нельзя сказать, правильно или неправильно, но весьма аристократично. Скорее всего, Ее Высочество брала уроки, чтобы максимально соответствовать своему новому положению.

Несколько лет назад произошел курьезный случай, когда в одном из интервью ее мама, Кэрол Миддлтон, использовала слово «pardon» в ситуации, когда аристократы бы сказали «what». Тогда многие заговорили о том, что Кэрол не аристократка (хотя их семья никогда не утверждала обратного). Это яркий пример того, что английский язык классово дифференцирован. Поэтому прежде, чем изучать язык, нужно определиться, в какой круг вы хотите войти.

– Что будет, если в Британии я буду вести себя так же, как на родине? Ведь и так понятно, что я иностранец.

– Правила хорошего тона во все времена предписывали нам помнить о двух поговорках: «В Риме веди себя как римлянин» и «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Они могут звучать неодинаково в разных языках, но суть похожа.

Если вы чего-то не знаете – спросите, дайте понять окружающим, что вы не пытаетесь специально привнести свои правила на чужую территорию и не игнорируете сознательно чужие порядки. Таким образом вы выразите уважение хозяевам.

По сути, в чем сложность постараться вести себя так, как людям понятно и приятно? Ведь легкость общения связана с ощущением «свой-чужой». Причем это принято на любом уровне. К примеру, модная дипломатия: когда члены королевских семей или супруги президентов разных стран приезжают с визитом в другие государства, они стараются использовать одежду местных дизайнеров. Так, Ее Величество Елизавета II может надеть брошь с намеком на местность, в которую она прибыла. Какой в этом смысл? Выразить уважение, сделать приятное.

На более бытовом уровне показательным примером может стать очередь. Русские стоят в очереди в компании по двое-трое человек. Для нас нормально выйти из очереди и пойти посмотреть, что происходит в ее начале. Английская очередь дистанционно выверенная, по одному человеку. Никто не ходит взад-вперед, никто никого не подпирает. И когда вы начинаете вести себя не так, как принято, конечно, это бросается в глаза, выглядит очень грубо, ваши действия вызовут полное неодобрение у британцев (и они могут его озвучить).

– Если меня пригласили в гости, как понять, это настоящее приглашение или формальность?

– Англичане славятся своей любовью к иносказанию. Даже есть юмористическая, но показательная таблица: что они думают и что произносят вслух. Например, если англичанин говорит: «Это звучит интересно», то про себя он в этот момент думает: «Какая ужасная чушь».

Похожая ситуация и с приглашением. Есть такое выражение – «see you on Saturday». Оно совсем не означает, что нужно освободить субботу и выгладить платье или костюм, готовясь к походу в гости. Это вроде нашего «увидимся». Когда-нибудь, может быть. Но если назначена дата и конкретное время, это уже приглашение. То же самое если вы получили письменное приглашение. В этом случае, во-первых, по правилам хорошего тона, на приглашение необходимо ответить письменно, во-вторых, оно гарантирует, что вас ждут.

– Как вести себя при переезде в новый дом? Стоит ли бежать к соседям с приглашением на чай или лучше подождать?

– Если взять классическую английскую литературу, я думаю, все обратят внимание на то, что сюжет часто крутится вокруг наследства какой-нибудь семьи. И чаще всего речь идет о доме, который семья либо теряет, либо почти теряет, и его надо спасать. В английской ментальности дом – это крепость, такое четко закрытое место, в которое чужим особого доступа нет. В Европе вообще сложно дождаться приглашения домой. Скорее вас позовут на пикник или в ресторан (в английской вариации – в паб). Но приглашение в дом маловероятно.

При этом интересно, что традиция аккуратно подглядывать в чужие дома у англичан очень развита. Чтобы заработать деньги и получить определенные льготы на содержание своих фамильных поместий, аристократия была вынуждена открыть их для публики. И поместья пользуются огромной популярностью у туристов, причем не только у иностранцев.

Поэтому мой ответ – нет, не спешите наносить визиты с печеньем. Вы не в США, где так принято. В Британии лучше немножечко присмотреться друг к другу, особенно если речь идет не о Лондоне, а о каком-то маленьком городке или о сельской местности. Вы прибыли в устоявшийся мир, со своими традициями и причудами, которых у англичан всегда было в достатке. Возможно, когда вы будете ходить по улице, улыбаться и дружелюбно здороваться с прохожими (а приветствовать незнакомых людей в Британии нужно обязательно), завяжется беседа, например в каком-нибудь магазинчике, и тогда, возможно, сложится определенное общение.

Второе место, куда бы я порекомендовала ходить, если вы хотите ассимилироваться в данной местности, – паб. При этом лучше располагаться максимально близко к барной стойке, где более неформальная обстановка по английским понятиям. И там происходит самое большое количество знакомств. Возможно, не с первого раза, но вам удастся завести беседу.

А если вы садитесь за столик, то, в принципе, предполагается, что вы ожидаете некоторой приватности. Конечно, сейчас молодое поколение гораздо общительнее, но если мы говорим в целом об англичанах, то торопиться сближаться не стоит – это может быть воспринято как вторжение на чужое поле.

– Что ни в коем случае нельзя говорить и делать в гостях у англичанина?

– Английский этикет специфичный, островной, строгий и отличается от привычных порядков. Я назову несколько ошибок, которые, по моему опыту, наши соотечественники совершают чаще всего.

Нельзя садиться за стол и начинать есть раньше, чем это сделает хозяйка дома. В России какая история: все уже приступили к горячему, а хозяйка еще не присела, хлопочет. В Англии такого не может быть никогда. Здесь вы должны дождаться сигнала. Как только хозяйка начала есть, после этого вы можете взять приборы и последовать ее примеру.

