Восемь фильмов о материнстве

«Язык нежности» (Terms of Endearment, 1983)

Аврора Гринуэй – рано овдовевшая мать-одиночка, которая никак не сможет свыкнуться с мыслью, что ее любимая дочь Эмма выросла, собирается выйти замуж и завести собственных детей. Эмма в свою очередь обижается на мать, которая не хочет делить внимание дочки с другими людьми, не приходит на ее свадьбу и открыто критикует ее решение рано создать семью. В последующие несколько десятилетий женщины будут учиться жить самостоятельно, уважать чужие желания и становиться по-настоящему близкими друг друг людьми. Одиннадцать номинаций и пять побед на «Оскаре», в том числе – за лучшую картину, режиссуру и женскую роль.

«Что-то не так с Кевином» (We Need to Talk about Kevin, 2011)

Героиня Тильды Суинтон, Ева, была успешной писательницей и совсем не хотела жертвовать своей карьерой ради детей, но поддалась на уговоры мужа и родила сына Кевина. Вопреки традиционным убеждениям, что женщина в первую очередь является матерью и должна любить своих детей больше всего на свете, Ева никак не может привязаться к сыну. Напротив, женщина чувствует, что ребенок ее ненавидит и специально пытается ее разозлить. Незадолго до своего 16-летия Кевин совершит массовое убийство в школе, и весь фильм его мать будет искать ответ на один лишь вопрос – почему ее сын решился на такой поступок? Очень тяжелый фильм режиссера Линн Рэмзи, в котором поднимается обычно табуированный разговор о том, что не каждая женщина хочет и должна становиться матерью.

«Терминатор» и «Терминатор-2: Судный день» (The Terminator, 1984; Terminator 2: Judgement Day, 1991)

Две первые части «Терминатора» не самые очевидные фильмы в списке о материнстве: большинству зрителей этот фильм запомнился по роли Арнольда Шварценеггера и его знаменитой фразе I’ll be back. Впрочем, будущий калифорнийский губернатор в этих фильмах играл всего лишь робота, которому поручали то убить, то защитить Сару Коннор. Главным же героем этой саги является простая официантка, которая спасает от робота-терминатора своего сына, себя, а заодно и все человечество.

«Все о моей матери» (All About My Mother, 1999)

Испанский режиссер Педро Альмодовар на протяжении почти сорока лет и двух десятков фильмов создает уникальные женские образы, которые доказывают, что женщина – это намного больше, чем набор гламурных штампов из глянцевого журнала. Одной из главных вершин творчества Альмодовара стал фильм «Все о моей матери», за который он получил «Оскар», «Золотой глобус» и приз за лучшую режиссуру в Каннах. Но главный в этой картине, конечно, не режиссер, а героиня Мануэла, на глазах которой погибает ее единственный сын. Убитая горем женщина решает выполнить заветное желание сына и отправляется на поиски его отца, который много лет назал стал ее случайным любовником. Для этого она отправляется в Барселону, где найдет гораздо больше, чем ожидает.

«Алиса здесь больше не живет» (Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974)

Режиссер Мартин Скорсезе в первую очередь известен своими фильмами о гангстерах, боксерах, таксистах и банкирах-преступниках, которые прославили Роберта Де Ниро и укрепили славу Леонардо Ди Каприо. Но сразу после выхода «Злых улиц» молодому Мартину предложили снять фильм «Алиса здесь больше не живет», в котором неожиданно овдовевшая героиня вынуждена финансово обеспечивать не только себя, но и своего маленького сына Томми. Женщина решает переехать из штата Нью-Мексико в родную Калифорнию, но по дороге домой она сталкивается с неожиданными проблемами, которые чаще всего обретают мужской облик. Актриса Эллен Берстин создала на экране образ женщины и матери, познающей себя, и получила за него свой единственный «Оскар».

«Ребенок Розмари» (Rosemary’s Baby, 1968)

Один из самых страшных фильмов о материнстве в истории кинематографа. Молодые супруги Розмари и Гай Вудхаусы переезжают в новую квартиру в Нью-Йорке и знакомятся с соседями – пожилой парой, у которых недавно погибла дочь. Вскоре Розмари забеременеет, но ей постоянно будет казаться, что соседи проявляют нездоровый интерес к ней и ее будущему ребенку, приносят странные отвары и советуют обращаться за медицинским советом исключительно к их семейному врачу. Женщина начинает подозревать, что ее окружили сатанисты, а ее муж сговорился со злодеями ради хороших ролей в кино. Пугающая картина о психологическом состоянии беременной женщины, которая лишается поддержки всех близких людей и уже не может отличить реальности от фантазии. Еще более страшную репутацию этот фильм приобрел после того, как в 1969 году группа фанатиков под предводительством Чарльза Мэнсона убила беременную актрису Шэрон Тейт, жену режиссера Поланского.

«Джуно» (Juno, 2007)

Материнство – это не обязанность и даже не инстинкт женщины, а ее сознательный выбор, и иногда лучшим решением женщины может стать понимание того, что она еще не готова к рождению ребенка. Главная героиня фильма Джейсона Райтмана, шестнадцатилетняя Джуно, «залетает» от своего друга и старого поклонника Поли, но понимает, что становиться матерью она совершенно не готова. Девушка сначала размышляет об аборте, но потом решает родить ребенка и отдать его на усыновление бездетной паре, которую она нашла по объявлению в газете. Для кого-то такое решение девушки покажется «антиматеринским», но Райтман показывает, что стать материью – важное решение.

«Детки в порядке» (The Kids are All Right, 2010)



Когда в фильме «Манхэттен» жена героя Вуди Аллена уходит от него к другой женщине, забирая с собой их сына, мужчина начинает волноваться за психику своего ребенка – не все люди выдерживают одну мать, что уже говорить о двух? Режиссер Лиза Холоденко с Алленом, кажется, не согласна и в своем втором фильме рассказывает историю лесбийской пары, у которой выросли два совершенно адекватных ребенка (название зрителя не обманывает). Правда, гармонию в семье героинь Аннетт Бенинг и Джулианны Мур нарушает решение детей отыскать своего биологического отца и познакомиться с ним поближе.

Кино смотрела Юлия Юзефович