Также русских смущает, что по европейским правилам супруги за столом рядом не сидят. К этому нужно быть морально готовым. Члены одной семьи почти наверняка окажутся по разные стороны стола, максимально отдаленно друг от друга. Садиться правильно именно туда, куда предложено.

Британские правила за столом очень отличаются от наших. Хочу обратить внимание на то, что стоит всегда использовать нож и вилку. Английский этикет предписывает резать практически все, кроме хлеба (его отламывают).

В России блюда с едой обычно ставятся на стол, а у них передаются от человека к человеку. И класть можно только к себе в тарелку. Русский обычай «ухаживать», а именно класть что-то в чужую тарелку, здесь сочтут крайне грубым жестом. Вы просто держите блюдо, чтобы ваш сосед справа мог положить себе в тарелку столько, сколько ему нужно, и передаете его дальше. Важно ничего в чужую тарелку не класть, не смотреть в нее, не задавать вопросы о еде и не комментировать содержимое.

Кроме этого, английские застолья короче, поэтому следите за общим темпом. Если у вас полная тарелка еды и вы много болтаете и совершенно ничего не едите, все остальные вынуждены будут вас потом ждать. Поскольку, повторю, у англичан нет традиции ставить на стол сразу все блюда, из-за вашего затягивания с закусками горячее может подгореть, перегреться или остыть. Обязательно за столом нужно следить за поведением хозяев.

Несмотря на огромное количество дурацких картинок в интернете, демонстрирующих язык столовых приборов, на самом деле позиции всего три:

– то, как лежат приборы при сервировке, изначально;

– позиция «пауза». Нельзя беседовать за столом с приборами в руках. Их нужно положить – и тут есть тонкость. Как правило, русские кладут их враспор, уперев в стол. С точки зрения британского этикета это неслыханно грубо. Нож и вилка должны пересекаться в центре тарелки, концы их никогда не должны коснуться стола. Правило такое: однажды поднятое от стола никогда больше его не касается;

– когда с блюдом покончено или вы больше не хотите или не успеваете есть, приборы складываются в последнее положение, означающее окончание трапезы или конкретного блюда. По британским правилам нож и вилка располагаются на шесть часов.

Определенные трудности у россиян вызывает светская беседа ни о чем, которая в английской традиции всегда ведется через согласие. Пример: в ответ на «Сегодня прекрасная погода, не так ли?» (и неважно, какой ветер в этот момент дует) нужно согласиться: «Да, совершенно верно. Но сегодня намного лучше, чем вчера». И только потом можно сказать, что вы промокли с ног до головы.

Хороший тон здесь предполагает, что любая беседа начинается со слова «да», особенно с незнакомыми людьми. И в Британии действительно каждая беседа начинается с обсуждения погоды. Но не стоит относиться к этой теме как скучной, стараться свернуть беседу или, более того, не поддерживать ее. Для них это такая успокаивающая традиция, несколько фраз об английской погоде позволяют нащупать какие-то взаимоприемлемые темы и двинуться дальше.

Никогда не касайтесь тем политики, религии, личной жизни, доходов и здоровья, в том числе диет. Кроме того, любая критика страны, устоев, традиций из уст иностранца всегда звучит грубо и задевает. Англичане могут сами ругать свое правительство и моду, но вам я рекомендую выдерживать нейтральную позицию и высказываться осторожно.

– Почему тут не дарят цветы учителям? Стоит ли отблагодарить врача в больнице, и если да, то как?

– Этикет, связанный с цветами, вообще довольно сложный. Например, теперь по правилам не принято приносить цветы в дом, даже когда вы приходите в гости, ведь хозяйке придется заниматься букетом, а она должна заниматься гостями. Сейчас рекомендуют присылать цвета либо до, либо после мероприятия.

Есть традиции, которые в некоторой степени сохраняются. За образование и лечение часто платят, есть частная медицина и частные школы. Можно прислать цветы учителю или врачу по случаю (всем приятно будет их получить), но не нужно их приносить и передавать, что называется, из рук в руки.

– Можно ли говорить по телефону и есть в общественном транспорте или это моветон?

– Во всех странах разговоры по телефону в общественном транспорте не поощряются. Даже если вам кажется, что вы говорите очень тихо, на самом деле вас слышит весь автобус или вагон метро. А для англичан privacy особенно важна. У них даже считается невежливым кого-то пристально рассматривать. Правила, что совсем нельзя ответить на звонок, нет, но я настоятельно советую этого не делать. Если звонок действительно важный, отвечайте на него максимально коротко.

Что касается еды, то любой воспитанный человек не должен есть на ходу. Хотя пандемия несколько скорректировала это правило.

– Каков этикет на британских дорогах?

– В Англии левостороннее движение, поэтому я настоятельно советую пешеходам смотреть в обе стороны, а водителям иметь в виду, что британские пешеходы, как только они видят зебру, смело ступают на переход, почти не глядя, и выталкивают на проезжую часть коляски.

В целом же сложностей не возникает. Британцы очень вежливые и с понимаем относятся к иностранцам ввиду своего довольно своеобразного движения. Разногласия в час пик решаются помахиванием рукой. Британцы любят махать рукой в знак благодарности, например пропуская друг друга, и зафиксировать свое внимание к человеку, оказавшему любезность, нужно обязательно.

В Англии не принято сигналить, даже если водитель впереди замешкался на светофоре, когда загорелся зеленый.

Самое почетное место в машине – на заднем сидении за водителем. Именно так путешествует Ее Величество. Это нужно иметь в виду, если у вас какие-то важные гости и рассадка в автомобиле имеет значение.

Подготовила Елена Неделя

Продолжение в следующем номере.